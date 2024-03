Može li Milanović opet krenuti uzlaznom putanjom? “Ispucao je svoje, izgleda kao stand up komičar”

Podijeli :

Dino Stanin/PIXSELL

Profesor i kolumnist Indexa Goran Vojković i politički analitičar Davor Gjenero u Newsnightu su s našim Ivanom Hrstićem analizirali posljednje poteze predsjednika Zorana Milanovića i upozorenje Ustavnog suda.

Milanović je u velikom intervjuu za N1 najavio “novo rješenje za Ustavni sud koji će eutanizirati ovakav oblik USUD-a”.

“USUD je potreban i tu je po Ustavu, a za promijeniti Ustav treba 101 zastupnik”, započeo je Vojković.

Burne reakcije na Milanovićevu izjavu o eutanaziji Ustavnog suda: “Strašno je što govori o bivšim kolegama” Može li Most s ljevicom u postizbornu koaliciju? Petrov: Ako prihvate ovo…

Vojković smatra da je cijela situacija s Ivanom Turudićem bio samo povod za Milanovićevu kandidaturu, a da je on svoju odluku donio nakon anketa koje su pokazale d aSDP stoji loše. Komentirao je i što je cilj Zorana Milanović.

“Cilj Zorana Milanovića je dovesti do jake polarizacije da bi neopredijeljeni birači izašli na izbore, zato je i stavio neradni dan u sred tjedna”, kazao je Vojković.

Dodaje da je i Sandra Benčić (Možemo!) također govorila da oporba može pobijediti samo ako bude velika izlaznost. “Sad je predsjednik odlučio da će on biti taj koji će stvoriti polarizaciju koja će dovesti neopredijeljene na birališta.”

“SDP nije uspio nakon Milanovića stvoriti stranku”

No, početni efekt Milanovića je splasnuo pa je već u posljednjoj anketi zabilježio pad.

“Išao je s niskom svađalačkom retorikom koja nekim ljudima možda i imponira – onima koji su na lošem radnom mjestu gdje moraju slušati idiote primjerice, toksična okruženja. E sad je pitanje – što sada. Može li to Milanović držati, što SDP ima ponuditi, ovo što nude na listama su ljudi koje smo već vidjeli – kao da je kampanja 2008. ili 2010. SDP nije uspio nakon Milanovića stvoriti stranku, štoviše, uništio je jako puno organizacija”, kazao je Vojković.

Klauški: Otkad se pojavio Milanović, imamo ljubavni četverokut na desnici Glavašević: Milanović ne pokazuje mišiće, jasno je rekao da se ne želi ponašati kao Mađarska

“Ako ne dobiju izbore, SDP je onda u jako lošoj situaciji”, dodao je.

Gjenero navodi da se sada u kampanji pokazuju neke ključne stvari. “Pokazuje se do koje mjere je Milanović, a nakon toga i Grbin, rastočio SDP-ovu nacionalnu infrastrukturu, do koje mjere SDP više ne pokriva relevantno ozbiljan dio hrvatske države, u četiri ili pet jedinica su u inferiornom položaju. Drugo što se pokazuje je do koje mjere opozicija u razdoblju dok su u manjini ne obavlja svoj posao, ne bave se ni regrutiranjem talenata za obavljanje javnih poslova niti promocijom članvoa, a niti razvojem javnih politika.

Našli smo se u situaciji da SDP na kojeg bi se Milanović trebao osloniti ne radi nijedan od tri posla koja politička stranka mora raditi. Oni u sve manjoj mjeri funkcinuraju kao politička stranka.”

“Da su toga svjesni pokazuje i kako su prihvatili da dolazi i preuzima njihovu odgovornost i umjesto njih nastupa na izborima”, ističe Gjenero.

Zašto Milanović ne podnese ostavku?

Osvrnuo se i na raskol u lijevoj koaliciji nakon ulaska Milanovića. “Od svih ste mogli čuti jednu zajedničku rečenicu – sve bi bilo u redu da je on ušavši u izbornu trku napustio poziciju predsjednika. Međutim, on to ne napušta ne zbog infrastrukture koju ima na raspolaganju kao predsjednik nego jer je svjestan da je malo vjerojatno da može iz ove utrke izaći kao pobjednik i doći u situaciju da stvara Vladu.”

Dodaje da Milanović “zaustavio totalnu propast njegovih štićenika na izborima, ali više od onog što sad ima teško da može postići”.

Vojković je komentirao može li Milanović preokrenuti trendove i opet krenuti uzlaznom putanjom.

“Nisam siguran, mislim da je sve svoje ispucao, izgleda kao stand up komičar. Imao je jedan šok element i neke je ljude sigurno izvukao na izbore, sigurno je računao i na taj radni dan, ali izbori su 5 dana nakon što će 240.000 ljudi dobiti veće plaće. Druga je stvar koliko ta njegova retorika odbija birače. Hrvatska je zemlja starog stanovništva, a mlađi manje izlaze na izbore, tu su ljudi konzervativniji”, kazao je Vojković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Slučaj mlade hrvatske Nepalke odjeknuo u francuskim medijima: “Hrvatska je mentalno nespremna” Znate li zašto trebate staviti aluminijsku foliju iza rutera?