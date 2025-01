Pusić: Anušić je jedini otvoreno rekao da su ove izbore izgubili i to nešto govori o situaciji u stranci

Podijeli :

Marko Jurinec/PIXSELL

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić bila je gošća Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o rezultatima predsjedničkih izbora i komentirala kako će izgledati novih pet godina pod Zoranom Milanovićem.

Vesna Pusić komentirala je rezultate izbora: “Bilo je očekivano, ali pobjeda je zaista impresivna, svi su očekivali da će Zoran Milanović pobijediti, ali da će pobijediti sa 75 posto, to još nikada nismo vidjeli, to je poruka koja ide na puno strana. Prije svega ta se poruka tiče HDZ-a i situacije u stranci, tiče se i otpora u redovima stranke prema predsjedniku stranke i premijeru Andreju Plenkoviću. Očito da HDZ na terenu nije odradio onako kao što zna kada hoće i puno političkog nezadovoljstva se odrazilo u ovim izborima, ali pitanje je kako to sada upotrijebiti. Što HDZ iz toga može naučiti, građani, SDP i buduća relevantna opozicija koja nam je nasušno potrebna.”

“Poraz ih je jako pogodio”

Podsjetimo većina HDZ-ovaca nije čestitala pobjedu Zoranu Milanoviću, ali vrlo brzo pristigla je i odluka vrha stranke da neće doći na inauguraciju predsjedniku: “To je vrlo infantilno i pokazuje da ih je poraz jako pogodio, to je jedino što se iz toga da iščitati. Jedini koji je otvoreno rekao da su ove izbore izgubili bio je Ivan Anušić, a ne predsjednik stranke i to nešto govori o situaciji u stranci. Minimum normalnog ponašanja bi bilo čestitati, a to što Milanović nije čestitao njima su oni osudili, takvo ponašanje ne smatraju dobrim i nisu ga trebali ponoviti. Situacija nije ista, Milanović je osvojio 75 posto glasova, a oni na parlamentarnim izborima nisu sasvim pobijedili pa su morali ići u koaliciju s ekstremnom desnicom, to nije bila tako čista i jasna pobjeda kao kod Milanovića.”

Smatra kako je to bio pogrešan potez HDZ-a: “To je potez koji šteti HDZ-u, sigurno ne šteti Milanoviću, a mislim da je segment birača koji je podržao Milanovića to učinio, ne toliko iz političkih razloga, nego upravo zato što ih iritira arogantan način i ponovno podgrijavanje sukoba koji je potpuno besmislen. Sukob do sada nije bio dramatično štetan u prvom mandatu, ali bi u budućnosti mogao biti štetniji zato što su teme koje su pred nama teme na kojima predsjednik i Vlada moraju surađivati, na prvom mjestu teme obrane i sigurnosti, i to ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europskoj uniji.”

“Prvi signali su jako loši”

Pusić je odgovorila na pitanje kako gleda na suradnju Vlade i predsjednika Republike: “Prvi signali su jako loši i razočaravajući, ministar obrane Ivan Anušić i Vlada, ako su pametni, moraju stati na loptu što se tiče kontre koju stalno oživljavaju. Kada dobiješ 75 posto glasova u nekim izborima, to je ogromna poruka, to je puno ozbiljnija i veća poruka HDZ, nego što je poruka bila samom Milanoviću, a naročito SDP-u. SDP može profitirati od toga, ali pitanje kako će glasači SDP-a glasati na lokalnim izborima.”

Dodala je da je za Milanovića glasao veliki broj ljudi jer ga vide kao opoziciju vlasti: “Ako guraju zakone s kojima idu ograničiti i na neki način okrnjiti predsjedničke ovlasti, pokušavaju ograničiti čovjeka kojeg je podržalo 75 posto ljudi koji su izašli na izbore, to su ljudi koji imaju donekle političku svijest i vrlo su relevantni, ići protiv njih je politički nekorektno i može im naštetiti.

