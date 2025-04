Jandroković: Oporba želi borbu protiv korupcije, ali samo kad se ne dira nju

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u četvrtak da oporba pokušava stvoriti narativ prema kojemu je 'normalno' da članovi HDZ-a budu predmet istraga i privođenja, dok za oporbene dužnosnike takve radnje smatraju 'zloupotrebom represivnog aparata'.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je inicijativu SDP-a za smjenu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Rekao je kako oporba pokušava stvoriti “nepravedan i selektivan narativ”, a koji prikazuje HDZ kao stranku koja zaslužuje biti pod istragom i uhićenjem samo zbog svoje političke pripadnosti”.

Ninčević Lesandrić: Ja sam kuću prijavila dok još nije bila suprugova, a Budimir je imovinu prebacivao na djecu da je sakrije

“Oni stvaraju narativ po kojem je normalno da se HDZ-ovi dužnosnici privode, da budu predmet istraga, te da to valjda zaslužuju jer su HDZ. No, kada se dogode uhićenja i sumnje u vezi s članovima oporbenih stranaka, posebno ljevičarskih, tada se to prikazuje kao zloupotreba represivnog aparata“, izjavio je Jandroković u emisiji ‘S Markova trga’ Hrvatskog radija.

Dodao je kako takva selektivna borba protiv korupcije nije prihvatljiva. Prema njegovim riječima, oporba se zalaže za borbu protiv korupcije samo kada to ne pogađa njihove redove, dok svaki put kada je u pitanju netko iz redova HDZ-a, tvrdnje o nevinosti dolaze bez obzira na dokaze.

“Meni je problematično to što SDP, nakon što su se dogodila uhićenja nekih njihovih članova, pokreće tu inicijativu”, istaknuo je Jandroković.

Predsjednik Sabora ocijenio je kako SDP koristi neprimjereno instrumente za političke obračune, te kako je očito da je taj prijedlog bio politički motiviran.

“Nije normalno da oporba stalno napada državne institucije”

“Oporba se sada žali na profesionalnost DORH-a i smatraju da je svaki potez protiv članova oporbe pokušaj zastrašivanja. To je neprihvatljivo jer profesionalnost i neovisnost pravosudnih institucija moraju biti iznad političkih pritisaka“, poručio je Jandroković.

Plenković: Slučaj Budimir i Ninčević Lesandrić mogu uspoređivati samo politički nepismeni i zlonamjerni

Osvrnuo se i na početak mandata Ivana Turudića kao glavnog državnog odvjetnika, podsjećajući kako su za vrijeme njegovog mandata pokrenuti postupci i uhićenja koji su uključivali visoke političke funkcije, uključujući ministra, saborskog zastupnika i gradonačelnika.

“Tada nije bilo nikakvih optužbi da je to povezano s predstojećim izborima; ali sada kada se takve istrage pokreću u redovima oporbe, odmah dolazi do političkih optužbi o selektivnoj pravdi“, naglasio je.

Predsjednik Sabora Jandroković istaknuo kako je nužno da svi dužnosnici, bez obzira na političku pripadnost, budu podjednako tretirani pred zakonom.

“Mogu razumjeti političke motive oporbe, ali jasno želim naglasiti da zakon i pravda moraju biti iznad svih političkih igara”, rekao je i dodao kako DORH mora raditi svoj posao neovisno o tome je li riječ o političkoj desnici ili ljevici.

Također je upozorio da političke reakcije koje uključuju napade na pravosudne institucije i prijetnje političkim represijama mogu imati ozbiljne posljedice na vjerodostojnost i rad tih institucija.

“Nije normalno da se stalno napada glavnog državnog odvjetnika, DORH, Uskok i sudove, bez obzira na rezultate njihovog rada”, kazao je Jandroković, naglasivši kako takav pritisak može ozbiljno ugroziti njihovu neovisnost.

“Antikorupcijsko vijeće pod vodstvom oporbe alat za ostvarivanje stranačkih interesa”

Osvrnuo se i na kritike oporbe zbog nedolaska predstavnika Državnog odvjetništva (DORH) na sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, gdje se danas raspravljalo o provedbi akcijskih planova DORH-a.

“Ne znam konkretno što se dogodilo i zašto nitko iz DORH-a nije došao – jesu li dogovorili taj datum ili je to napravljeno bez dogovora s DORH-om”, rekao je.

Puljak o uhićenju supruga Ninčević Lesandrić: HDZ Hrvatsku pretvara u zemlju iz našeg susjedstva

Jandroković je ocijenio da Antikorupcijsko vijeće, kada ga vode oporbene stranke, često “gubi funkciju borbe protiv korupcije, a postaje alat za ostvarivanje stranačkih interesa”. Spomenuo je primjere bivših predsjednika Vijeća, Željka Jovanovića (SDP) i Nikolu Grmoju (Most), optužujući ih da su rad Vijeća koristili u političke svrhe.

“Ne bih volio da sada kolegica Ahmetović to radi na isti način”, dodao je, pozivajući na “ujednačene kriterije”.

Osvrnuo se i na nesuglasice u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, nakon što su stigla dva proturječna pisma – jedno od predsjednice Povjerenstva, a drugo od četvorice članova.

“S jedne strane imate predsjednicu koja iznosi svoje optužbe, dok se četvero članova povjerenstva protive njenim tvrdnjama i imaju potpuno suprotno viđenje situacije”, objasnio je Jandroković, ističući kako takav nesklad unutar tijela izaziva zabrinutost zbog buduće učinkovitosti Povjerenstva.

“Važno je da to tijelo obavlja svoj posao profesionalno, jer je to tijelo koje je imenovao Sabor, a ako postoji nesuglasica unutar povjerenstva, to bi trebali riješiti sami članovi unutar tog tijela prema svojim pravilima i poslovnicima“, zaključio je Jandroković, naglašavajući kako bi napadi na rad Povjerenstva od strane oporbe, bez konkretnih informacija, mogli dodatno komplicirati situaciju.

