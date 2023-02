Povjerenik za proširenje Oliver Varhelyi rekao je u srijedu da je "iz konteksta izvučena" njegova izjava "koliko još idiota ima ovdje", koju je izrekao nakon odgovora na pitanje hrvatskog zastupnika Tomislava Sokola u raspravi o politici proširenja Europske unije na zapadni Balkan.

Hrvatski zastupnik Tomislav Sokol (EPP/HDZ) postavio je u povjereniku u utorak dva pitanja – što EU namjerava učiniti da bi spriječila “širenje hegemonističkog koncepta srpskog sveta u Crnoj Gori” te koje mehanizme EU ima raspolaganju kako bi prisilila Srbiju da se pridruži europskim sankcijama protiv Rusije.

Nakon što mu je odgovorio na pitanja i sjedao za mjesto dok mu je mikrofon još uvijek bio uključen, Varhelyi je na mađarskom jeziku rekao “koliko još idiota ima ovdje”.

Mađarski eurozastupnik, socijaldemokrat Sandor Ronai objavio je taj trenutak s rasprave u utorak navečer na Twitteru.

After Commissioner @OliverVarhelyi replies to questions by MEPs, he takes his seat, you can clearly hear him saying: “How many other idiots are still there?” pic.twitter.com/TR8xwwc4V0