Oglas

pomagala dva kanadera

VIDEO / Pod kontrolom požar kod Imotskog, spašeno nekoliko kuća

author author
N1 Info , Hina
|
06. lis. 2026. 16:29
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Požar kod Imotskog
Vatrogasci - 193 /Facebook

Požar koji je u utorak nešto iza 13 sati izbio na području Prološca i dijelom na području općine Podbablje vatrogasci su stavili po kontrolu, plamen je ugrozio i nekoliko kuća ali su uspješno obranjenje, izvijestili su iz DVD-a Imotski.

Oglas

U gašenju požara angažirano je više od 60 vatrogasca sa 17 vozila, a iz zraka su pomagala dva kanadera.

"Požar je stavljen pod kontrolu, opožareno je, prema prvim informacijama, više od 20 hektara šume a od vatre je stradalo i više maslinika i vinograda, dok su vatragasci obranili nekoliko kuća koje je plamen ugrožavao", izjavili su Hini u DVD-u Imotski.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
imotski požar vatrogasci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ