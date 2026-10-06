pomagala dva kanadera
VIDEO / Pod kontrolom požar kod Imotskog, spašeno nekoliko kuća
Požar koji je u utorak nešto iza 13 sati izbio na području Prološca i dijelom na području općine Podbablje vatrogasci su stavili po kontrolu, plamen je ugrozio i nekoliko kuća ali su uspješno obranjenje, izvijestili su iz DVD-a Imotski.
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U gašenju požara angažirano je više od 60 vatrogasca sa 17 vozila, a iz zraka su pomagala dva kanadera.
"Požar je stavljen pod kontrolu, opožareno je, prema prvim informacijama, više od 20 hektara šume a od vatre je stradalo i više maslinika i vinograda, dok su vatragasci obranili nekoliko kuća koje je plamen ugrožavao", izjavili su Hini u DVD-u Imotski.
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