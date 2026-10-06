Oglas

Nevjerojatna scena

VIDEO / Opasna vožnja kod Splita: Vozio u suprotnom smjeru, frontalni sudar izbjegnut u zadnji tren

author
N1 Info
|
06. lis. 2026. 10:44
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_291013_6836059
Ivo Cagalj/PIXSELL

Na društvenim mrežama pojavila se snimka opasne situacije u Dugopolju kod Splita.

Oglas

Automobil je snimljen kako mostom vozi suprotnim smjerom, a u jednom trenutku zamalo je došlo do frontalnog sudara s vozilom koje mu je dolazilo ususret. Njegov je vozač pravodobno reagirao i uspio izbjeći nesreću.

Snimku je na Facebooku objavila stranica Prometne zgode i nezgode, a Slobodna Dalmacija navodi da je nastala na području Dugopolja.

Na snimci se može vidjeti automobil koji se kreće trakom predviđenom za promet iz suprotnog smjera. Ubrzo mu ususret nailazi drugo vozilo, čiji je vozač brzom reakcijom izbjegao izravan sudar.

Video je ubrzo privukao veliku pozornost na društvenim mrežama. Mnogi korisnici kritizirali su vozača i pitali se kako je završio na pogrešnoj strani ceste.

"Voziš opušteno, obitelj u autu i naiđe ovaj luđak“, stoji u jednom od komentara.

Dio korisnika smatra da bi vozača trebalo strogo kazniti, dok su se drugi pitali je li o svemu obaviještena policija.

"Je l' tko prijavio policiji?“, upitao je jedan korisnik.

Pojavili su se i komentari prema kojima se na tom dijelu prometnice događaju nedopuštena polukružna okretanja preko više prometnih traka i pune linije, no zasad nije poznato je li upravo to razlog zbog kojeg se vozač sa snimke našao u suprotnom smjeru

PROČITAJTE JOŠ

Teme
automobil dugopolje opasna vožnja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ