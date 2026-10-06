Nevjerojatna scena
VIDEO / Opasna vožnja kod Splita: Vozio u suprotnom smjeru, frontalni sudar izbjegnut u zadnji tren
Na društvenim mrežama pojavila se snimka opasne situacije u Dugopolju kod Splita.
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Automobil je snimljen kako mostom vozi suprotnim smjerom, a u jednom trenutku zamalo je došlo do frontalnog sudara s vozilom koje mu je dolazilo ususret. Njegov je vozač pravodobno reagirao i uspio izbjeći nesreću.
Snimku je na Facebooku objavila stranica Prometne zgode i nezgode, a Slobodna Dalmacija navodi da je nastala na području Dugopolja.
Na snimci se može vidjeti automobil koji se kreće trakom predviđenom za promet iz suprotnog smjera. Ubrzo mu ususret nailazi drugo vozilo, čiji je vozač brzom reakcijom izbjegao izravan sudar.
Video je ubrzo privukao veliku pozornost na društvenim mrežama. Mnogi korisnici kritizirali su vozača i pitali se kako je završio na pogrešnoj strani ceste.
"Voziš opušteno, obitelj u autu i naiđe ovaj luđak“, stoji u jednom od komentara.
Dio korisnika smatra da bi vozača trebalo strogo kazniti, dok su se drugi pitali je li o svemu obaviještena policija.
"Je l' tko prijavio policiji?“, upitao je jedan korisnik.
Pojavili su se i komentari prema kojima se na tom dijelu prometnice događaju nedopuštena polukružna okretanja preko više prometnih traka i pune linije, no zasad nije poznato je li upravo to razlog zbog kojeg se vozač sa snimke našao u suprotnom smjeru
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