Pudar o debaklu Hrvatske: On uopće nije trebao igrati drugo poluvrijeme

Kritizirao je stanje u domaćem nogometu. "Nažalost, ne samo da ne ulažemo u našu ligu, nego je i uništavamo. U njoj imamo 50 posto stranaca, a samo ih je u Hajduku 14. Pa je li to moguće za klub čija je škola nekoć bila među najboljima u Europi?", zaključio je Pudar.