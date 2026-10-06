"Sami sebe dotukli"
Pudar o debaklu Hrvatske: On uopće nije trebao igrati drugo poluvrijeme
Bivši hrvatski reprezentativac i legenda Hajduka Ivan Pudar uoči utakmice Hrvatske i Španjolske u Splitu komentirao je stanje u reprezentaciji nakon dva teška poraza. Hrvatska je najprije izgubila od Španjolske 4:1, a potom doživjela povijesni debakl protiv Engleske, koja je na Rujevici slavila sa 7:0.
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Pudar smatra da je nakon takvog rezultata teško pronaći nešto pozitivno, osim punog stadiona i atmosfere koju će stvoriti navijači. "Slavenu je sada sigurno najteže. Iako je i on djelomično kriv jer je najavio da će nastojati ići Dalićevim tragom, pa čak biti i bolji. A vidimo kako to sada izgleda", rekao je Pudar Tomislavu Dasoviću iz Večernjeg lista.
Posebno ga je začudilo to što je Dominik Livaković branio cijelo drugo poluvrijeme protiv Engleske. "Livaković nije trebao braniti drugo poluvrijeme. Kriv – ne kriv za golove, poštedi ga katastrofe. Imaš Pandura na klupi, zašto si ga zvao ako mu ne daš priliku? Znamo tko je i kakav je Livaković i nije ga trebalo tako izlagati", smatra Pudar.
"Izgledali smo kao Maltežani"
Kritizirao je i reakciju momčadi nakon što je Engleska povela 4:0. "Trebao si zatvoriti utakmicu, a ne se otvoriti i pokušavati zabiti. Gubiš 0:4, to ne možeš okrenuti ni čarobnim štapićem. Sami smo sebe dotukli. Izgledali smo kao Maltežani kojima smo nekada dolazili u goste i zabijali koliko smo htjeli", kazao je.
Hrvatski trener smatra da Hrvatska ima kvalitetne igrače, ali da je momčad na terenu djelovala potpuno nepovezano. Kaže da su to isti igrači koji su i prije igrali za reprezentaciju, ali, kako kaže, sve ono pozitivno iz vremena Zlatka Dalića se raspalo, i nije jednostavno složiti to natrag.
Smatra i da je Liga nacija trebala poslužiti za uvođenje većeg broja mladih igrača. "Upravo je Liga nacija bila prilika da Bilić isproba mlade igrače i stavi im odgovornost na leđa – Vuškovića, Ivanovića, Fruka, Belju, Matanovića, Kotarskog i Pandura. Trebali su igrati oni koji će biti u reprezentaciji sljedećih deset godina", rekao je Pudar.
Pudar odbacuje priče o mogućem sukobu između igrača i izbornika Bilića. "To je glupost. Sigurno nije posrijedi. Vidjeli smo kakav odnos igrači imaju prema Modriću kad je nakon gola u Pragu potrčao u zagrljaj izborniku."
Kako protiv Španjolaca?
Pudar smatra da protiv Španjolske Hrvatska mora igrati jednostavnije i iskoristiti kvalitetu koju ima. "Ne treba izmišljati toplu vodu. Imamo prave stopere koji igraju u dobrim klubovima, a nedostaje nam lijevi bek. Zašto na toj poziciji ne koristiti Gvardiola?", pita se Pudar.
Dodaje da Hrvatska nije ništa slabija nego u razdoblju kada je reprezentaciju vodio Zlatko Dalić.
"Uništavamo našu ligu"
Pudar smatra da je Liga nacija bila idealna prilika za pomlađivanje reprezentacije. "Jako poštujem Perišića i Modrića, ali mora postojati trenutak kada treba stati", rekao je i ponovio da je Liga nacija bila prilika za mlade igrače.
Kritizirao je stanje u domaćem nogometu. "Nažalost, ne samo da ne ulažemo u našu ligu, nego je i uništavamo. U njoj imamo 50 posto stranaca, a samo ih je u Hajduku 14. Pa je li to moguće za klub čija je škola nekoć bila među najboljima u Europi?", zaključio je Pudar.
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