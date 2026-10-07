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Vid

VIDEO / Ponovno buknuo požar kod Metkovića, gasi ga i kanader

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Hina
|
07. lis. 2026. 16:42
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Screenshot (Vatrogasci - 193)

Na močvarnom području u Vidu kod Metkovića u srijedu poslijepodne ponovno je buknuo požar, dva dana nakon što je prethodni lokaliziran, a uz kopnene vatrogasne snage gasi ga i jedan kanader, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

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„Kuće su obranjene i ništa nije stradalo, ali opet je isto kao u nedjelju. Krenulo je iz ševara, a u močvaru se ne može ući nego treba čekati. Uz neretvanske postrojbe aktivirali smo i vatrogasce iz Slanog i Putnikovića, uz jedan kanader“, rekao je Stjepan Simović.

Na istom području požar je buknuo u nedjelju poslijepodne, ali je u ponedjeljak lokaliziran.

Teme
kanader neretva požar slano vatrogasci

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