„Kuće su obranjene i ništa nije stradalo, ali opet je isto kao u nedjelju. Krenulo je iz ševara, a u močvaru se ne može ući nego treba čekati. Uz neretvanske postrojbe aktivirali smo i vatrogasce iz Slanog i Putnikovića, uz jedan kanader“, rekao je Stjepan Simović.