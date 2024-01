Vlada najavljivala rast plaća. Jakšić kaže: “Dogodio se debakl i bezobrazluk i nije se promijenilo apsolutno ništa”

Podijeli :

Mišel Jakšić, saborski zastupnik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice, bio je gost Novog dana te je s našom Mašenkom Vukadinović komentirao izbor novog glavnog državnog odvjetnika.

“Moram naglasiti da se trenutno igramo parlamentarne demokracije i sad ćemo stvoriti mnijenje da je važno što će ljudi na Odboru reći, a sve ono što se događa u javnom prostoru govori da imamo strogi kancelarski sustav gdje će Andrej Plenković reći: ‘To je taj’, a ostalo će biti mala maskerada za javnost”, smatra Jakšić.

Prodanović za N1 o izboru glavnog državnog odvjetnika: “Sumnjam da bi se on javio na natječaj da nema obećanja…” Analitičar otkriva zašto imamo samo četiri kandidata za šefa DORH-a

“Uništeno je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jer su zakonodavne promjene takve da ti ljudi ništa ne mogu, a i ostale odluke gdje se politika miješala u te institucije dovele su do apsolutnog potopa. Imamo sjajnih ljudi u tim sektorima, ali doveli smo sustav do toga da svatko tko ima nekakvu ambiciju, iz tog sustava odlazi, a novi ljudi ne dolaze. To se najbolje reflektira kroz politiku plaća gdje se najavljivalo da će biti čudo, a dogodio se debakl i bezobrazluk i nije se promijenilo apsolutno ništa”, navodi Jakšić te tvrdi da su događaji koji su obilježili mandat aktualne Vlade zabili zadnje čavle u lijes hrvatskog pravosudnog sustava.

Jakšić vjeruje da, iako DORH ima brojne izazove, posebice u pogledu kadrovskih problema, pojedinac sam po sebi ne može radikalno transformirati tu instituciju. No, smatra ključnim da prva osoba mora odašiljati dojam potpune neovisnosti te posjedovati visok moralni i stručni integritet, što je ključno zbog percepcije građana koji gube vjeru u pravosudni sustav.

Postoji velik interes i niz pretpostavki povezanih s imenom suca Ivana Turudića. Postavlja se pitanje jesu li to urbane priče ili postoji elemenata koji ukazuju da bi on mogao biti favorit.

“On je definitivno osoba koja voli svijetla reflektora i svojim nastupom dizati prašinu. Nije čudo da se njegovo ime pojavilo kao netko koga je javnost ili kroz urbanu priču, mig ili rafal, gurnula u prvi plan. Isto tako je činjenica, ne ulazeći u stručnost Ivana Turudića, da je nekim svojim istupima i potezima oko sebe stvorio privid političke obojnosti HDZ-a. Nije skrivao ni prijateljstva s nekim ljudima koji su čak i pobjegli pred kaznenim progonom iz Hrvatske, a isto tako je i činjenica da je on jedan od rijetkih pravosudnih dužnosnika koji su bili spremni braniti Lex AP”, kazao je Jakšić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.