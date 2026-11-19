SMRT U JANKOMIRSKOJ BOLNICI
Vukadin: Obitelji su prestravljene, povjerenje u psihijatrijske ustanove ozbiljno je narušeno
Smrt pacijenta u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan ozbiljno je narušila povjerenje u psihijatrijske ustanove, upozorila je u četvrtak Davorka Vukadin iz Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje, istaknuvši da su udruge promjene u sustavu tražile i prije tragičnog događaja.
Predstavnici Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje trebali su se u četvrtak sastati s ministricom zdravstva Irenom Hrstić kako bi zatražili promjene u psihijatrijskoj skrbi, no jutros započeti sastanak ubrzo je prekinut, a njegov nastavak zakazan je za 16 sati.
Udruge od Ministarstva traže konkretne mjere za poboljšanje psihijatrijske skrbi i zaštite prava pacijenata, uključujući promjene u primjeni mehaničkog sputavanja.
Vukadin je novinarima ispred Ministarstva zdravstva, tijekom stanke sastanka, rekla da su udruge razgovor s Ministarstvom zatražile još u svibnju, nakon izvješća pučke pravobraniteljice objavljenog u ožujku, a zahtjev su ponovile neposredno prije smrti pacijenta u Jankomiru.
„Moraju se donijeti političke odluke kako bi se situacija u sustavu skrbi za osobe s iskustvom mentalnih poteškoća promijenila na način na koji smo se već obvezali, a to ne činimo”, poručila je Vukadin.
"WHO i Vijeće Europe godinama upozoravaju Hrvatsku"
Upozorila je da Svjetska zdravstvena organizacija i tijela Vijeća Europe već godinama upućuju preporuke Hrvatskoj o potrebnim promjenama u psihijatrijskoj skrbi.
One se, kaže, odnose na postupanje u bolnicama, protokole, dokumentiranje primijenjenih mjera te edukaciju zdravstvenih djelatnika za sprječavanje eskalacije kriznih situacija.
"Pacijenti trebaju pomoć i nakon izlaska iz bolnice"
Vukadin je istaknula da promjene ne smiju biti ograničene samo na postupanje u bolnicama, nego moraju obuhvatiti prevenciju i dostupnost pomoći nakon završetka bolničkog liječenja.
Podsjetila je na planove razvoja mobilnih timova, centara za mentalno zdravlje i vršnjačke podrške osoba s vlastitim iskustvom mentalnih poteškoća, koji još nisu u dovoljnoj mjeri zaživjeli.
„Otvorimo, ako ništa drugo, pri domovima zdravlja centre za mentalno zdravlje, gdje će ljudi moći dobiti pomoć prije nego što njihova bolest i posljedice bolesti eskaliraju”, poručila je.
Upozorila je i na dugotrajno čekanje psihijatrijskih pregleda te nedovoljnu dostupnost stručne pomoći.
„Ne možete čekati mjesecima da dođete do psihijatra, da bi vas primio na pet ili deset minuta. Što očekujemo?”, upitala je.
"Obitelji se boje potražiti pomoć"
Govoreći o posljedicama smrti pacijenta u Jankomiru, Vukadin je rekla da je među osobama s mentalnim poteškoćama i njihovim obiteljima zavladao strah.
„Ljudi su prestravljeni. Zovu me u tri ili četiri ujutro jer ne znaju što učiniti kada im je teško. Pitaju trebaju li zvati bolnicu, ali se ne osjećaju sigurno”, rekla je.
Posebno je upozorila na sporost promjena u sustavu, koje zahtijevaju i dodatna financijska sredstva.
„Koliko ljudi treba izgubiti život da bismo krenuli barem jedan korak dalje?”, upitala je.
"Smjernice postoje, ali ih treba primjenjivati"
Vukadin je pozdravila najavljenu edukaciju zdravstvenih djelatnika o protokolima postupanja i deeskalaciji kriznih situacija, ali je naglasila da se postojeće smjernice moraju početi primjenjivati u praksi.
Upozorila je i na otvorena pitanja zaštite ljudskog dostojanstva i prava pacijenata na informirani pristanak.
Govoreći o kaznenom postupku povezanom sa smrću pacijenta, istaknula je da treba poštovati presumpciju nedužnosti i omogućiti nadležnim institucijama da utvrde odgovornost.
U Klinici za psihijatriju Sveti Ivan 21. listopada preminuo je 32-godišnji Kristian Josip Periš, a zbog njegove smrti osumnjičeno je osmero zdravstvenih djelatnika. Kriminalističko istraživanje još je u tijeku.
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