Vuk(ović) s Wall Streeta
Vuković čeka nagodbu, sud uzeo 22,3 mil. dolara, hrvatski investitori žele odštetu
U dostupnom sudskom dokumentu tajnom je označeno tko je uplatio taj novac, ali se navodi da je uplaćen u ime optuženog Vukovića i pretpostavka je da je riječ o 22,33 milijuna dolara iz njegova fonda koji bi trebali poslužiti za povrat investitorima.
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Prema službenim objavama suda, američki odvjetnici koje je angažirao ekonomist Vuk Vuković pregovaraju o potencijalnoj nagodbi s tužiteljstvom. Rok za dogovor sud je produljio do 11. prosinca iako je prvotni istekao ove srijede.
Novost je to što je sud primio i 22,33 milijuna dolara te ih spremio na posebni račun dok traje procedura. U dostupnom sudskom dokumentu tajnom je označeno tko je uplatio taj novac, ali se navodi da je uplaćen u ime optuženog Vukovića i pretpostavka je da je riječ o 22,33 milijuna dolara iz njegova fonda koji bi trebali poslužiti za povrat investitorima.
Vuković je već morao dati jamstvo od 200.000 dolara da neće bježati, ograničili su mu kretanje u SAD-u, morao je predati i putovnicu. To su bili uvjeti da rasplet procesa u kojemu mu prijeti višegodišnji zatvor čeka na slobodi, piše 24sata.
Domaći investitori su angažirali i odvjetnike u SAD-u, ali i u Hrvatskoj gdje ih zastupaju odvjetnici Vanja Jurić i Fran Kušeta. 24sata ih je pitao je li 22,33 milijuna dolara dovoljno za povrat novca 50-ak hrvatskih investitora.
"S obzirom na to da zastupamo grupu od pedesetak investitora iz Hrvatske, a ne sve investitore u fond, u ovom trenutku nemamo saznanja hoće li taj iznos biti dovoljan za obeštećenje svih investitora", kazali su.
U trenutku pisanja ovog teksta u SAD-u je objavljen članak u kojem američki odvjetnici koji zastupaju naše investitore pozivaju i sve ostale da im se jave, navode 24sata.
Domaći odvjetnički uredi kažu kako ne znaju hoće li biti postignuta nagodba do 11. prosinca, hoće li sud ponovno produljiti rok za pregovore ili će sve završiti optužnicom. Na informaciju da će Vuković trebati dati i osobnu imovinu ako novca u fondu ne bude dovoljno za isplatu, odvjetnici ne daju decidiran odgovor, ali ostavljaju mogućnost i "drugih postupaka".
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