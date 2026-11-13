Novost je to što je sud primio i 22,33 milijuna dolara te ih spremio na posebni račun dok traje procedura. U dostupnom sudskom dokumentu tajnom je označeno tko je uplatio taj novac, ali se navodi da je uplaćen u ime optuženog Vukovića i pretpostavka je da je riječ o 22,33 milijuna dolara iz njegova fonda koji bi trebali poslužiti za povrat investitorima.