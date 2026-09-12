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uz jedan uvjet

Vuk Vuković pušten da se brani sa slobode

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N1 Info
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12. ruj. 2026. 20:59
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Boris Scitar/PIXSELL / +

Blokirani su mu računi, a tvrtka mu je u stanju mirovanja.

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U američkom pritvoru završio je poznati hrvatski ekonomist i burzovni ulagač Vuk Vuković. Američki savezni tužitelji sumnjiče ga za prijevaru ulagača u investicijski fond kojim je upravljao.

U hrvatskoj poslovnoj zajednici vijest o uhićenju Vukovića odjeknula je poput eksplozije.

"Američka nadležna tijela su imala mogućnost dobiti šire informacije zato što se radi o njihovom fondu i društvu i oni su pokrenuli svoje neovisne istrage koje su dovele do ovakvih optužbi", rekla je Anamarija Staničić, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFE.

U međuvremenu je, kako je potvrđeno za Dnevnik Nove TV, Vuković pušten da se brani sa slobode, ali pod uvjetom da ne napušta američko tlo. Blokirani su mu računi, a tvrtka mu je u stanju mirovanja.

Novo ročište zakazano je za studeni, a Vuković je za proces u kojem namjerava dokazati svoju nevisnost angažirao američki odvjetnički tim.

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