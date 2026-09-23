Ulagatelji u fond Vuka Vukovića mogu tražiti povrat sredstava

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obavijestila je javnost da se ulagatelji u taj fond mogu javiti nadležnom Uredu saveznog tužitelja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), kako bi dobili informacije o svojim pravima u okviru postupka. To uključuje i mogućnosti za povratom svojih sredstava.