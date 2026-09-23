objavila HANFA
Ulagatelji u fond Vuka Vukovića mogu tražiti povrat sredstava
Hanfa je u utorak priopćila da su američke vlasti otvorile posebnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s ulagateljima u Orca Bason Fond, čiji je glavni direktor Vuk Vuković uhićen u u SAD-u ranije ovog mjeseca zbog sumnji na prijevaru s vrijednosnim papirima.
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Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obavijestila je javnost da se ulagatelji u taj fond mogu javiti nadležnom Uredu saveznog tužitelja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), kako bi dobili informacije o svojim pravima u okviru postupka. To uključuje i mogućnosti za povratom svojih sredstava.
Adresa na koju se ulagatelji mogu obratiti glasi [email protected].
Hanfa je također napomenula da su informacije o tijeku postupka protiv Vuka Vukovića dostupne na internetskoj stranici nadležnog Ureda saveznog tužitelja, koja će se redovito ažurirati.
Ranije ovog mjeseca Hanfa je izvijestila da su Vuka Vukovića, osnivača društva Oraclum Capital LLC te glavnog izvršnog i investicijskog direktora fonda Orca Bason Fund, uhitila nadležna tijela u SAD-u zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija.
Vuković je idućeg dana, prenijeli su domaći mediji, pušten da se brani sa slobode.
Na internetskoj stranici nadležnog Ureda saveznog tužitelja iz SAD-a između ostalog se navodi da oštećenici imaju pravo na potpunu i pravodobnu naknadu štete, u skladu sa zakonom.
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