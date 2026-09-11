Ekonomist Vuk Vuković uhićen u Sjedinjenim Državama

Podsjetimo, 11. srpnja lani Hanfa je izvijestila da je u provedenom nadzoru utvrđeno da je Zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Bason te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital LLC na izvršenje. Time je bez potrebnih dozvola pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana, istaknuli su tada iz Hanfe. Osim toga, kazali su, novac koji su ulagatelji uplaćivali držan je na redovnom računu Zadruge bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtijeva u pogledu novca klijenata. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković.