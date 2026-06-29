Nova pravila i carine od 1. srpnja. Kako će se naplaćivati? Što je s povratom robe i zamjenama? Donosimo detalje

Ističe da dok carine ne krenu u primjenu nećemo znati s kakvim se problemima možemo susresti: "Postavlja se problem krivotvorene robe, a to potrošači ne znaju. Ako carina ustanovi da smo kupili nešto što je krivotvoreno, uništava tu robu o našem trošku. A onda se znaju još javiti i odvjetnici te kuće i to je zaštita intelektualnog vlasništva. Imali smo slučaj jednog studenta koji je kupio tenisice pa ih nije dobio, carina ga je obavijestila da je to uništeno i onda su ga tražili da plati trošak, a još su mu najavili i mogućnost da mu jave odvjetnici tvrtke i da bi tu štetu mogao platiti. Tu treba biti oprezan, puno ljudi za to ne zna - ako sudjelujemo u kupovini robe koja je krivotvorena, možemo imati i dodatnih troškova."