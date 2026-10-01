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Račune ne morate čuvati zauvijek, ali ove dokumente morate: Provjerite popis
Računi, potvrde o uplati, bankovni izvodi, porezne prijave i razni ugovori brzo se mogu pretvoriti u hrpu papira koju više ne znate gdje držati. Ipak, nije dobro sve jednostavno baciti. Neke dokumente potrebno je čuvati određeno vrijeme zbog rokova zastare, dok bi pojedine važne isprave trebalo sačuvati trajno.
Ključno je imati sustav u kojem ćete važne dokumente moći brzo pronaći ako dođe do spora ili vam netko pokuša ponovno naplatiti već podmirenu obvezu.
Račune čuvajte zbog dokaza o uplati
Jedan od glavnih razloga za čuvanje računa i potvrda o plaćanju jest dokaz da je račun podmiren.
Može se dogoditi da građanin dobije opomenu za račun koji je već platio ili da mu pružatelj usluge zaprijeti obustavom usluge. U takvoj situaciji potvrda o uplati može biti ključni dokaz, piše Večernji.
To može biti papirnata potvrda, ali i digitalni izvadak banke ili druga elektronička potvrda.
Prema rokovima zastare, račune za mjesečne režije poput struje, vode, plina, grijanja, odvoza otpada, telefona, interneta i HRT pristojbe preporučuje se čuvati najmanje godinu dana od dospijeća.
Za neke druge obveze rokovi su dulji:
- mjesečne režije – najmanje godinu dana
- komunalna naknada, pričuva i dopunsko zdravstveno osiguranje – tri godine
- prometne kazne, uključujući parking – pet godina
- porezne obveze – šest godina
- potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili javnobilježničkim aktom – deset godina
Ipak, kod važnijih financijskih dokumenata često je razumno čuvati dokaze o plaćanju i dulje, osobito ako bi eventualni spor mogao nastati godinama nakon uplate.
Posebno važno kod zastare
Važna je i jedna pravna pojedinost: zastara se ne primjenjuje automatski.
Ako dobijete opomenu ili rješenje o ovrsi za dug za koji smatrate da je zastario, potrebno je pravodobno se pozvati na zastaru.
Ako to ne učinite i podmirite takvu obvezu, prema navedenom pravilu uplata se može tretirati kao dobrovoljno ispunjenje obveze.
Zato je dobro imati urednu arhivu plaćenih računa i drugih financijskih dokumenata.
Što nikako ne biste trebali baciti?
Postoje dokumenti koje nije preporučljivo čuvati samo nekoliko godina, nego ih je najbolje sačuvati trajno.
Među njima su:
- potvrde o potpunoj otplati kredita
- godišnji izvještaji mirovinskih i investicijskih fondova
- rodni listovi i vjenčani list
- smrtovnice
- domovnica i putovnica
- pravomoćne sudske odluke
- dokumenti povezani s razvodom
- kupoprodajni ugovori za nekretnine
- vlasnički listovi i ugovori o darovanju
- oporuke i punomoći
- ugovori o životnom osiguranju.
Posebno je važno sačuvati potvrdu da je kredit u potpunosti otplaćen. Bez obzira na to je li riječ o stambenom, automobilskom ili drugom kreditu, taj dokument predstavlja dokaz da je dug podmiren.
Porezne prijave i platne liste također nemojte prerano bacati
Porezne prijave i pripadajuću dokumentaciju, uključujući JOPPD obrasce i potvrde o prihodima ili kamatama, preporučuje se čuvati najmanje šest godina.
Platne liste dobro je sačuvati barem dok ne provjerite podatke s godišnjim obračunom plaće. Godišnje izvještaje mirovinskih i investicijskih fondova također je pametno dugoročno arhivirati, barem u digitalnom obliku.
Papir ili digitalna arhiva?
Ne morate nužno čuvati svu dokumentaciju u papirnatom obliku. Skeniranje važnih dokumenata i njihova pohrana na sigurnom mjestu može znatno smanjiti količinu papira.
Dokumente možete pohraniti na vanjski disk ili u sigurnu uslugu u oblaku, ali pritom je važno imati i sigurnosnu kopiju.
S druge strane, dokumente koji sadrže osobne i financijske podatke nije dobro jednostavno baciti u kantu za smeće. Takvi papiri mogu sadržavati podatke koji bi mogli biti zloupotrijebljeni, pa ih je prije odlaganja najbolje uništiti u sjeckalici za papir.
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