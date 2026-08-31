EU pooštrava regulaciju i obveze za ChatGPT i dvije velike on-line platforme

Nakon ove odluke, sve tri usluga sada imaju četiri mjeseca, to jest do kraja studenoga, da se počnu pridržavati dodatnih obveza, kao što su procjena i ublažavanje sistemskih rizika koji proizlaze iz njihovih usluga i algoritamskih sustava povezanih sa širenjem ilegalnog sadržaja, negativnim učincima na maloljetnike, fizičkom i mentalnom dobrobiti korisnika, temeljnim pravima, izbornim procesima i javnom sigurnošću.