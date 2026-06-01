Stigao vam je paket? Ovo pravo većina građana nikad ne iskoristi, a trebala bi
Zamislite da otvorite paket i shvatite da unutra nije ono što ste naručili. Ili da je proizvod oštećen. Većina građana tek tada kreće u dugotrajnu borbu s trgovcem i dostavnom službom, iako malo tko zna da se problem može riješiti već na kućnom pragu.
Malo tko to zna, ali građani imaju pravo otvoriti i pregledati paket prije preuzimanja, i to pred poštarom ili djelatnikom poštanskog ureda. Ako je sadržaj oštećen ili ne odgovara onome što su naručili, prigovor mogu podnijeti odmah prilikom uručenja pošiljke, piše Dnevnik.hr.
Online kupovina danas je postala dio svakodnevice. Sve više građana iz udobnosti vlastitog doma naručuje proizvode koje im na kućnu adresu dostavljaju Hrvatska pošta i različite kurirske službe. Od odjeće i kozmetike do namještaja, kućanskih aparata i hrane, gotovo da ne postoji proizvod koji se ne može kupiti jednim klikom.
No koliko god internetska kupovina bila praktična, potrošači često nisu upoznati sa svim svojim pravima. Većina zna da u određenim slučajevima ima pravo na povrat ili zamjenu proizvoda, no mnogo manje građana zna što mogu učiniti u trenutku kada im paket stigne na vrata.
Jedno od najčešćih pitanja jest smiju li otvoriti pošiljku pred dostavljačem i provjeriti njezin sadržaj prije nego što je preuzmu. Iz Hrvatske pošte potvrđuju da to pravo postoji.
"Korisnici imaju zakonsko pravo pregledati pošiljku ili njezin sadržaj u poštanskom uredu ili na adresi, pred radnikom Hrvatske pošte. U slučaju da je sadržaj oštećen ili ne odgovara naručenom, korisnik je prema članku 56. Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge dužan odmah pri uručenju pošiljke podnijeti prigovor", kažu iz Hrvatske pošte.
Pregled pošiljke ključan
To znači da kupci ne moraju tek nakon odlaska dostavljača otkrivati je li proizvod stigao oštećen ili je riječ o pogrešnoj pošiljci. U slučaju nepravilnosti važno je reagirati odmah i zatražiti sastavljanje zapisnika ili podnijeti prigovor na licu mjesta.
Na taj način kupac može dokazati da je problem postojao u trenutku dostave, što kasnije može biti važno prilikom reklamacije ili povrata novca.
Ne vrijedi za sve
No, ovo pravilo ipak ne vrijedi za sve.
"Sukladno našim Općim uvjetima poslovanja, primatelji nemaju pravo otvarati pošiljku prije preuzimanja ili prije izvršenog plaćanja ukoliko pošiljka nije unaprijed plaćena prilikom narudžbe. Također, kurir nije obvezan čekati da primatelj otvori pošiljku nakon preuzimanja jer se sama dostava smatra završenom u trenutku uredne predaje paketa", objasnili su iz dostavne službe DPD.
"U slučaju da je pošiljka vidljivo oštećena, primatelj je dužan bez odgode kontaktirati pošiljatelja, kao i naš Odjel za štete putem e-adrese, kako bi se pokrenuo odgovarajući postupak reklamacije. Napominjemo da je za sadržaj pošiljke, uključujući njegovu ispravnost i kvalitetu, isključivo odgovoran pošiljatelj te je u takvim situacijama nužno izravno se obratiti njemu radi daljnjeg rješavanja problema", dodali su iz DPD-a.
