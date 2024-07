Žarko Puhovski: Milanović je bolji HDZ-ovac od većine njih, a imaju 200 tisuća članova

Podijeli :

Profesor Žarko Puhovski komentirao je u N1 Studiju uživo s Ilijom Jandrićem situaciju oko predsjedničkih izbora koji nas čekaju krajem godine, a osvrnuo se i na izjave predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića uoči stranačkih izbora.

Plenković je, upozorava Puhovski, kampanju za parlamentarne izbore vodio kao stranački šef, a sada, kada se približavaju izbori u stranci, nastupa kao predsjednik Vlade. “Potpuno se pobrkalo stvari, on sada nastupa kao predsjednik vlade. Ništa ne govori o demokršćanstvu”, kaže Puhovski.

Govorio je i predsjedničkim izborima krajem godine. HDZ još uvijek nije istaknuo tko će biti njihov kandidat za fotelju na Pantovčaku. “Imaju elegantnu mogućnost da očitaju lekciju SDP-u iz demokratske konstrukcije života stranke jer će kandidata predložiti s novim vodstvom koje će imati demokratsku legitimaciju. SDP je to napravio prije”, kaže profesor.

Obrazovanje sporedna tema

Profesor Puhovski kaže kako je obrazovanje, iako se uvijek govori o tome koliko je važno, i dalje sporedna tema.

“Ako je obrazovanje zaista tema, kako da još uvijek nemamo 9-godišnje osnovno školstvo. Neke elementarne stvari nisu riješene. Imate suludu situaciju da škole pripadaju i lokalnoj i regionalnoj upravi i državi pa se ne zna tko odlučuje o čistačici u školama. Školstvo je usputna tema”, govori.

Obrazovanje bi trebalo biti strateška točka svake vlade, ali ovoj to nije, kaže Puhovski.

Plenković i ideologija

Govoreći o Rodnim studijima koji bi se trebali pokrenuti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odnosno o tome da se premijer odbija odrediti oko ove teme, Puhovski kaže: “Njegovo samorazumijevanje je da se on ne bavi ideologijom, nego realnim sektorom. Znamo da se ideologija probija kroz sve. Oni koji se njome ne bave su zadovoljni onom koja je u pozadini. On nije desno od centra orijentirani demokršćanin. On je jedna vrsta umjereno desnog liberala. On ne podržava zahtjeve DP-a, ali se ne želi svađati. To je Račan genijalno radio, godinama. On će njima naravno reći ne. Nije lud da si natovari na glavu povredu autonomije sveučilišta, on ne želi u sukobe jer ih želi srezati u broju državnih tajnika i ne želi im priuštiti dvije ružne stvari u istom tjednu.”

Biskupi o Rodnim studijima: Ujutro mogu biti žena, poslijepodne leptir, navečer muško Rodni studiji podijelili javnost: “I prije su govorili o bradatim ženama koje će ulaziti u ženske WC-e”

Što se tiče izjava kako se mogu zabraniti stvari koje većina želi zabraniti, Puhovski kaže: “Većina u demokraciji može zabranjivati, o tome nema spora. Ali postoje zaštitne točke koje štite manjinu od većine, nismo više u 19. stoljeću.”

“Pogledao sam program, to su dosta konzervativno napravljeni Rodni studiji, u kontekstu onoga što sve postoji u svijetu. Naglasak je na feminizmu, to je, po mom sudu, razumno. Doista dio tih ljudi djeluje kao da ne zna kako se to radi. Biskupi znaju, oni da. Oni su rekli da se ne žele pačati u kurikul, ali da smatraju da je to pogubno za atmosferu u društvu. Ponašaju se kao da se radi o jednoj vrsti zaraze. To je histerična slika, koju oni imaju. Pretpostavljaju da fakultet formira ljude. Na fakultet dolaze formirani ljudi. Da biste identitet ljudi mijenjali predavanjima na fakultetu, to je veliko povjerenje u sveučilišne profesore koje 99 posto njih ne zaslužuje”, govori Puhovski.

Puhovski se osvrnuo i na muškarce koji kleče na trgovima, zbog čije su slobode na vjeroispovijest, koja je navodno narušena, Domovinski pokret i udruga U ime obitelji u Saboru jučer organizirali i okrugli stol. “Godinama sam studentima govorio da država nije totalitarna ako u novinama možete napisati da je ona totalitarna”, kaže Puhovski.

“…Zoran Milanović je jedan od najpatrijarhalnijih, najmizoginijih olitičara u Hrvatskoj, oni će svi glasati za njega. To je tragedija ove situacija. Za Hrvatsku je najopasniji patrijarhalni sindrom, koji je sigurno najbliži HDZ-u, ali se sad prebacuje i na SDP”, kaže Puhovski.

Tko ima šansu protiv Milanovića?

HDZ još uvijek nije objavio ime kandidata koji će krenuti u utrku protiv Milanovića za naredni mandat na Pantovčaku.

Selak Raspudić o Milanoviću: Nisam sigurna da i on sam zna zašto se ponovno kandidirao

“Siguran sam da nitko protiv Milanovića nema šansu ako Plenković ima čvrstu većinu u parlamentu. HDZ tu nema šansu”, kaže Puhovski.

Kao mogući HDZ-ovi kandidati spominjala su se brojna imena, među ostalima i Davor Ivo Stier i Miro Gavran.

“Mislim da je Stier čovjek koji nema dovoljno prostakluka da izađe na kraj s Milanovićem. Bez prostakluka se ne može izaći na kraj s njim. Gavran nije takav. Njima treba netko tko će se tući. Gavran je čovjek bez politčkog iskustva, nedovoljno kulturan za one koji su zaista kulturni, a prekulturan za one koji nisu kulturni. On nema nikakvu šansu. Time HDZ pokazuje da od svojih 200 tisuća članova nema kandidata protiv Milanovića. Zašto? Jer je on bolji HDZ-ovac od većine njih”, zaključuje Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.