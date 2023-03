Zbog radova na mreži velik dio Zagreba ostaje bez struje

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

U sklopu pilot-projekta uvođenja naprednih mreža na distribucijskom području Elektre Zagreb u veljači su započeli opsežni radovi na ugradnji nove opreme u transformatorske stanice.

Radovi će se izvoditi sve do listopada, zbog čega će se u pojedinim gradskim četvrtima provoditi planirani dnevni prekidi opskrbe električnom energijom u trajanju do najviše osam sati.

Jutros će stoga bez struje biti dobar dio centra grada, ali i pojedini kvartovi.

Centar

“Od 8 do 11 sati struje neće imati stanovnici Rockefellerove ulice na kućnim brojevima 2, 4 i 10. Također će bez struje biti stanari Ulice Baruna Trenka na kućnim brojevima od 7 do 13 i od 1 do 23 s neparne strane te od brojeva 2 do 8, 8A i od 10 do 14 s parne strane ceste.

U istom periodu bez struje će biti stanari Crnatkove na kućnim brojevima od 4 do 14, 14 A, 14/1, 14 A/1, Galovačke, Haulikove na kućnim brojevima od 2 do 6 s parne te od 1 do 3 s neparne strane, Ivana Gundulića od brojeva 54 do 60 s parne te od 55 do 63 s neparne strane ulice, Koranske 2, na brojevima od 1 A do 1 C s neparne strane te na broju 5, Koturaške na broju 18/2, od brojeva 35 do 53 s neparne strane, Eugena Kumičića od broja 2 do kraja s parne strane te od brojeva 1 do 5 s neparne strane.

HEP se oglasio nakon napisa o poskupljenju struje pojedinim korisnicima Noćna mora: Kuću im srušili u ratu, a država im novu izgradila bez vode i struje

Bez struje će biti i stanovnici Kupske na kućnim brojevima od 2 do 20 s parne strane te od brojeva 1 do 21 s neparne strane, Marulićev trg 9 A, stanari Mihanovićeve na kućnim brojevima od 14 do 40 s parne te na broju 3 s neparne strane, Miramarske 16, Miramarskog podvožnjaka od 2 do 4 s parne strane, Plitvičke, Petra Preradovića 44, Josipa Runjanina na brojevima od 2 do 4 s parne te od 3 do 9 s neparne strane, Sutlanske, Svačićeva trga od brojeva 2 do 16 s parne i od 1 do 7 te od 11 do 17 s neparne strane ceste.

Radovi će bez struje ostaviti i stanare Unske od broja 2 do kraja s parne te na broju 1, Zelinske na brojevima od 2 do 4 s parne i na brojevima od 3 A do 3 C s neparne strane, kao i Ulice Jurja Žerjavića na kućnim brojevima od 4 do 8 s parne te od brojeva 3 do 11 s neparne strane.”

“Od 9 do 12 struje neće imati stanari narednih ulica. Antuna Vramca od brojeva 2 do 12 i broj 20 s parne, kao od broja 1 do 21 s neparne strane, Ulica Baltazara Dvorničića od broja 2 do kraja s parne te od broja 27 do kraja s neparne strane, Ulica Benedikta Vinkovića od kućnog broja 8 do 14 s parne te od 5 do 17, kao i 117 A s neparne strane.

Ulica Matije Mesića na kućnim brojevima od 2 do 24 s parne te od 1 do 25 s neparne strane ulice, kao i Ulica Tome Gajdeka na kućnim brojevima od 2 do 18 s parne strane te na brojevima 1 i 1 A.

Zapad grada

“Bez struje će biti stanari Kustošijskog venca, odvojak na kućnim brojevima od 2 do 20 s parne te od 1 do 23 s neparne strane ulice, struje neće imati od 8 do 14 sati.

Od 12 do 15 sati ove ulice će ostati bez opskrbe električnom energijom. To su Avenija Marina Držića 102, 108 i 107, Bukevjanska, Buševačka, Čičanska, Davora Zbiljskog 6, 6/1 i 8, Dvorska, Farkašička, Gustelnička, Hrastelnička te Kuševačka na kućnim brojevima od 2 do 16, 24 i od 36 do 48 s parne strane, ali i na kućnim brojevima od 1 do 11, 11 A, 11 B te od brojeva 13 do 15 s neparne strane.

Želite prijeći na struju? Ovo su glavne prednosti i nedostaci električnih vozila

U istom će razdoblju bez struje ostati Letovanička na brojevima od 2 do 12 te od 18 do 40 s parne strane te od brojeva 1 do 17 kao i na broju 23 s neparne strane. Potom, Majstorska 2 i 6 te brojevi od 1 do 5 i broj 11 s neparne strane, Matijevićka od brojeva 2 do 6 s parne, od 1 do 3, 3 A te od 25 do 27 s neparne strane, Miševečka s neparne strane od brojeva 1 do 7 te od 11 do 17, Obrtnička 2 te od 1 do 5 s neparne strane, Orlanska, Rakitovečka od 1 do 13 s neparne strane, Šiljakovinska, Trgovačka na brojevima od 2 do 8 te od 1 do 3, Ulica grada Chicaga od broja 18 do 28 s parne te na brojevima od 7 do 27 te od 31 do 37 s neparne strane ulice.

Struje neće imati ni Velikogorička od broja 12 do kraja s parne te od broja 27 do kraja s neparne strane ceste. Potom, Vrtni put 4 A, 1, 1 B te kućni brojevi od 3 do 9 s neparne strane, Zbiljski Davor na kućnim brojevima od 10 do 24, broj 24/1, brojevi od 26 do 32 s parne strane te od broja 11 do 23 s neparne strane ulice, kao i Zdeslava Turića na brojevima od 2 do 4, 4 A te od 6 do 8 s parne strane.”

Planirani će radovi prekinuti opskrbu strujom i na Remetinečkoj cesti od brojeva 1 do 5 s neparne strane, ali i u ulici Radoslava Cimermana 2 i to od 10 do 12 sati.

Od 8:30 do 15 sati struje neće imati stanari Trga hrvatskih Pavlina na brojevima od 2 do 4 s parne strane te broja 33, kao ni Tartaglie Marina na brojevima 2, 2 A, 7 te od broja 11 do 15 s neparne strane ulice.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Levačić ispisala povijest: Postala najmlađa žena kojoj je ovo pošlo za rukom! Ovo su stvari koje ne smijete činiti u trgovini, a možda toga niste svjesni