Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović komentirao je u N1 Studiju uživo jučerašnju sjednicu Antikorupcijskog vijeća na kojoj su svjedočili bivši članovi Nadzornog odbora Ine, Davor Štern i Siniša Petrović. Našoj Sandri Križanec otkrio je i da ove godine neće u Vukovar, nego u Škabrnju, gdje ide i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Zekanović tvrdi da se njegov demokršćanski stav nije promijenio ni milimetra te da iz pozicije vlasti samo može ojačati smjer u kojemu želi da ide država. Dodaje i da je čovjek iznimno jasnih svjetonazora.

“Danas sam raskrinkao jadnu politiku SDP-a. Jučer, ako ste pratili Antikorupcijsko vijeće, žao mi je što nisu stavili u fokus neke stvari, a to je da je Štern jučer rekao da su najveće afere i korupcija vezane uz SDP-ove vlade. Toga nije bilo u naslovima”, govori Zekanović.

“Glavni klaun Grmoja vodi cirkus od Antikorupcijskog vijeća. Taj narativ kojima pokušava vladajuću većinu prikazati koruptivnom nije uspio. Promašio je ceo fudbal. Jučer je priznao da su oni inzistirali na arbitraži koja je državu koštala 2 mlrd kuna. Moram priznati da mi je čudno što u naslovima nije bilo ništa, a imamo nove činjenice. Da svjedok Petrović kaže da mu se fućka za državne interese. To je on pet puta izgovorio. Štern je nekoliko puta naglasio da je jedini i najveći kriminal u Ini vezan uz vlade Račana i Milanovića. Grmoja koji priznaje da je Most inzistirao na arbitraži koja je građane koštala 2 mlrd kuna. I umjesto da to izađe u naslovima, pokušava se… Jedina korupcija koja je jučer otkrivena je ona SDP-a i Mosta. I kad oni dovedu svjedoke koji ih unište, onda traže izlaz i pokušavaju mene kompromitirati. A oni su sami sebe kompromitirali”, govori.

Zekanović kaže i kako Grmoja jučer opet nije htio pozvati zviždačicu iz Ine, Vesnu Balenović, da svjedoči. “Ne odgovara mu jer bi njega raskinkala”, kaže. Dodaje i da je “dvije ili tri sjednice izbjegavao pozvati Mostove ministre koji su ugasili rafineriju u Sisku i Petrova koji je odgovoran za arbitražu i Milanovića da popričaju o Slovenskoj”.

“Jučer je svjedok kojeg je izabrao i pozvao Grmoja rekao da nema krimena ni krivice na ministru Filipoviću po pitanju Ine i na moje inzistiranje to ponovio. Nema korupcije vezane uz Vladu RH i to nije u naslovima. Jedina korupcija koja je jučer isplivala je vezana uz prijašnje vlade, Račan – Milanović”, kaže i dodaje: “Kriminalci u zatvor.”

“Jedini smisao tog tobožnjeg vijeća je da se promovira oporba”, uvjeren je Zekanović.

