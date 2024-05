Milanović: Neka se Plenković čuva Turudića

Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović nazočio je obilježavanju Dana Zagreba. Nakon svečanosti, Milanović je stao pred novinare.

“Taj nazovi praznik koji je ustvari jedna stranačka ceremonija, najavio sam da ću to obilježavati nikako, a neću stajati na putu onima koji to žele. To sam govorio u kampanji, kao što sam govorio i da neću davati pomilovanja, samo se ponašam u skladu sa svojim najavama. A zašto je to tako? Zato što to nije Dan državnosti”, kaže Milanović dodajući da Plenković 90. sigurno nije glasao za HDZ. “30. peti nas ne ujedinjava, to je dan koji oni pokušavaju nametnuti kao praznik. U mojoj ulici su bile izvješene samo dvije zastave jučer, išao sam do table da vidim piše li sao-krajiška, nije. Nešto što je stranačka fešta i čega smo se elegantno riješili prije 20 godina i napravili pomak tako da smo danom državnosti prozvali dan referenduma… Ovo je bio dan, spomendan Hrvatskog sabora. Plenković je u svojim nastojanjima i pomutnjama top najavio kao neku vrstu konvalidacije sebe. Ok, imate stranački praznik i pustite ljude na miru, ne gnjavite”, poručio je.

Predsjednik kaže kako su svi “ukipljeni” dok svira himna. “Sve drugo je izrugivanje, tad se stoji mirno. Tko upada sa svojom svitom kad počne himna? Plenković, njemu to nije sveto, to ne radi prvi put, izigrava protokol, kasni i onda upada sa svojom Alibabinom družinom. To je takav krkanluk”, kaže i dodaje: “Kad si već namjerno zakasnio, pričekaš. Kasniš, bezobrazan si, nemaš respekta prema domaćinima, ali bar si poštivao himnu.”

“Sad ste na vlastite oči mogli vidjeti kako se čovjek odnosi prema hrvatskim simboličkim svetinjama. Njemu to ništa ne znači”, kaže.

“Za mene je Dan državnosti pismo knezu Branimiru ili nešto drugo. Ne stojim nikome na putu da to obilježava. 20 godina smo imali Dan državnosti. Dosadan sam već, i onda dođe ovaj i kaže da će to biti Sabor kad je HDZ osvojio većinu”, govori Milanović na daljnja pitanja o datumu Dana državnosti.

Milanović kaže i kako ne vozi u kontra smjeru jer bi time ugrozio živote drugih. “Svi se drže te strane u prometu, ne jer su dobri ljudi, nego da bi sačuvali sebe. JA kažem mene to ne obvezuje i neću mahat zastavom i kreveljiti se nekome jer je došao na koncert u HNK na taj HDZ-ov datum. Vi ćete se jako umoriti, uzalud, da nađete pravu analogiju. Ja u tome ne sudjelujem. Za mene postoje nacionalne svetinje. Možemo govoriti da je to pad Vukovara, Ovčara. Kad je Oluja u pitanju, možemo razgovarati gdje je bilo središte pobune. Kad je u pitanju himna, Vukovar, još ponešto, tu su stvari neupitne. …”

Ni danas se nisu pozdravili. “Zašto? Ja sam njega pozdravio s govornice, obratio sam mu se kao premijeru. Nije dolazio godinama, sad je došao s 50 svojih na konjima…”. rekao je predsjednik.

Kratko je komentirao i Plenkovićeve izjave da bi se trebali vratiti u njegov premijerski mandat. “A u vrijeme kad je on glasao za SDP? To je bilo dobro vrijeme, bez skandala, bez ministara lopova. Četiri godina poslije ja sam odriješen. Nakon što sam ih maltretirao time da neću slaviti dan HDZ-a, ljudi su me izabrali za predsjednika. Pitajte hrvatske ljude, oni su vrlo neodgovorni birači.”

Spomenuo je i Olega Butkovića kojeg je nazvao – Kravčuk i rekao da ima rusko ime.

Sutra, otkriva, putuje u Brazil. “Nalaziš se s ljudima, ali ne u potaji kao sudac koji se nalazi s ljudima protiv kojih je pokrenuta istraga na sudu koji vodim”, kaže aludirajući na glavnog državnog odvjetnika. “U Hrvatsku je na čelo najmoćnije i najdiskretnije represivne institucije došao čovjek koji ne može biti ni prekršajni sudac, ne može biti ništa. Dokazano je da je drsko i bezobrazno lagao o svojim vezama s osobom pod istragom. Nalazio se ilegalno s osumnjičenikom za bilo koje kazneno djelo, u potaji, ne sluteći da je ovaj drugi predmet prismotre. Sad lagano ide plava trava zaborava i živimo dalje kao budale, kao da se ništa nije dogodilo. Ali dogodilo se i nećemo zaboraviti. Ovo je jedinstven primjer da netko ne mijenja nikoga u vladi nakon izbora”, kaže.

Prozvao je Plenkovića za nerad dok je radio kao “diplomat treće kategorije”. Osvrnuo se i na premijerovu izjavu da je “rođeni Zagrepčanin”. “Ja nisam”, kaže i dodaje da je Plenković u Zagreb prvi put valjda došao na krizmu te da nije razumio kako se govori na ulici.

“Čovjek koji godinama uzurpira ustavne ovlasti koje nalažu predsjedniku i Vladi da surađuju oko vanjske politike. Može jer ima labavu saborsku većinu. … On to može. Hoćete da vam pokažem korespondenciju Mesića i Sanadera gdje se Sanader, takav kakav je i nisu prijatelji, ne vole se previše, piše Mesiću da mu treba njegova suglasnost, a ovaj odgovora da ima njegovu suglasnost”, govori Milanović. “Onda dolazi jedan politički dotepenec, nakon 15 godina nerada u diplomaciji, i izmišlja novi ustav. Ja tu ne mogu ništa. Sutra ću upozoriti ambasadore koji postupaju po napucima Plenkovića i Radmana da čine ozbiljan delikt ako ja nisam suglasan”, kaže.

Milanović kaže i kako nije u redu da on doznaje iz novina da je Hrvatska nešto sponzorirala. “Diljem cijele diplomacije to tako funkcionira. Ljudi koji su očito ucijenjeni, to se događa pred našim očima. Nakon svega što smo vidjeli, i Sanadera i Mesića, mi sad imamo izmišljanje Ustava od strane jednog uzurpatora Ustava. On stalno ponavlja da sam ja krišitelj Ustava. Nikada i nigdje, brana protiv toga. On ide izričito protiv riječi ustava”, govori predsjednik.

Ponovno se vratio i na temu glavnog državnog odvjetnika. “Neka se Plenković čuva Turudića”, poručio je predsjednik na kraju obraćanja.

