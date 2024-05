Budite na oprezu: Podignut stupanj upozorenja za dijelove zemlje, oglasila se i Civilna zaštita

Podijeli :

Ivica Galovic / Pixsell

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorava na moguće nevrijeme diljem Hrvatske u petak.

Podignuta je razina upozorenja te je narančasti alarm uključen za riječku, gospićku, karlovačku, zagrebačku i osječku regiju.

U tim su regijama mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, a mjestimice je moguća i tuča, upozoravaju iz DHMZ-a.

Što se tiče riječke regije, DHMZ navodi da je moguće poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

Povremena kiša ponegdje i obilna, lokalno u obliku jačih pljuskovi s grmljavinom.

‼️ Moguće je nevrijeme. ‼️

Na Jadranu jako jugo.

Najviša temperatura od 20 do 25 °C. Radarske slike https://t.co/tisoWvPHEG Upozorenja na opasne vremenske pojavehttps://t.co/gclSJo0wBc pic.twitter.com/zqMhsZQ8XM — DHMZ (@DHMZ_HR) May 31, 2024

Jaka kiša već je pogodila otok Krk gdje je izazvala poprilične probleme. Poplavljena je robna kuća i trgovina Krk, ali i nekolicina drugih objekata. Uz to, u Punatu je more promijenilo boju.

Ostatak zemlje pod žutim Meteoalarmom i u tim se regijama očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Podsjećamo, danas je na snazi 🟠 upozorenje @DHMZ_HR na grmljavinsko nevrijeme i obilnu kišu ⤵ https://t.co/sbOIrQTwgN pic.twitter.com/5om3Djk4YE — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) May 31, 2024

DHMZ također navodi da je na Jadranu moguće jako jugo, a najviša temperatura većinom od 20 do 25 °C. U subotu bi trebalo biti većinom sunčano i uglavnom suho s lokalnim pljuskovima osobito prijepodne na jugu. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i zapadni, na moru i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na obali i otocima između 14 do 19 °C. Najviša dnevna od 21 do 26 °C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Supernamirnica: Zdravija od svih drugih žitarica, štiti srce, snižava kolesterol i topi kilograme Znate li zašto bi u kuhinji trebali držati zdjelicu taloga kave?