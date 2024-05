Plenković bocnuo Milanovića: Bilo bi sjajno da se vratimo u vrijeme kad je on bio premijer…

Podijeli :

U povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba u petak će se održati svečana sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba. Na sjednici je sudjelovao i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je tom prilikom dao izjavu za medije.

Premijer je najprije Zagrepčanima čestitao Dan Grada Zagreba, a osvrnuo se i na stanje s obnovom grada nakon potresa. “Ovdje u blizini se obnavlja i arhiv, muzej naive, dvije gimnazije, od ljeta će se obnavljati i zgrada Sabora tako da su te investicije ogromne.”

“Što se tiče ostalih tema, vidjeli ste nove podatke o inflaciji, bilježimo još jedan mjesec gdje se inflacija smanjuje, sad smo na 3,3 % to je najniža inflacija od rujna 2021.”, rekao je Plenković, navodeći da su Vladine mjere pokazale učinke.

Jeste li pitali predsjednika što je radio jučer? “Nisam, pitajte ga vi, mi smo obilježavali Dan državnosti.”

“Što se tiče prihoda Zagreba, od 2017. kad smo promijenili zakon, prihod je 68 posto veći”, naveo je.

“Naša politika da ukinemo prirez je bila ispravna. Po nama je bilo prostora da se ide na niže stope poreza na dohodak i time da se Zagrepčanima priušte veće plaće. Nije to bila perfidna Vlada HDZ-a nego Vlada svih Hrvata, uključujući i Zagrepčane kojima želimo veće plaće.”

Osvrnuo se na izjavu Milanovića da samo 25% Zagrepčana prima nešto više od 1500 eura plaću. “Imate prosječnu i medijalnu plaću. Mislim da bi bilo sjajno da se vratimo u vrijeme kad je on bio premijer pa biste vidjeli da su ljudi koji su bili ispod medijalne plaće primali manje od minimalca.”

“Ono što je rekao da je inflacija pojela rast plaća, to je netočno”, dodao je Plenković. “Činimo sve da ljudi žive bolje.”

Gradska plinara Zagreb – Opskrba (GPZO) od jeseni neće stanovnike glavnog grada opskrbljivati plinom. Posao je na natječaju dobilo poduzeće Međimurje plin iz Čakovca.

“Međimurje plin ima svoje vlasnike, suvlasnike… Ali nema to veze s nama. Župan i gradonačelnica su dio sustava koji nije vladajući, to što je taj gospodin dio HNS-a nema nikakve veze s politikom, to su poslovne odluke, nema nikakve veze s nekim tajnim planom da zločesta Vlada da nekom neku potporu…”, rekao je Plenković.

Kaže da se nije premišljao oko dolaska na ovu svečanu sjednicu. “Ovo je moj grad. Jesam se ja rodio tu, jesam li premijer iz Zagreba, jesam li pobijedio, pa red je da dođem. Ja dolazim radi grada Zagreba, mog grada, Zagrepčana, Zagrepčanki.”

“Nemam vremena pod krinkom voziti bicikl, zbilja nemam vremena”, rekao je Plenković. Naime, Milanović je u svom govoru naveo da pod krinkom vozi bicikl Zagrebom i onda dojavljuje zagrebačkom gradonačelniku probleme koje vidi po gradu.

