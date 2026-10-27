VREMENSKA PROGNOZA
Stiže naoblačenje, u dijelu zemlje očekuje se i kiša
Pretežno vedro je jutros diljem Hrvatske, temperature su niske u kopnenim krajevima Hrvatske, -1.3 je izmjereno jutros u Gospiću.
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Mjestimice u unutrašnjosti ima i magle, vidljivost je smanjena. U nastavku utorka prevladavat će većinom sunčano. Na moru će puhati umjerena do jaka bura.
Tijekom srijede će se naoblačiti prolazno sa sjeverozapada, pri čemu može pasti i koja kap kiše, najizglednije u večernjim i noćnim satima, u središnjoj Hrvatskoj i u Gorskoj Hrvatskoj. Jutro će biti hladno u kopnenim krajevima, može biti mraza.
U četvrtak tmurnije, lokalno može pasti malo kiše u kopnenim krajevima, najizglednije u Gorskom kotaru.
Petak donosi više sunčanih razdoblja na Jadranu, dok će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše, stoga će i temperature biti malo niže.
Posve stabilno neće biti niti za vikend.
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