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VREMENSKA PROGNOZA

Stiže naoblačenje, u dijelu zemlje očekuje se i kiša

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Tea Blažević
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27. lis. 2026. 07:15
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Ivo Cagalj/PIXSELL

Pretežno vedro je jutros diljem Hrvatske, temperature su niske u kopnenim krajevima Hrvatske, -1.3 je izmjereno jutros u Gospiću.

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Mjestimice u unutrašnjosti ima i magle, vidljivost je smanjena. U nastavku utorka prevladavat će većinom sunčano. Na moru će puhati umjerena do jaka bura. 

Tijekom srijede će se naoblačiti prolazno sa sjeverozapada, pri čemu može pasti i koja kap kiše, najizglednije u večernjim i noćnim satima, u središnjoj Hrvatskoj i u Gorskoj Hrvatskoj. Jutro će biti hladno u kopnenim krajevima, može biti mraza. 

U četvrtak tmurnije,  lokalno može pasti malo kiše u kopnenim krajevima, najizglednije u Gorskom kotaru.

Petak donosi više sunčanih razdoblja na Jadranu, dok će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše, stoga će i temperature biti malo niže. 

Posve stabilno neće biti niti za vikend.

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