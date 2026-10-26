Jordan O’Brien
Strani borac koji četiri godine ratuje za Kijev: "Ne pridružujte se ukrajinskoj vojsci!"
Jordan O’Brien bori se za Ukrajinu od početka rata u veljači 2022. godine, a sudjelovao je i u oslobađanju Hersona 2022. te ukrajinskom napadu na rusku Kursku oblast 2024. godine. Međutim, nakon godina službe O’Brien kaže da bi drugim strancima savjetovao da se ne pridružuju ukrajinskoj vojsci, navodeći birokratske probleme s kojima se suočio.
Jordan O’Brien, Novozelanđanin, požalio se na birokratske prepreke i državni aparat koji, čini se, pokazuje malo razumijevanja i suosjećanja prema ljudima koji se dobrovoljno prijavljuju boriti za stranu zemlju. Ako se ti problemi ne riješe, Ukrajina bi mogla imati još većih poteškoća u privlačenju prijeko potrebnih novih vojnika, što bi otežalo njezine napore da nastavi pružati otpor Rusiji, piše POLITICO.
„Ako Kijev želi više stranih boraca, mora riješiti apsurdnu birokratsku diskriminaciju koja zagorčava život svima nama strancima koji smo se već borili za Ukrajinu“, rekao je O’Brien, kojega je Rusija u odsutnosti osudila na 14 godina zatvora zbog sudjelovanja u borbama na ukrajinskoj strani.
Prema podacima Ministarstva obrane iz kolovoza, u ukrajinskim oružanim snagama služilo je oko 16.000 stranaca iz 72 zemlje. Oni pružaju ključnu pomoć vojsci koja broji 900.000 pripadnika, ali se kronično suočava s nedostatkom novih vojnika.
Stranim borcima prijeti gubitak zakonitog boravka u Ukrajini
Dobrovoljci se suočavaju s rokom koji uskoro istječe. Ukrajinski parlament prošle je godine donio zakon prema kojem strani državljani koji služe u vojsci moraju do 10. studenoga predati dokumentaciju za dobivanje dozvole za privremeni boravak.
„Ako se ništa ne promijeni, nakon 10. studenoga znatan broj stranaca koji brane Ukrajinu tehnički će nezakonito boraviti u zemlji“, upozorila je zamjenica ukrajinskog ministra obrane Ljubov Halan u objavi na društvenim mrežama.
To je u suprotnosti sa službenim informacijama za regrutiranje stranih dobrovoljaca, prema kojima njihov ugovor „predstavlja osnovu za zakonit dugotrajan boravak u Ukrajini“.
„Iako mogu dokazati da sam služio u ukrajinskoj vojsci, oni nama strancima i dalje sve čine nemogućim. Nitko od njih nema poštovanja prema ljudima koji se bore za Ukrajinu i tretiraju nas kao ilegalne imigrante“, rekao je O’Brien.
„Bio sam u tri različite ukrajinske postrojbe i sve su napravile pogreške u mojim vojnim ugovorima ili ih sastavile na pravno neispravan način. Zato sam, kada sam otišao u imigracijsku službu podnijeti zahtjev za boravak za koji sam se toliko borio, na kraju dobio novčanu kaznu koju sam morao platiti na licu mjesta jer su podaci u mojem ugovoru bili netočni“, dodao je.
Ured ukrajinskog vojnog pravobranitelja ove je godine zaprimio više od 300 pritužbi stranih dobrovoljaca i njihovih obitelji. Pritužbe su se odnosile na priznavanje statusa sudionika borbenih djelovanja, prijevremeni raskid ugovora na zahtjev vojnika te osiguravanje pravodobne zdravstvene skrbi.
U izvješću za washingtonski think tank Centar za analizu europske politike (CEPA), jedan američki dobrovoljac izjavio je da ni on ni većina njegovih suboraca nisu dobili UBD, dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje u borbenim djelovanjima i koji omogućuje stjecanje statusa veterana u Ukrajini.
Dio problema proizlazi iz neujednačenog prijelaza s papirnatih identifikacijskih dokumenata na digitalne vojne iskaznice, pri čemu su mnogi strani dobrovoljci ostali izostavljeni.
Istraživanje lista Ukrajinska pravda provedeno početkom ove godine pokazalo je da jezične prepreke predstavljaju velik problem, osobito za Kolumbijce koji govore španjolski i čine najveću skupinu stranih pripadnika ukrajinske vojske.
Istraživanje je također pokazalo da se veterani koji su otpušteni iz ukrajinskih oružanih snaga ponekad suočavaju s mogućnošću deportacije.
Ukrajinske vlasti počinju rješavati problem
Kijev postupno postaje svjestan problema.
„Iznimno cijenimo doprinos svakog pojedinca i u potpunosti priznajemo odgovornost države da zaštiti njihova prava i legitimne interese“, izjavila je Ljudmila Kalenčuk, voditeljica odjela za prava vojnika pri uredu ukrajinskog vojnog pravobranitelja.
Prošlog mjeseca Ministarstvo obrane osnovalo je radnu skupinu čiji je cilj poboljšati uvjete službe, regulirati pravni status stranih vojnika i unaprijediti postupanje prema njima i njihovim obiteljima.
Ukrajinski parlament također radi na zakonodavnim izmjenama kojima bi se pojednostavnili postupci i produljili rokovi za reguliranje boravka stranih boraca u zemlji te uklonile druge birokratske prepreke.
„Mnogi strani borci ne mogu dovršiti postupak dobivanja boravišne dozvole jer izvršavaju borbene zadaće daleko od baze svoje postrojbe i ne mogu istodobno prikupljati potrebne dokumente i odlaziti u migracijsku službu“, rekla je Halan.
Kalenčuk smatra da problemi s reguliranjem boravka nisu široko rasprostranjeni, ali priznaje da postoje posebno ranjive skupine vojnika. Među njima su oni koji su tijekom službe izgubili putovnice, uključujući državljane Rusije, Bjelorusije i Južnoafričke Republike.
Strani borci u ukrajinskoj vojsci
Ukrajina je otvorila vrata stranim dobrovoljcima poput O’Briena već u prvim satima ruske invazije 2022. godine, kada je opstanak zemlje bio doveden u pitanje, rekla je Meaghan Mobbs, predsjednica Zaklade R. T. Weatherman, nevladine organizacije koja pomaže ratnim veteranima i njihovim obiteljima.
„Nitko nije mogao predvidjeti ni izniman broj stranaca koji će se odazvati tom pozivu ni činjenicu da će se ruski agresorski rat godinama nastaviti ovim intenzitetom“, rekla je Mobbs.
„Ono što je započelo kao hitni mehanizam u ratnim okolnostima preraslo je u nešto mnogo veće i trajnije. Sustav sada mora uhvatiti korak s tim razvojem.“
I Rusija regrutira strane borce, od kojih mnogi dolaze iz siromašnijih zemalja, privučeni mogućnošću zarade ili dobivanja ruskog državljanstva.
Uz ruske snage bore se i njihovi sjevernokorejski saveznici.
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