Strani borac koji četiri godine ratuje za Kijev: "Ne pridružujte se ukrajinskoj vojsci!"

„Bio sam u tri različite ukrajinske postrojbe i sve su napravile pogreške u mojim vojnim ugovorima ili ih sastavile na pravno neispravan način. Zato sam, kada sam otišao u imigracijsku službu podnijeti zahtjev za boravak za koji sam se toliko borio, na kraju dobio novčanu kaznu koju sam morao platiti na licu mjesta jer su podaci u mojem ugovoru bili netočni“, dodao je.