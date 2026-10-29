VREMENSKA PROGNOZA
Studeni će opravdati ime, stiže studen, u dijelu zemlje moguć i snijeg
Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, slaba kiša pada na istoku Hrvatske i u Gorskoj Hrvatskoj.
Oglas
Snažna bura puše u priobalju i ograničenja su za pojedine skupine vozila na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranskoj magistrali (DC8), državnoj cesti Maslenica-Zaton Obrovački (DC54), Paškom mostu (DC106) i omiškoj obilaznici (DC553), prema jutrošnjem izvješću HAK-a.
U nastavku četvrtka bit će i dalje vjetrovito, tmurnije će se zadržavati na kopnu, lokalno će biti kiše, dok su sunčana razdoblja ipak naklonjenija Jadranu, osobito Dalmaciji.
I tijekom petka će još bura biti jaka, treba i dalje računati lokalno na slabu kišu, pretežno u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti dijelom sunčano.
Posve stabilno neće biti niti za vikend.
U subotu, osim na kopnu, malo kiše može pasti i u Dalmaciji, izglednije prema večeri, a oborina je na jugu izgledna i tijekom nedjelje još. U nedjelju će i u unutrašnjosti biti kiše, no u gorju je moguć i snijeg. Studeni će donijeti niže temperature pa će odmah na početku opravdati ime s obzirom na zimske prilike u dijelu zemlje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas