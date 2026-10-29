Studeni će opravdati ime, stiže studen, u dijelu zemlje moguć i snijeg

U subotu, osim na kopnu, malo kiše može pasti i u Dalmaciji, izglednije prema večeri, a oborina je na jugu izgledna i tijekom nedjelje još. U nedjelju će i u unutrašnjosti biti kiše, no u gorju je moguć i snijeg. Studeni će donijeti niže temperature pa će odmah na početku opravdati ime s obzirom na zimske prilike u dijelu zemlje.