Mađarsku potresa korupcijska istraga: U istrazi protiv bivšeg Orbánova ministra zaplijenjeni milijuni, oglasio se Magyar

Zapljena je dio kaznenog postupka protiv bivšeg ministra nacionalnog razvoja Miklósa Sesztáka, koji je obnašao dužnost u Orbánovoj vladi. Sumnjiči ga se da je primio više od 33 milijuna eura mita i nezakonitih provizija povezanih s nabavom vozila za mađarsku državnu autobusnu kompaniju, kao i s državnim građevinskim projektima. Seszták je priveden krajem rujna, prenosi Index.