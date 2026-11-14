Milijuni zakopani u šumi
Mađarsku potresa korupcijska istraga: U istrazi protiv bivšeg Orbánova ministra zaplijenjeni milijuni, oglasio se Magyar
Mađarske vlasti objavile su da su zaplijenile oko 17,5 milijuna eura skrivene gotovine, od čega je dio pronađen zakopan u zemlji. Novac je otkriven tijekom istrage protiv bivšeg ministra koji je obnašao dužnost u vladi nekadašnjeg premijera Viktora Orbána.
Nacionalni ured za povrat i zaštitu imovine priopćio je da su istražitelji pronašli "velike količine gotovine zakopane u šumama, skrivene u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenoj nekretnini te pohranjene u skupocjenom sefu na skrivenoj lokaciji".
Među pronađenim novcem bilo je više od pet milijardi forinti, oko 2,6 milijuna eura i 1,2 milijuna dolara, što ukupno iznosi približno 17,5 milijuna eura, prenosi Associated Press.
Gotovina je otkrivena nakon dvodnevnih pretraga provedenih u glavnom gradu Budimpešti i trima mađarskim županijama, priopćio je Nacionalni ured za povrat i zaštitu imovine, koji je nedavno osnovala nova mađarska vlada.
Ministra se sumnjiči da je primio više od 33 milijuna eura mita i provizija
Ured ima istražne ovlasti i ovlasti kaznenog progona u slučajevima zlouporabe javnih sredstava i sumnje na korupciju, za koju Orbánovi kritičari tvrde da je bila raširena tijekom njegovih 16 godina na vlasti.
Zapljena je dio kaznenog postupka protiv bivšeg ministra nacionalnog razvoja Miklósa Sesztáka, koji je obnašao dužnost u Orbánovoj vladi. Sumnjiči ga se da je primio više od 33 milijuna eura mita i nezakonitih provizija povezanih s nabavom vozila za mađarsku državnu autobusnu kompaniju, kao i s državnim građevinskim projektima. Seszták je priveden krajem rujna, prenosi Index.
Na snimci koju je Nacionalni ured za povrat i zaštitu imovine objavio na Facebooku vide se istražitelji kako kleče pokraj velikih hrpa novčanica složenih u svežnjeve. Snimka prikazuje i lopate kojima se tijekom noći kopa zemlja na području koje izgleda poput šume.
Magyar: Ovo je službeni kraj mafije Fidesz-KDNP
Mađarski premijer Péter Magyar, koji je obećao istražiti sumnje na korupciju tijekom Orbánove vladavine i vratiti nezakonito korištenu državnu imovinu, izjavio je sinoć da je 12 zaposlenika mađarske Državne riznice osam sati brojilo pronađeni novac koristeći pet strojeva za brojanje novčanica.
Magyar je poručio da ovo otkriće "službeno označava kraj mafije Fidesz-KDNP", misleći na bivšu Orbánovu vladajuću koaliciju. "Od danas je Viktor Orbán dokazani mafijaški šef. Pali mafijaški šef. A Fidesz je kriminalna organizacija", napisao je Magyar na Facebooku.
U ponedjeljak priveden Orbánov mlađi brat
Otkriće skrivene gotovine najnoviji je događaj u sklopu nastojanja nove mađarske vlade da istraži sumnje na zlouporabe počinjene tijekom Orbánove vladavine.
Policija je u ponedjeljak privela Orbánova mlađeg brata u sklopu istrage zbog sumnje na trgovinu ljudima i trgovanje utjecajem. Nekoliko drugih dužnosnika iz razdoblja Orbánove vlasti, uključujući bivšeg guvernera središnje banke, također se nalazi u policijskom pritvoru zbog sumnje na prijevare i korupcijska kaznena djela.
Središnje istražno tužiteljstvo priopćilo je prošlog mjeseca da je pritvaranje bivšeg guvernera središnje banke Györgya Matolcsyja povezano sa sumnjama na zlouporabu sredstava zaklade središnje banke, kojoj je bilo dodijeljeno 288 milijardi forinti, odnosno oko 740 milijuna eura javnih sredstava.
Orbán, čiji je krajnje desni Fidesz na travanjskim izborima uvjerljivo poražen od Magyarove stranke Tisza, koja zastupa politiku desnog centra i proeuropsko usmjerenje, osudio je istrage i pritvaranja. Bivši premijer tvrdi da je riječ o političkoj "tiraniji" čiji je cilj ukloniti ga s političke scene.
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