Utorak će u prvom dijelu donijeti novu oborinu Gorskoj Hrvatskoj i dijelu Jadrana, no poslijepodne će sa zapada stići novo pogoršanje praćeno lokalno obilnijom oborinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak, na Jadranu jako do olujno jugo. Uz južinu će biti toplije.