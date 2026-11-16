VREMENSKA PROGNOZA
Stiže više kišnih valova, oborina će biti obilna, prijete poplave
Donosimo vremensku prognozu Tee Blažević.
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Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, kiša jutros pada pretežno duž Jadrana i uz Jadran. U nastavku ponedjeljka duž Jadrana i uz Jadran lokalno može obilnije kišiti, uz grmljavinu. Oborina će poslijepodne biti češća i u ostatku unutrašnjosti. Puhat će pretežno vjetar južnog smjera, jako je jugo na moru.
Utorak će u prvom dijelu donijeti novu oborinu Gorskoj Hrvatskoj i dijelu Jadrana, no poslijepodne će sa zapada stići novo pogoršanje praćeno lokalno obilnijom oborinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak, na Jadranu jako do olujno jugo. Uz južinu će biti toplije.
Srijeda će također biti nestabilna, no manje će biti oborine, osobito u drugom dijelu dana.
Četvrtak donosi novi val jače kiše, dok će tijekom petka oborine biti pretežno duž Jadrana i uz Jadran.
Za vikend također bez stabilizacije. Novi val jače kiše izgledan je potkraj nedjelje.
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