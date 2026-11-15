Stručnjaci za ponašanje životinja sa Sveučilišta u São Paulu u Brazilu suočili su 38 kućnih mačaka s problemom i promatrali što se događa kada su njihovi vlasnici prisutni, odnosno kada nisu u blizini da ga riješe. Pokazalo se da su mačke bile četiri puta glasnije kada su njihovi omiljeni sluge bili u blizini.