VREMENSKA PROGNOZA
Hrvatska se probudila na temperaturama ispod nule: Što donosi ostatak vikenda?
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Nakon intenzivnije promjene koja je jučer donijela obilne oborine i pad temperature, a u gorske dijelove Hrvatske i snijeg, subota je svanula vedrije i hladnije. Nešto više oblaka još ima na jugu zemlje, a na širem dubrovačkom području i malo kiše. Temperatura je na kopnu između -3 i 3°C, mjestimice ima i magle. Duž obale je temperatura viša, ali puše umjerena i jaka bura koja mjestimice ima i olujne udare uz prometna ograničenja.
Nastavak dana će biti pretežno sunčan, ali ne odveć topao. Temperatura će u unutrašnjosti Hrvatske biti između 5 i 10°C, a na Jadranu od 13 do 17 Celzijevih stupnjeva. Vjetar na kopnu slab, a bura će duž obale tijekom dana također biti u slabljenju.
I nedjeljno jutro na kopnu donosi mraz i mjestimičnu maglu. Na Jadranu se već prijepodne očekuje novo naoblačenje, a zatim će biti i kiše. Poslijepodne je malo kiše moguće i mjestimice u unutrašnjosti. Ponovno će zapuhati umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura na kopnu od -3 do 2°C, duž obale i na otocima između 5 i 10°C. Najviša dnevna između 6 i 10°C, na Jadranu do 17 Celzijevih stupnjeva.
Novi tjedan počinje uz južinu i mjestimičnu kišu, a temperatura će rasti.
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