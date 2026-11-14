Hrvatska se probudila na temperaturama ispod nule: Što donosi ostatak vikenda?

Nakon intenzivnije promjene koja je jučer donijela obilne oborine i pad temperature, a u gorske dijelove Hrvatske i snijeg, subota je svanula vedrije i hladnije. Nešto više oblaka još ima na jugu zemlje, a na širem dubrovačkom području i malo kiše. Temperatura je na kopnu između -3 i 3°C, mjestimice ima i magle. Duž obale je temperatura viša, ali puše umjerena i jaka bura koja mjestimice ima i olujne udare uz prometna ograničenja.