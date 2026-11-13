sočno i hrskavo
Talijanske none imaju trik za savršenu pohanu piletinu: Brašno uopće ne koriste
Želite li pripremiti pohanu piletinu sa zlatnom, hrskavom koricom i sočnim mesom, isprobajte trik kojim se služe talijanske none. Tajna je u aromatičnoj marinadi s parmezanom, češnjakom i limunom, a jedan uobičajeni korak u paniranju potpuno se izostavlja.
Pohana piletina jedno je od omiljenih jela na našim stolovima, a njezina se priprema uglavnom svodi na dobro poznati postupak: meso se najprije uvalja u brašno, zatim u razmućena jaja i na kraju u krušne mrvice. Ipak, rezultat ne ispadne uvijek savršen. Meso ponekad bude suho, korica se odvaja tijekom prženja ili upije previše ulja, piše Metrpolitan.si.
Talijanska verzija ovog jela donosi jednostavnu promjenu koja bi mogla poboljšati konačni rezultat. Umjesto klasičnog paniranja, pileći odresci najprije se nekoliko sati mariniraju u mješavini jaja, parmezana, češnjaka, peršina, maslinova ulja i limunove korice. Brašno se pritom uopće ne koristi.
Tajna je u marinadi s parmezanom
Odresci u marinadi trebaju odstajati najmanje dva sata, a još je bolje ostaviti ih tri do četiri sata u hladnjaku. Tako će upiti arome češnjaka, začinskog bilja, limuna i sira.
Nakon mariniranja meso se ne umače ponovno u jaja niti uvalja u brašno. Dovoljno ga je izvaditi iz smjese, pustiti da se ocijedi višak marinade i izravno obložiti krušnim mrvicama. Jaja će pomoći da se mrvice dobro prime za meso, dok će parmezan korici dati bogatiji okus i blagu orašastu notu.
Rezultat bi trebala biti hrskava, zlatnosmeđa korica ispod koje se krije sočan pileći odrezak.
Recept za pohanu piletinu na talijanski način
Sastojci za četiri osobe:
- 600 g pilećih prsa
- 3 jaja
- 80 g svježe naribanog parmezana
- 3 češnja češnjaka
- 2 žlice sitno nasjeckanog svježeg peršina
- 1 žličica maslinova ulja
- naribana korica polovice limuna
- 150 do 200 g sitnih krušnih mrvica
- sol i papar po ukusu
- ulje za prženje
- limun za posluživanje
Priprema
Pripremite meso
Pileća prsa narežite na tanje odreske i lagano ih istucite kuhinjskim batom. Nastojte da budu približno jednake debljine, oko pet do sedam milimetara, kako bi se ravnomjerno ispekli.
Napravite marinadu
U većoj zdjeli razmutite jaja pa dodajte naribani parmezan, sitno nasjeckani ili protisnuti češnjak, peršin, maslinovo ulje i limunovu koricu. Začinite paprom i s malo soli, vodeći računa o tome da je parmezan već slan.
Ostavite piletinu da se marinira
Odreske stavite u pripremljenu smjesu i dobro ih promiješajte kako bi sa svih strana bili obloženi marinadom. Pokrijte zdjelu i stavite je u hladnjak na najmanje dva sata, a idealno na tri do četiri sata.
Panirajte bez brašna
Izvadite odreske iz marinade i pustite da se višak smjese ocijedi. Zatim ih izravno uvaljajte u krušne mrvice i lagano pritisnite dlanovima kako bi se dobro zalijepile za meso.
Pržite do zlatnosmeđe boje
U široj tavi zagrijte dovoljno ulja za plitko prženje. Odreske pržite na umjerenoj temperaturi otprilike dvije do četiri minute sa svake strane, ovisno o njihovoj debljini.
Kada korica poprimi zlatnosmeđu boju, provjerite je li meso potpuno pečeno. Za sigurnu pripremu temperatura u sredini piletine treba dosegnuti najmanje 74 stupnja Celzija.
Poslužite dok su topli
Gotove odreske kratko odložite na kuhinjsku rešetku ili papirnati ubrus kako biste uklonili višak masnoće. Poslužite ih tople, uz kriške svježeg limuna.
Kako postići posebno hrskavu koricu?
Osim marinade, važnu ulogu ima i temperatura ulja. Ako je ulje prehladno, krušne mrvice upit će više masnoće, zbog čega korica može postati teška i masna. S druge strane, ako je ulje prevruće, vanjski dio mesa brzo će potamnjeti, dok unutrašnjost možda neće biti dovoljno pečena.
Za plitko prženje preporučuje se temperatura ulja od približno 170 do 175 stupnjeva Celzija. Također, nemojte odjednom stavljati previše odrezaka u tavu jer će se temperatura ulja naglo sniziti. Bolje ih je pržiti u nekoliko manjih tura.
Za izraženiji okus koristite svježe naribani parmezan, a želite li dodatno hrskavu koricu, dio običnih krušnih mrvica možete zamijeniti panko mrvicama, koje su nešto krupnije.
Ovakva piletina odlično se slaže s pečenim krumpirom, svježom salatom ili povrćem, a može se poslužiti i sasvim jednostavno, uz nekoliko kriški limuna.
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