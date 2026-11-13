Talijanske none imaju trik za savršenu pohanu piletinu: Brašno uopće ne koriste

Pohana piletina jedno je od omiljenih jela na našim stolovima, a njezina se priprema uglavnom svodi na dobro poznati postupak: meso se najprije uvalja u brašno, zatim u razmućena jaja i na kraju u krušne mrvice. Ipak, rezultat ne ispadne uvijek savršen. Meso ponekad bude suho, korica se odvaja tijekom prženja ili upije previše ulja, piše Metrpolitan.si.