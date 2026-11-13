Trostruka prijetnja
Istodobno širenje tri respiratorna virusa: Stručnjaci otkrivaju kako smanjiti rizik od zaraze
Iako je još teško sa sigurnošću predvidjeti kakva će biti ovogodišnja sezona gripe, stručnjaci ističu da se aktivnost virusa može mijenjati iz tjedna u tjedan te da ne treba podcjenjivati njegove posljedice. Gripa svake godine uzrokuje velik broj oboljenja, hospitalizacija i smrtnih slučajeva, a posebno je opasna za starije osobe, kronične bolesnike i druge ranjive skupine.
Sezona gripe u pravilu počinje tijekom jeseni, a najveći broj oboljelih bilježi se u zimskim mjesecima. Ipak, njezin intenzitet i trajanje razlikuju se od godine do godine. Na širenje virusa utječu brojni čimbenici, među kojima su promjene samog virusa, razina stečene imunosti u populaciji i obuhvat cijepljenjem.
Stručnjaci upozoravaju da ni blaža sezona ne znači da nema razloga za oprez. Gripa može izazvati ozbiljne komplikacije, osobito kod osoba s oslabljenim imunitetom, kroničnim bolestima i starijih građana, piše The Healthy.
Zašto je važno cijepiti se?
Cijepljenje se smatra jednom od najvažnijih mjera zaštite od gripe. Iako cjepivo ne pruža potpunu zaštitu od zaraze, može znatno smanjiti rizik od težeg oblika bolesti, komplikacija i potrebe za bolničkim liječenjem.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak izjavio je u srijedu da je interes građana za cijepljenje protiv gripe ove godine vrlo velik te da je samo u HZJZ-u u Zagrebu od prošlog četvrtka cijepljeno više od tisuću osoba. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj ove je godine počelo 5. studenoga, nešto kasnije nego prethodnih sezona zbog promjene sastava cjepiva. Za ovu sezonu osigurano je 420.000 doza cjepiva.
Jedan od izazova u borbi protiv gripe jest sposobnost virusa da se brzo mijenja. Zbog toga znanstvenici svake godine analiziraju koji bi sojevi mogli prevladavati u nadolazećoj sezoni te prema tim procjenama prilagođavaju sastav cjepiva.
Čak i kada se pojavi nova varijanta virusa koja nije bila obuhvaćena predviđanjima prilikom razvoja cjepiva, cijepljenje i dalje može pružiti određenu zaštitu. Njegova glavna svrha nije nužno spriječiti svaku zarazu, nego smanjiti mogućnost razvoja teške bolesti.
Osim osobne zaštite, cijepljenjem se smanjuje i mogućnost prijenosa virusa na druge ljude. To je posebno važno zbog osoba koje imaju povećan rizik od komplikacija, poput starijih članova obitelji, kroničnih bolesnika i osoba oslabljenog imuniteta.
Gripa, covid i RSV mogu cirkulirati istodobno
Dodatni izazov tijekom hladnijeg dijela godine predstavlja istodobno širenje nekoliko respiratornih virusa. Uz gripu, među njima su koronavirus i respiratorni sincicijski virus (RSV).
Njihova istodobna cirkulacija može dodatno opteretiti zdravstveni sustav, čak i ako svaki od tih virusa pojedinačno ne uzrokuje iznimno tešku sezonu.
Zaštita cijepljenjem, kada je preporučena, jedna je od ključnih mjera za smanjenje rizika od ozbiljnih posljedica. Cjepiva protiv gripe i covida redovito se prilagođavaju promjenama virusa, dok se zaštita od RSV-a preporučuje određenim skupinama s povećanim rizikom od teškog oblika bolesti.
Simptomi nisu dovoljni za razlikovanje gripe i covida
Povišena temperatura, kašalj, bolovi u mišićima i umor mogu biti simptomi gripe, covida, ali i drugih respiratornih infekcija. Zbog sličnosti simptoma nije uvijek moguće samo na temelju njih utvrditi o kojem je virusu riječ.
Zato je testiranje posebno važno za osobe koje pripadaju rizičnim skupinama i kod kojih bi pravodobno liječenje moglo spriječiti komplikacije.
Za pojedine virusne infekcije dostupni su antivirusni lijekovi, no njihova učinkovitost ovisi i o tome koliko se rano počnu primjenjivati nakon pojave simptoma. Zbog toga se osobama s povećanim rizikom savjetuje da se u slučaju oboljenja pravodobno jave liječniku.
Stručnjaci također upozoravaju da se nakon povlačenja simptoma ne treba odmah potpuno opustiti. Povratak uobičajenim aktivnostima preporučuje se kada se simptomi općenito poboljšavaju najmanje 24 sata i kada osoba nema povišenu temperaturu bez uzimanja lijekova za njezino snižavanje. I sljedećih nekoliko dana dobro je zadržati dodatni oprez, osobito u kontaktu sa starijim i imunokompromitiranim osobama.
Među preporučenim mjerama su redovito pranje ruku, prozračivanje prostorija, održavanje razmaka kada je to potrebno i nošenje maske u situacijama povećanog rizika.
Važno je i da preboljena gripa ne pruža pouzdanu zaštitu od drugih sojeva virusa. Stoga stručnjaci ističu da i osobe koje su već preboljele gripu tijekom sezone trebaju razmotriti cijepljenje ako ga još nisu primile.
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