Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak izjavio je u srijedu da je interes građana za cijepljenje protiv gripe ove godine vrlo velik te da je samo u HZJZ-u u Zagrebu od prošlog četvrtka cijepljeno više od tisuću osoba. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj ove je godine počelo 5. studenoga, nešto kasnije nego prethodnih sezona zbog promjene sastava cjepiva. Za ovu sezonu osigurano je 420.000 doza cjepiva.