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VREMENSKA PROGNOZA

Nakon mraza stiže južina: Evo kakvo nas vrijeme čeka idućih dana

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Kristijan Božarov
|
15. stu. 2026. 07:08
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Rainy Autumn Park with Cathedral Haze
Open AI / ChatGPT

Donosimo vremensku prognozu za naredne dane.

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Nedjeljno jutro na kopnu je počelo uz mraz i mjestimičnu maglu. Na Jadranu se već naoblačilo, a jučerašnja bura je oslabila i okrenula na levant, ponegdje i slabo jugo.

Danas na Jadranu većinom oblačno, mjestimice s kišom, a poslijepodne su u Dalmaciji mogući i pljuskovi s grmljavinom, osobito na jugu. Na kopnu će ujutro i prijepodne biti mjestimične magle ili niskih oblaka, a poslijepodne je s naoblačenjem mjestimice moguće i malo kiše. Ponovno će zapuhati umjereno i pojačano jugo, na kopnu jugozapadni i jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 4 i 9°C, na Jadranu između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.

Novi tjedan počinje uz južinu i mjestimičnu kišu, a temperatura će rasti. Tako bi već sutra ujutro posvuda trebalo biti nekoliko stupnjeva toplije nego danas, a i dnevna temperatura će malo porasti. Kiša će biti češća i obilnija na Jadranu i krajevima uz Jadran, ali bit će je i dublje u unutrašnjosti pa je dobro imati kišobran pri ruci. Umjereno i jako jugo duž Jadrana prema kraju dana će okrenuti prvo na jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar.

U utorak i srijedu južina i toplina će biti još izraženije. I dalje vrlo promjenjivo uz dosta oblaka i čestu pojavu kiše, na Jadranu i pljuskova s grmljavinom.

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Teme
kristijan božarov vremenska prognoza vrijeme vrijeme u hrvatskoj

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