Novi tjedan počinje uz južinu i mjestimičnu kišu, a temperatura će rasti. Tako bi već sutra ujutro posvuda trebalo biti nekoliko stupnjeva toplije nego danas, a i dnevna temperatura će malo porasti. Kiša će biti češća i obilnija na Jadranu i krajevima uz Jadran, ali bit će je i dublje u unutrašnjosti pa je dobro imati kišobran pri ruci. Umjereno i jako jugo duž Jadrana prema kraju dana će okrenuti prvo na jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar.