Od bogatog umaka za pečenje koji možete zamrznuti do aromatiziranog maslaca koji će čak i najsušem mesu vratiti sočnost, od slatkih pripravaka koji će obogatiti ostatke hrane do laganih deserata u kojima može uživati cijela obitelj – isprobajte recepte koje kuhari preporučuju pripremiti već sada kako bi vaša blagdanska smočnica bila dobro opskrbljena, bez obzira na to tko će se na kraju okupiti za vašim stolom.