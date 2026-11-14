trikovi i recepti
"Za Božić je najvažnija priprema!” Kuhari otkrivaju što možete napraviti unaprijed kako biste se opustili
Nitko ne želi provesti cijeli Božić radeći u kuhinji dok svi ostali uživaju u blagdanskom raspoloženju. Zahvaljujući ovim trikovima i receptima profesionalnih kuhara, nećete ni morati.
Kada je riječ o pripremanju hrane tijekom blagdana, vremena je malo, prostor u hladnjaku dragocjen, a posljednje što želite jest ostati zarobljeni u kuhinji dok obitelj i prijatelji uživaju u plodovima vašeg rada, piše Guardian.
Srećom, postoji mnogo načina da dio posla obavite unaprijed.
„Sve je u pripremi”, kaže Tom Childs, glavni kuhar londonskog restorana Kerridge's. „Organizirajte se kao u profesionalnoj kuhinji i bit ćete opušteni kada stigne veliki dan.”
Od bogatog umaka za pečenje koji možete zamrznuti do aromatiziranog maslaca koji će čak i najsušem mesu vratiti sočnost, od slatkih pripravaka koji će obogatiti ostatke hrane do laganih deserata u kojima može uživati cijela obitelj – isprobajte recepte koje kuhari preporučuju pripremiti već sada kako bi vaša blagdanska smočnica bila dobro opskrbljena, bez obzira na to tko će se na kraju okupiti za vašim stolom.
Umak za pečenje koji možete zamrznuti
Umjesto da posežete za instant umakom u granulama ili trošite vrijeme na struganje ostataka s dna posude za pečenje dok istodobno pripremate druga jela, unaprijed napravite koncentrirani umak i čuvajte ga u zamrzivaču ili hladnjaku dok vam ne zatreba.
Martyn Wilson, glavni kuhar restorana Timberyard u Edinburghu, preporučuje da oko kilogram pilećih krilaca i purećih bataka pečete u pećnici zagrijanoj na 200 °C tijekom 40 minuta, dok ne poprime tamnosmeđu, karameliziranu boju.
Zatim ih stavite u veliki lonac zajedno s nasjeckanim lukom, mrkvom, celerom, žličicom papra u zrnu te povezanim stručkom timijana, ružmarina i lovorova lista.
Prelijte vodom i kuhajte na laganoj vatri dva do tri sata, a zatim procijedite.
„Ta tekućina vaša je osnovna juha, odnosno temeljac”, kaže Wilson.
Ako želite još intenzivniji okus, „možete ponoviti postupak sa svježim sastojcima, koristeći već pripremljenu tekućinu umjesto vode, ili je dodatno reducirati do gustoće glazure, za što je potrebno otprilike još sat vremena kuhanja”.
Kada dobijete koncentrirani umak, možete ga koristiti kao osnovu za umak uz pečenje.
„Dodajte malo vode i ostatke iz posude za pečenje na sam Božić ili umiješajte gljive u prahu kako biste pojačali umami okus.”
Isprobala sam ovaj postupak koristeći pileća krilca i ostatke mesa od mesara, a tijekom reduciranja temeljca uklanjala sam višak masnoće s površine. Umjesto gljiva u prahu dodala sam žličicu Marmitea, namaza od ekstrakta kvasca, kako bih dodatno naglasila umami okus.
Rezultat je bio iznimno ukusan, bogat i aromatičan umak koji se bez problema može usporediti s bilo kojim kupovnim proizvodom. Lako ga je podijeliti u porcije, a u hladnjaku može stajati najmanje tjedan dana, dok se u zamrzivaču može čuvati nekoliko mjeseci. Samo ga obavezno odmrznite prije ponovnog zagrijavanja.
Kokteli pripremljeni unaprijed
Pripremanje koktela dok gosti pristižu može vam oduzeti dragocjeno vrijeme koje biste inače posvetili drugim poslovima u kuhinji.
Umjesto toga, unaprijed pripremite veću količinu koktela Bloody Mary, savršenog raskošnog napitka za doručak, ručak ili večeru, predlaže Craig McClurg, kuhar i vlasnik restorana Regency House u Belfastu.
Slijedeći njegov recept, u veliki vrč ulila sam bocu od 750 ml soka od rajčice Big Tom.
„Možete koristiti bilo koji brend. Ja jednostavno smatram da je Big Tom lako dostupan u supermarketima i vrlo kvalitetan”, kaže McClurg.
Zatim sam dodala 100 ml svježe iscijeđenog limunova soka, 100 ml Worcestershire umaka, 5 ml Tabasca, dvije žličice mljevenog crnog papra i tri grama celerove soli.
„Prekrijte vrč prozirnom folijom i smjesa može bez problema stajati u hladnjaku tjednima”, kaže McClurg.
Kada budete spremni za posluživanje, ulijte smjesu u čašu s ledom i po osobi dodajte 35 ml votke i 15 ml suhog sherryja. Možete je poslužiti i bez alkohola, kao Virgin Mary.
„Količinu alkohola možete prilagoditi željama gostiju, a koktel ukrasiti gildom – inćunom, zelenom maslinom i ukiseljenom čili papričicom na štapiću – ili stabljikom celera posutom celerovom soli, za malo glamura.”
Suhi sherry izvrstan je dodatak jer uravnotežuje pikantnost i bogat, slankast okus pića.
Preporučujem i da rub čaše začinite meksičkom mješavinom začina Tajín kako biste dobili dodatnu pikantnu notu.
Sladoled od klementina bez aparata za sladoled
Za one koji ne žele završiti božićni obrok teškim tradicionalnim pudingom, ovaj iznimno lagani sladoled koji se priprema bez aparata za sladoled odlična je alternativa.
Recept preporučuje Kelly Cullen, glavna slastičarka londonskog restorana Cornus.
Možete ga pripremiti unaprijed i čuvati u zamrzivaču dva do tri tjedna, pod uvjetom da je dobro zamotan.
Osnova recepta klasični je parfait.
Zagrijte 67 grama sitnog šećera i 27 ml vode na 116 °C.
U zasebnoj zdjeli otpornoj na toplinu umutite 67 grama žumanjaka, odnosno žumanjke otprilike četiri velika jaja.
Polako ulijevajte mješavinu šećera i vode u žumanjke, neprestano miješajući pjenjačom dok se smjesa ne zgusne. Zatim umiješajte jedan prethodno omekšani list želatine.
Istucite 200 grama punomasnog slatkog vrhnja dok ne dobijete mekane vrhove.
Nježno ga umiješajte u smjesu sa žumanjcima, zajedno sa sjemenkama jedne mahune vanilije i 167 grama grčkog jogurta.
Smjesu ulijte u duguljasti kalup za kruh obložen papirom za pečenje ili u plastičnu posudu te umiješajte naribanu koricu i sok dviju klementina.
Ostavite u zamrzivaču preko noći.
Prije posluživanja ostavite sladoled na kuhinjskoj radnoj površini 10 do 15 minuta kako biste ga lakše mogli rezati na debele kriške.
„Prilagodite ga kako god želite, primjerice naribanim muškatnim oraščićem ili čak s malo alkohola, poput brendija”, kaže Cullen.
„Mnogo je svestraniji od tradicionalnog božićnog pudinga.”
Rezultat se topi na jeziku, ostavljajući dugotrajan osvježavajući citrusni okus, a toliko je lagan da biste bez problema mogli pojesti barem pola kalupa.
Za posebno raskošnu verziju stavila sam krišku sladoleda između dva kupovna keksa.
Slatki nadjev od sušenog voća (mincemeat)
Ovaj tradicionalni britanski blagdanski pripravak mnogo je više od nadjeva za božićne kolačiće.
Njegov slatki, sirupasti okus obogaćen alkoholom odlično se slaže sa sladoledom, voćnim desertima s mrvičastim posipom, browniesima, pa čak i tostom.
Childs svoj mincemeat priprema tako da 100 grama grožđica, 150 grama svijetlih grožđica, 300 grama suhih šljiva i 100 grama sitnih tamnih grožđica prelije toplim armagnacom i 40 ml soka od naranče.
Voće ostavlja da se namače jedan dan kako bi omekšalo, nabubrilo i postalo sočno.
Ocijeđenom sušenom voću zatim dodaje 150 grama svježe naribane jabuke sorte Bramley, 50 grama kandirane narančine korice, po prstohvat cimeta, muškatnog oraščića i klinčića, 100 grama maslaca te 125 grama tamnog muscovado šećera.
„Eksperimentirajte s količinama prema vlastitom ukusu. Neki ljudi vole više šećera, dok drugi preferiraju manje sušenog voća i više svježine”, kaže Childs.
„Kada sve pomiješate, kuhajte smjesu nekoliko minuta u tavi kako bi jabuka omekšala, a okusi se zaokružili.”
U restoranu zatim dodaju još 100 grama nasjeckane tamne čokolade sa 70 posto kakaa kako bi nadjev bio još bogatiji.
„Možete ga pripremiti mjesecima unaprijed, a što ga dulje ostavite da odstoji i razvije okus, to će biti ukusniji.”
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