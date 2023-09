Alkoholna epilepsija: Uzrok, simptomi i liječenje stanja koje može uzrokovati gadne probleme

Podijeli :

Epileptične napadaje može izazvati prekomjerna konzumacija alkohola, kao i odvikavanje od ove ovisnosti.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čak 50 milijuna ljudi diljem svijeta ima epilepsiju. Riječ je o jednom od najučestalijih poremećaja u neurologiji, a karakterizira ga abnormalno, neregulirano električno izbijanje koje se pojavljuje unutar sive tvari moždane kore i prolazno ometa normalnu funkciju mozga.

Epileptični napadaj najčešće dovodi do poremećaja svijesti, nevoljnih kretnji i nekontroliranog ponašanja.

Epilepsija se najčešće pojavljuje u djetinjstvu, ali i kod osoba starijih od 60 godina. Uzroci epilepsije mogu biti razni, od autoimunih bolesti, preko trauma mozga do konzumacija raznih lijekova, zlouporabe droga ili prekomjerne konzumacije alkohola.

Naime, pijenje veće količine alkohola može izazvati epileptičke napadaje, a to specifično stanje naziva se alkoholna epilepsija.

Zašto dolazi do alkoholne epilepsije?

Iako se onima s epilepsijom ne preporučuje da uopće konzumiraju alkohol, ne znači da će čaša vina za ručkom odmah izazvati napadaj.

Međutim, ne treba zaboraviti da alkohol utječe na rad mozga, a neka ponašanja mogu biti okidač:

1. Puno alkohola odjednom

Prekomjerna konzumacija alkohola povećava rizik od epileptičkih napadaja. Jedno istraživanje iz 2018. otkrilo je da je 18 posto osoba s epilepsijom koje su pile alkohol u posljednjih 12 mjeseci, kao i napadaj, konzumiralo velike količine alkohola (najmanje sedam pića) prije samog napadaja.

2. Zaboravljanje lijekova

Konzumacija alkohola može utjecati na donošenje odluka i pamćenje pa se može dogoditi da zaboravite uzeti lijekove protiv epilepsije, što posljedično dovodi do napadaja. S druge strane, alkohol može smanjiti učinkovitost lijekova protiv epilepsije ili pojača nuspojave lijekova protiv epilepsije.

3. Ovisnost o alkoholu

Alkoholna epilepsija češće se pojavljuje kod osoba s epilepsijom koje su ujedno ovisne o alkoholu. Epileptični napadaj može izazvati i odvikavanje od alkohola, a oko 10 posto napadaja popraćeno je stanjem koje se naziva status epilepticus.

Karakteriziraju ga napadaji koji se javljaju jedan za drugim unutar nekoliko minuta i opasni po život, zato je potrebno hitno zatražiti medicinsku pomoć. Tijekom prestanka konzumacije alkohola, napadaji se mogu pojaviti obično šest do 48 sati nakon prestanka pijenja.

4. Mamurluk

Kada ste mamurni, vaše tijelo, uključujući i mozak, obično je u stanju dehidracije, a ona može dovesti do neravnoteže elektrolita, što pak povećava rizik od epileptičnih napadaja.

5. Prekid sna

Konzumacija alkohola često prekida ciklus spavanja, što može oslabjeti aktivnost mozga i dovesti do napadaja.

Simptomi alkoholne epilepsije

Nije uvijek moguće znati kada će se napadaj dogoditi, ali neki ljudi s epilepsijom ipak prepoznaju nekoliko znakova. Epileptičnim napadajima može prethoditi aura osjetilnih ili psihičkih manifestacija, primjerice nelagoda u želucu ili okus pokvarenog mesa u ustima.

Također je moguća pojava konvulzivnih i nekonvulzivnih napadaja.

Prvi su obično popraćeni poremećajem svijesti, motoričkim automatizmom ili se može javiti izraženo spušteno raspoloženje.

Prije konvulzivnog napadaja javljaju se bljedilo i cijanoza lica i gornjeg dijela tijela. Osoba obično pada na pod, zabacuje glavu unatrag, stišće zube, ubrzano diše, a ruke i noge se nekontrolirano trzaju. Može doći i do nehotičnog mokrenja ili ugriza jezika. Nakon napadaja osoba se osjeća dezorijentirano, umorno i zbunjeno.

Kod nekonvulzivnih napadaja javljaju se motorni, senzorni ili psihomotorni simptomi, ali bez poremećaja svijesti. Osoba može iznenadno zaustaviti govor, izgovarati riječi koje nemaju veze s temom razgovora, može postati naglo razdražljiva. Osim toga, fokalni motorički simptomi se javljaju u jednoj šaci i šire se na cijelu ruku. Ostali parcijalni napadaji mogu zahvatiti prvo lice, zatim se šire u ruku i nogu.

Ozbiljniji simptomi, poput halucinacija ili napadaja, pojavljuju se oko 12 do 48 sati nakon konzumacije posljednjeg pića i tijekom tog vremena mogu prerasti u stanje delirija. Karakteriziraju ga vizualne halucinacije, obično s čudovištima i izvanzemaljcima u glavnoj ulozi. Simptomi delirija traju tri do četiri dana i obično nestaju nakon pet dana, iako mogu trajati i do 10 dana.

Liječenje alkoholne epilepsije

Epilepsija se kao poremećaj ne može izliječiti, ali se može kontrolirati pomoću posebnih lijekova – antiepilepticima. Međutim, da bi oni djelovali, ne smiju se konzumirati s alkoholom.

Preduvjet da terapija bude uspješna je potpuni prestanak konzumacije alkohola. U slučaju ovisnosti o alkoholu, važno je na vrijeme reagirati i poslati osobu na odvikavanje. U odvikavanju joj može pomoći psihoterapija, bilo grupna ili individualna, kao i hipnosugestivne tehnike.

Kod nekih osoba s epilepsijom lijekovi ne pomažu pa se poseže za operativnim zahvatima kako bi se ti napadaji donekle kontrolirali ili umanjili. Napadaji mogu s vremenom nestati, ali neki ljudi moraju doživotno uzimati lijekove.

Kako pomoći osobi koja ima epileptični napadaj?

Kada uživo vidite osobu koja ima epileptični napadaj, to može djelovati zastrašujuće, ali ne dozvolite da vas uhvati panika.

Ako je osoba pala na tlo, prvo joj zaštitite glavu od udaraca o okolne tvrde predmete ili pod. Preporučuje se okrenuti ju na bok jer se u tom položaju može bolje održati prohodnost dišnih putova i zaustaviti slinu da dospije u pluća.

U slučaju izrazitih mišićnih kontrakcija i trzanja tijela, važno je da se osobu ne pokušava fizički držati, već pustiti da napadaj prođe sam od sebe. U slučaju da napadaj traje duže od minutu-dvije, potrebno je odmah zvati hitnu liječničku pomoć.

Također je važno zapamtiti da ni u kojem slučaju osobi ne stavljate predmete između zubi s ciljem sprečavanja ugriza jezika, jer takav potez ga može dodatno ozlijediti.

