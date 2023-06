Prvi simptomi alkoholizma: Ovih 7 znakova ste sigurno ignorirali, pripazite

Podijeli :

U Hrvatskoj i drugim susjednim zemljama problem alkoholizma često nije dovoljno naglašen te se, štoviše, potiče konzumiranje alkohola od mlade dobi. Brojne osobe koje imaju problema s alkoholom nikada ne potraže pomoć, no unatoč tome su brojke alarmantne.

Podaci iz 2017.godine pokazuju kako je u Hrvatskoj više od 300 tisuća ovisnika o alkoholu. U svijetu je oko tri milijuna smrti godišnje povezano upravo s pretjeranom konzumacijom alkohola. Procjenjuje se da je oko 300 milijuna muškaraca te oko 50 milijuna žena diljem svijeta u nekom trenutku imalo ovisnost o alkoholu.

Međutim, najveći je problem što se mnogo ovisnika ne prijavi na liječenje te se prvi simptomi alkoholizma rijetko prepoznaju. Ako se i prepoznaju, najčešće se na njih ne reagira. Problem je to s kojim se treba baviti cijelo društvo u cjelini kako bi se smanjio i spriječio broj osoba koje su ovisne o alkoholu. Podaci pokazuju kako je upravo alkohol u vožnji čest uzrok brojnih nesreća u Hrvatskoj koje rezultiraju teškim tjelesnim ozljedama ili smrću.

Kako bismo se suočili s problemom ovisnosti o alkoholu, moramo biti svjesni koji su prvi simptomi alkoholizma. Ovo znanje vam može pomoći da spasite nečiji život.

Prvi simptomi alkoholizma

Prvi simptomi alkoholizma mogu se početi pojavljivati u različitim vremenskim razmacima kod različitih osoba. Kod nekih ljudi, ti simptomi mogu se javiti relativno brzo nakon početka redovite konzumacije alkohola, dok se kod drugih simptomi mogu postepeno razvijati tijekom dugog vremenskog razdoblja. Uz to, osjetljivost na alkoholizam može varirati od osobe do osobe.

U početnim fazama prvi znakovi alkoholizma mogu biti suptilni i lako ih je zanemariti ili pripisati drugim uzrocima. To može uključivati povećanu toleranciju na alkohol, češće pijenje ili promjene u ponašanju, raspoloženju ili društvenim navikama povezanim s alkoholom. Ovo su još neki od prvih simptoma alkoholizma:

– povećana tolerancija na alkohol – osoba može primijetiti da treba konzumirati veće količine alkohola kako bi postigla isti učinak ili osjećaj opijenosti

– gubitak kontrole nad konzumacijom – osoba može imati poteškoća u kontroliranju količine alkohola koju konzumira ili trajanja pijenja. Može se osjećati nesposobnom da se zaustavi ili smanji konzumaciju alkohol

– preokupacija alkoholom – jedan od prvih simptoma alkoholizma je kada alkohol postaje glavni fokus osobe, a veliki dio vremena i energije posvećuje se razmišljanju o alkoholu, planiranju konzumacije ili oporavku od posljedica pijenja

– promjene u ponašanju i raspoloženju – pojaviti se mogu promjene u ponašanju kao što su agresivnost, depresija, razdražljivost ili anksioznost. Raspoloženje se može dramatično mijenjati ovisno o konzumaciji alkohola

– skrivanje da se konzumira alkohol – nije neobično da se osoba počne skrivati ili lagati o količini ili učestalosti konzumacije alkohola. Može se povući iz društvenih aktivnosti kako bi imala više vremena za pijenje

– smanjen interes za hobije i aktivnosti koje su prije bile važne

– fizički simptomi kao što su drhtanje ruku, crvenilo lica, povećan puls, poteškoće s koncentracijom ili pamćenjem

Ovi prvi simptomi alkoholizma se često ignoriraju ili ne shvaćaju ozbiljno. Često se dogodi da tek kada razumijemo koji su prvi znakovi da je netko alkoholičar, vidimo te znakove kod naših najbližih. Treba uzeti i u obzir da su ovo prvi znakovi, no potrebno je da liječnik potvrdi sumnje.

Osim simptoma poput promjene ponašanja kod osobe, pojaviti se mogu i mnogo jasniji, prvi fizički simptomi alkoholizma. Ovi se znakovi češće prepoznaju, možda ste ih viđali i kod osoba u svojoj okolini.

Ovo su najčešći znakovi na tijelu da je netko alkoholičar:

– drhtanje ruku je jedan od prvih fizičkih simptoma alkoholizma i obično se javlja kao odgovor na nedostatak alkohola u tijelu

– crvenilo u licu zbog proširenja krvnih žila u koži, što rezultira crvenilom lica i povećanom vidljivošću krvnih žila

– povećan puls – konzumacija alkohola može utjecati na srčani ritam i dovesti do povećanja pulsa

– problemi s pamćenjem i koncentracijom – alkohol ima negativan utjecaj na funkcije mozga, uključujući pamćenje i koncentraciju. Osobe koje pate od alkoholizma mogu primijetiti poteškoće u pamćenju događaja ili informacija

– poremećaji spavanja uključujući poteškoće s uspavljivanjem, nemirni san ili često buđenje tijekom noći

– promjene težine – alkohol sadrži puno kalorija, pa dugotrajna konzumacija može dovesti do promjena tjelesne težine. Pojaviti se može i gubitak apetita, što može rezultirati gubitkom kilograma

Alkoholizam se razvija postupno pa se simptomi mogu pogoršavati s vremenom. Kada počinjete primjećivati da uz već navedene prve simptome alkoholizma osoba sve više pozornosti usmjerava alkoholu te da se počela neobično ponašati i da je promijenila društvene navike, vrijeme da potražite stručnu pomoć.

Iskustvo prepoznavanja prvih znakova alkoholizma

Razgovarali smo s dvije ženske osobe koje su u obitelji i kao partnera imale osobu koja je pokazivala prve znakove alkoholizma. Donosimo njihove priče.

Lucija 27: „Bili smo u braku tri godine kada sam shvatila da se nešto neobično događa. I ranije sam primjećivala da voli popiti, ali sam to uvijek pripisivala tome da voli izlaziti sa svojim prijateljima. S vremenom su ti ‘izlasci’ bili vikendom, a onda i jednom u tjednu, ubrzo i par puta u tjednu i svaki put bi uključivali veće količine alkohola. Nakon toga sam primijetila da postaje agresivan, nervozan i ljut ako zna da tog dana ili vikenda neće imati priliku piti. Uskoro je svaki izlazak ili druženje bio problem ako je znao da tamo nema alkohola ili da neće moći piti. Počeo je i voziti pod utjecajem alkohola. Ubrzo sam primijetila da više nema jednaku toleranciju te da pije sve više i više. Nisam reagirala na simptome na vrijeme, ali sam reagirala. On nije želio slušati, nije želio prihvatiti pomoć i nije želio potražiti pomoć stručnjaka. Pokušavala sam još dvije godine, no nije bilo rezultata, a on je postajao sve gori. Ponekad mi je žao što sam otišla od njega, no čini se da mu je taj ‘šamar’ trebao kako bi se otrijeznio. Potražio je pomoć kada je počeo doživljavati probleme sa srcem, sada je izliječen, ali više nismo zajedno. Imao je priliku birati između mene i alkohola, ali je odabrao alkohol previše puta.“

Josipa 62: „Bila sam 26 godina u braku s osobom koja je bila alkoholičar. Prepoznala sam te znakove jako rano jer su bili isti kao i kod mog oca. Moje ponašanje se prema njemu potpuno promijenilo nakon što je odlučio da ne želi ići na liječenje. Ignorirala sam ga, bila sam hladna i nisam željela imati posla s njime. Nismo se razveli, ali kao da nismo bili zajedno. Prije dvije godine je dobio koronavirus te se onda pokazalo kako ne može bez alkohola. Na pregledima su mu tada pronašli da ima problema s jetrom i srcem. Tek se tada opametio i prestao je piti.“

Lara 22: „Moja mama pije mog cijelog života, no to uvijek radi tako suptilno da ljudi koji je ne poznaju dobro kao ja ne bi niti znali da je alkoholičarka. Pije svakog dana, od kad se probudi, a navečer popije oko bocu vina. Radi pijana, vozi pijana. Pokušavala sam godinama, čak sam je i prevarom odvela kod liječnika. Bila je na odvikavanju, čak smo i zajedno išle na terapije, ali je brzo odustala. Ja za nju više nemam snage. Bit ću tu kada će me trebati jer mi je majka, ali moje povjerenje više nikada neće imati. Uvijek je odabrala alkohol umjesto mene ili bilo koga ili čega drugoga.“

Prvi znakovi alkoholizma kod muškaraca i žena

Iako mala, postoji neka razlika u simptomima alkoholizma kod muškaraca i žena, iako su mnogi simptomi slični. Glavna razlika je najčešće u toleranciji na količinu alkohola. Općenito, muškarci imaju tendenciju da imaju veću toleranciju na alkohol od žena. To znači da muškarci mogu podnijeti veće količine alkohola prije nego što osjete učinke opijenosti ili druge negativne posljedice. Stoga, muškarci mogu konzumirati veće količine alkohola prije nego što primijete da razvijaju probleme povezane s alkoholom.

Na to mogu utjecati i razlike u tjelesnoj građi i metabolizmu. Primjerice, žene obično imaju viši postotak tjelesne masti u odnosu na mišićno tkivo u usporedbi s muškarcima. Budući da alkohol ima tendenciju da se zadržava u tjelesnoj masnoći, žene mogu biti izložene većem riziku od razvoja negativnih učinaka alkohola.

Iako prvi simptomi alkoholizma mogu biti slični kod muškaraca i žena, neki psihološki aspekti mogu se razlikovati. Žene tako često pokazuju veću sklonost razvijanju tjelesnih i emocionalnih problema poput depresije, anksioznosti i niskog samopouzdanja.

Kako pomoći alkoholičaru?

Prva i u početku najveća pomoć bližnjem koji pokazuje prve znakove alkoholizma je primjećivanje istih i reagiranje. Kada se prvi simptomi alkoholizma prepoznaju na vrijeme, postoji mogućnost uspješnog liječenja i oporavka. Rano prepoznavanje problema i rani intervencija mogu biti ključni faktori u postizanju povoljnog ishoda. Ignoriranje će dovesti samo do još jače ovisnosti o alkoholu i dodatnih problema.

Alkoholizam nije stanje koje se može lako izliječiti jednom tabletom ili slično, već je potreban proces koji uključuje i podršku bližnjih. To je kompleksna bolest koja zahtijeva dugotrajno i kontinuirano liječenje u čemu mnogi uspijevaju.

Prilikom pojave prvih simptoma alkoholizma, odmah se obratite liječniku ili drugoj stručnoj osobi i zatražite savjet. Razgovarajte s osobom kod koje sumnjate da su se pojavili prvi simptomi alkoholizma na miran i staložen način te joj dajte do znanja da ćete biti podrška. Vikanje, ljutnja i nervoza neće pomoći već bi mogli stvoriti suprotan efekt. Pokušajte se potruditi da se osoba osjeća sigurnom i da je nećete iznevjeriti ako vam se povjeri.

Kod osoba koje su ovisne o alkoholu prva je na redu detoksikacija ili potpuno izuzimanje alkohola. Ovo se može provesti u bolnici ili specijaliziranim centrima za odvikavanja pod nadzorom medicinskog osoblja kako bi se smanjili rizici i olakšali simptomi povlačenja.

Veliku ulogu igra psihološko savjetovanje i terapija u koji se može uključiti pojedinac, ali i partner ili obitelj. Terapeut može pomoći osobi da istraži uzroke i okidače svoje ovisnosti, razvije strategije suočavanja i unaprijedi emocionalno blagostanje. Uz terapiju se osoba može uključiti u zajednicu osoba koje se bore s ovisnostima kako bi međusobno razmjenjivali iskustva i pružali si podršku.

Pomoć pri liječenju alkoholizma mogu biti i lijekovi koji će pomoći u smanjivanju želje za alkoholom pri apstinenciji.

Liječenje alkoholizma je individualno i treba biti prilagođeno potrebama svakog pojedinca. No najvažnije je potražiti stručnu pomoć od zdravstvenih stručnjaka kako bi se napravila procjena i stvorio plan liječenja koji će najbolje odgovarati osobi koja se bori s alkoholizmom.

