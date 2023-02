Podijeli :

Izvor: Pixabay/Ilustracija

Crna akantoza je ime za tamne mrlje na koži koje se mogu pojaviti na vratu, ispod pazuha ili na preponama. Nekada se uz njih javlja i svrbež, dok se većinom javljaju same, bez drugih simptoma. Mogu biti znak ili posljedica nekog stanja ili bolesti pa je potrebno potražiti pomoć liječnika.

Crna akantoza se ne liječi, jer to zapravo nije bolest, nego simptom. Treba otkriti izvor ovog problema i onda ga tretirati. Mrlje mogu biti pokazatelj da se nešto događa u tijelu, a s druge strane se može raditi o potpuno bezopasnoj pojavi.

Kako prepoznati crnu akantozu?

Ova se pojava može prepoznati po tamnim mrljama, odnosno poremećaju pigmentacije kože.

Vitiligo: Uzrok, simptomi i kakva su iskustva ljudi koji imaju ovu kožnu bolest?

Mrlje su guste i taj dio kože će biti hrapav, a može se javiti i svrbež ili neugodan miris. Nekada mogu biti simptom bolesti kao što je dijabetes, a u većini će slučajeva nestati tretiranjem njihovog uzroka. Crna akantoza se može pojaviti ispod pazuha, na stražnjoj strani vrata, na preponama, laktovima, koljenima, ustima, dlanovima ili ispod grudi kod žena.

Mrlje se pojavljuju postepeno, godinama, a kada se pojave odjednom, to može biti i znak raka.

Uzrok crne akantoze

Do ovih promjena na koži dolazi kada se epidermalne stanice kože počinju prebrzo razmnožavati, a do toga najčešće dolazi zbog visokih razina inzulina u krvi. U rijetkim slučajevima do ovoga može doći zbog lijekova, kontracepcijskih pilula, raka, niske razine hormona štitnjače ili drugih medicinskih stanja.

Povećani rizik od razvijanja ovog stanja na koži su osobe koje su pretile, oni kojima netko u obitelji ima akantozu ili oni koji već imaju dijabetes. Neke će osobe biti rođene s ovim stanjem te se kod njih radi o bezopasnom problemu.

Kako se dijagnosticira crna akantoza?

Kada primijetite mrlje na koži koje se ne povlače, najbolje je posjetiti liječnika. Kako bi se utvrdilo jesu li ove mrlje genetski naslijeđene ili su ipak znak bolesti, liječnik može napraviti niz pretraga.

Prije svega provjeriti radi li se o inzulinskoj rezistenciji, što se može vidjeti iz krvi. U rijetkim slučajevima će tražiti biopsiju tog dijela kože.

Kako se tretira akantoza?

Iako ne postoji lijek za ove mrlje, mogu se mazati kreme koje će smanjiti njezinu pojavnost.

Rak kože: Uzrok, simptomi i kako ga najlakše prepoznati – i liječiti?

Kada se crna akantoza javlja kao posljedica neke bolesti, najvjerojatnije će se povući kada se bolest stavi pod kontrolu. Ono što se može napraviti da se spriječi njezin nastanak je paziti na prehranu i tjelovježbu kako ne bi došlo do pretilosti.

Kada je do promjena došlo zbog uzimanja novih lijekova ili suplemenata, treba ih prestati uzimati. Kod osobe koje imaju dijabetes se tretira dijabetes, a treba paziti i na prehranu. Kako bi se poboljšalo stanje kože mogu pomoći i razne kreme ili ulja kao što su urea, vitamin D ili pak salicilna kiselina.

Zaključak

Crna akantoza je stanje kože koje može biti simptom drugih bolesti, a može biti i potpuno bezopasno stanje koje postoji od rođenja osobe ili je pak naslijeđeno. Može se prepoznati po tamnim dijelovima kože najčešće ispod pazuha, na vratu ili na nekim pregibima. Kako bi se otkrio pravi uzrok koji se potom treba tretirati, važno je posjetiti liječnika.

