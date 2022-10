Jaki mirisi izazivaju vam glavobolju? Razlozi bi vas mogli iznenaditi

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Ljudi mogu osjetiti preko milijardu različitih mirisa, od kojih na neke reagiraju izuzetno pozitivno, dok im se neki drugi baš i ne sviđaju. Iako postoje neki mirisi koje gotovo svi smatraju neugodnima, reakcije na druge vrste mirisa poput parfema mogu biti mnogo osobnije.

Studije pokazuju da jedna osoba može smatrati da je miris određenog parfema ugodan, dok drugoj može doslovno uzrokovati glavobolju.

Kako donosi portal The Conversation, za to postoje čak tri razloga, a neki od njih mogli bi vas iznenaditi, prenosi Index.

Emocije

Od svih naših osjetila samo osjetilo mirisa ima izravnu vezu s našim emocionalnim sustavom. Vjeruje se kako je glavni razlog za ovu vezu to što se osjetilo mirisa razvilo prije svih ostalih.

To znači da ljudi ne percipiraju miris samo na temelju kemikalija koje se u njemu nalaze, već uzimaju u obzir i sva sjećanja koja dolaze s njim.

Dakle, ako osjetite miris nečega što povezujete s nekim negativnim sjećanjem, vaše će tijelo stvoriti određenu reakciju sukladnu tom osjećaju.

Prema istraživanju, način na koji emocionalno reagirate na određene mirise osoban je te se temelji na brojnim iskustvima, a ako ste skloni glavobolji samo kad osjetite neki miris, to bi moglo biti zbog negativnih emocija koje vam vraća u sjećanje.

Netolerancija na mirise

Osmofobija je pojam koji se definira kao određena netolerancija na mirise. Iako su same po sebi vrlo rijetke, osobe s kroničnim glavoboljama ponekad imaju tendenciju doživjeti netoleranciju na određeni miris.

Ljudi koji boluju od migrena posebno su skloni ovom problemu, a neke su studije pokazale kako izlaganje jakim mirisima tijekom dva sata ili više zapravo može izazvati migrenu kod oko 20 posto osoba sklonim migrenama.

Dim cigarete, parfemi, ispušni plinovi automobila i proizvodi za čišćenje neki su od najčešćih mirisa koji uzrokuju glavobolju.

Poremećaji sinusa

Kemikalije koje aktiviraju signale mirisa u našem mozgu ponekad mogu iritirati sinuse. Naime, liječnici objašnjavaju kako se naši sinusi sastoje od četiri različite šupljine od kojih je svaka obložena membranom koja luči sluz. Ta ista sluz zapravo hvata čestice koje ulaze kroz nos ili usta.

Kako bi uklonilo te zarobljene i potencijalno iritantne čestice, naše tijelo treba proizvoditi više sluzi što rezultira simptomima vrlo sličnim alergijama.

To zauzvrat uzrokuje aktivaciju našeg imunološkog sustava što vrlo često dovodi do upala sinusa te samim time do nesnosnih glavobolja.

