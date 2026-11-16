Special K
Ketamin: Što je, kako se koristi u medicini i koliko je zaista opasna ova droga?
Ketamin je jedan od najkontroverznijih lijekova. U bolnicama se desetljećima koristi kao anestetik, posljednjih godina privlači pažnju kao brzodjelujuća terapija za tešku depresiju, a istovremeno je poznat i kao droga pod imenom "Special K".
Ketamin se koristi kao sastojak anestezije i siguran je za korištenje pod nadzorom liječnika i anesteziologa. S druge strane, neki ga koriste zbog njegovih halucinogenih svojstava. Kada se koristi prečesto i kada se njegova namjena zloupotrebljava može imati ozbiljne posljedice za život.
Što je ketamin?
Ketamin je kratkodjelujući opći anestetik koji je u upotrebi od 1970-ih godina. U SAD-u se prvi put masovno koristio za sedaciju i ublažavanje bolova tijekom Vijetnamskog rata, a danas također ima brojne medicinske primjene.
Istraživanja pokazuju da se ketamin veže na određene NMDA receptore u mozgu i blokira djelovanje glutamata, važnog neurotransmitera. Djelomično djeluje i na opioidne, serotoninske, GABA i dopaminske receptore. Te interakcije vjerojatno stoje iza njegova učinka na bol, upalu i depresiju, iako ih znanstvenici još uvijek istražuju.
Ketamin se može koristiti kao medicinski ketamin, injekcija u venu ili mišić, koju daje zdravstveni djelatnik u bolnici ili klinici.
Esketamin (Spravato) je s druge strane nosni sprej koji se uz antidepresiv koristi za terapijski rezistentnu depresiju kod odraslih.
Zadnje je ilegalni ketamin koji dolazi u obliku praha ili tekućine i koristi se kao droga.
Za što se koristi ketamin?
Ketamin ima široku upotrebu. Koristi se kao:
1. Anestezija i sedacija
Odobrena primjena ketamina je kratkotrajna anestezija i sedacija. Kad se primijeni u venu, djeluje za 10 do 30 sekundi. U hitnoj medicini koristi se pri namještanju prijeloma, iščašenih zglobova ili šivanju rana kod pacijenata koji teško surađuju, poput djece.
2. Liječenje boli
U niskim dozama, ketamin se koristi za jaku bol nakon ozljeda, prijeloma i kod boli u trbuhu, leđima ili udovima. Izvan odobrenih indikacija primjenjuje se i kod opeklina, boli povezane s rakom, neuropatske boli, migrene i kronične boli.
Studija iz 2025. godine pokazala je da su infuzije niskih doza sigurna i učinkovita opcija za kroničnu bol, pri čemu je više od 90 % pacijenata završilo cijeli petodnevni protokol, bez ozbiljnih nuspojava. Između 20 i 46 posto pacijenata je osjetilo poboljšanje u svakodnevnom funkcioniranju, poboljšanje sna i smanjenu bol.
3. Depresija otporna na liječenje
Ovo je najbrže rastuće područje primjene ketamina. Američka Agencija za hranu i lijekove je 2019. odobrila esketamin u obliku nosnog spreja za osobe s depresijom kojima nisu pomogli antidepresivi i lijekovi. Esketamin djeluje drukčije od klasičnih antidepresiva, i pomaže stvaranju novih veza između moždanih stanica, a ljudi s depresijom često imaju manje takvih veza.
Najveća prednost je brzina. Simptomi se mogu početi ublažavati unutar nekoliko sati, a mnogi osjete znatno olakšanje već unutar jednog dana.
Esketamin također brže i učinkovitije od drugih antidepresiva smanjuje suicidalne misli. Ipak, namijenjen je samo odraslima koji su bez uspjeha probali barem dva antidepresiva u odgovarajućoj dozi i trajanju i nije odobren za djecu ni tinejdžere.
Ketamin se proučava i za liječenje PTSP-a, anksioznosti i ovisnosti o alkoholu, kokainu i opioidima. Za anksioznost su dokazi zasad ograničeni, a olakšanje je obično privremeno i nestaje nakon otprilike dva tjedna.
Ketamin kao droga
Izvan medicine ketamin se zloupotrebljava kao droga. Ljudi ga uzimaju kako bi se osjećali odvojeno od okoline, imali halucinacije ili osjećaj lebdenja. Ketamin je popularan u klubovima.
Korisnici navode da su halucinacije kraće nego kod LSD-a ili PCP-a i traju otprilike 30 minuta do sat vremena.
Ulični ketamin može biti pomiješan s drugim tvarima, što povećava opasnost od štetnih posljedica. Redovita upotreba može dovesti do potrebe za sve većim dozama, ovisnosti i ozbiljnih zdravstvenih problema.
Dan nakon uzimanja ljudi se mogu osjećati dezorijentirano i bolno, imati lošiju prosudbu, tjeskobu i biti nespretni. Ketamin nema ni miris ni okus pa se koristi i kao droga za silovanje.
Koliko je opasan ketamin?
Koliko je ketamin opasan ovisi o tome koristi li se kao lijek pod nadzorom ili kao droga. Njegovo djelovanje i nuspojave ovise i o dozi, načinu primjene, zdravstvenom stanju osobe, dobi osobe, drugim stanjima koje osoba ima i drugim lijekovima koje osoba uzima.
Nuspojave pri medicinskoj primjeni su:
- pospanost i smetenost
- dvoslike ili zamagljen vid
- mučnina i povraćanje
- vrtoglavica
- tjeskoba, nemir i osjećaj nelagode
- osjećaj odvojenosti od tijela
- povišen krvni tlak
Većina ovih nuspojava je blaga i kratkotrajna i nestaje unutar dva sata. Rjeđe, ali ozbiljnije nuspojave uključuju alergijske reakcije, probleme s mjehurom ili jetrom, halucinacije, promjene u radu srca i krvnih žila, usporeno disanje, uznemirenost pri buđenju iz anestezije i napadaje.
Ketamin nije siguran za osobe s aneurizmom ili disekcijom aorte, nekontroliranim visokim tlakom, nedavnim srčanim udarom, povišenim tlakom, teškom bolešću jetre, psihozom ili shizofrenijom, kao ni za osobe s poviješću ovisnosti.
Poseban oprez potreban je u trudnoći i tijekom dojenja.
Opasnosti ketamina kao droge
Prava opasnost ketamina najviše dolazi do izražaja kada se koristi kao droga. Tada njegova dugotrajna upotreba utječe na promjenu funkcije mozga, poremećaja raspoloženja i problema s pamćenjem, pažnjom i samokontrolom, a dovodi i do ovisnosti.
Također, redovita upotreba može izazvati ketaminski cistitis, upalu i oštećenje stijenke mjehura.
Kombinacija s lijekovima i alkoholom može biti smrtonosna.
Zaključak
Ketamin je kada se koristi kao lijek brz i pouzdan anestetik, korisna opcija za tešku i kroničnu bol i tretman za depresiju koja ne reagira na druge lijekove i to prema savjetu liječnika. S druge strane, kada se zloupotrebljava i koristi kao droga ima ozbiljne rizike i može dovesti do smrti.
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