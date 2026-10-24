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Limfedem: Uzrok, simptomi i kako se tretira ovo neugodno stanje koje muči mnogo ljudi
Limfedem je oticanje dijelova tijela koje nastaje zbog promjena u limfnom sustavu. Ovo stanje najčešće zahvaća ruke i noge, a može povećati rizik od razvoja infekcije na mjestu gdje se javlja oticanje. Limfedem se ne može izliječiti, ali se mogu ublažiti simptomi.
Kada limfni sustav ne radi kako treba, tijelo skuplja tekućinu i dolazi do oticanja. Oticanje se najčešće događa na rukama i nogama i naziva se limfedem. Simptomi mogu biti blagi, ali mogu i izazivati bol ili rane na koži. Lijek ne postoji, ali postoje načini kako se mogu ublažiti simptomi.
Što je limfedem?
Limfedem je oticanje koje nastaje kada se tekućina nakuplja u tkivu. Ova tekućina je bogata proteinima i po tijelu putuje kroz limfni sustav. Kada je sustav oštećen ili blokiran, tekućina se ne može pravilno odvoditi i zadržava se u pojedinim dijelovima tijela. To se onda naziva limfedem.
Limfedem najčešće zahvaća ruke ili noge, ali se može pojaviti i u prsnom košu, trbuhu, vratu ili genitalijama. Može izazvati oticanje, ali i bol i promjene na koži.
Vrste limfedema
Postoje dvije vrste limfedema. To su primarni i sekundarni.
Primarni limfedem se javlja zbog rijetkih, nasljednih stanja. Tako se javlja kod beba koje imaju Milroyjevu bolest, u pubertetu, u trudnoći ili do dobi od 35 godina se javlja kroz Meige bolest, a nakon 35 godine se javlja kasni limfedem.
Sekundarni limfedem se javlja kada je limfni sustav oštećen zbog operacije, ozljede ili terapije zračenjem. Najčešće se javlja kod osoba koje su imale operaciju zbog raka dojke.
Što uzrokuje limfedem?
Ovo stanje može uzrokovati operacija raka dojke u kojoj se uklanjaju limfni čvorovi ispod ruke i može doći do oštećenja okolnih limfnih žila. Isto tako, do limfedema može doći kod operacije zdjelice, terapije zračenjem, nakon ozljede pojedinog dijela tijela, nakon infekcije, kod tumora, problema sa srcem, pretilosti, bolesti bubrega ili problema sa žilama.
Limfedem se može naslijediti genetski, ako ga ima netko u obitelji. Također, može nastati bez poznatog razloga.
Simptomi limfedema
Najpoznatiji simptom je oticanje. Do njega može doći sporo i na početku neke osobe neće ni primijetiti da se događaju promjene na tijelu. S druge strane, oticanje može nastati naglo.
Osim oticanja, može se pojaviti:
- osjećaj težine u rukama ili nogama
- osjećaj da odjeća ili nakit stišću
- osjećaj peckanja ili svrbeža
- ne vide se vene na rukama i stopalima
- koža može biti crvena
- osjećaj da su ruke ili noge drugačije veličine
- ukočenost ili limitiranost pokreta
- stalne infekcije kože
- koža koja postaje zadebljana ili tvrda
Kako se tretira limfedem?
Kako bi se postavila dijagnoza, liječnik će napraviti niz pretraga. Bit će potrebno napraviti ultrazvuk dopplerom, magnetsku rezonancu i CT. Nakon nalaza je poznato u kakvom je stanju tijelo i koja je razina zahvaćenosti.
Što se tiče tretiranja, ne postoji lijek za ovo stanje, ali se zato mogu ublažiti simptomi. Pomoći će fizikalna terapija koja će osigurati da se tekućina kreće tijelom i smanjit će oticanje i bol.
Uz to, pomoći može i manualna limfna drenaža, odnosno vrsta masaže. Osobe s limfedemom će vjerojatno trebati nositi kompresivne čarape ili rukave. Mogu se uzimati lijekovi protiv bolova ili antibiotici kod infekcija.
Uz to, važno je vježbati, uzimati dovoljno vode, izbjegavati sol i kretati se. U nekim slučajevima će pomoći operacija.
Zaključak
Limfedem je stanje koje nastaje jer limfni sustav ne funkcionira kako treba, a može se prepoznati po natečenosti dijelova tijela poput nogu i ruku. Uz to, javlja se još niz simptoma, a važno je potražiti pomoć liječnika i paziti na određene navike.
Iako ne postoji lijek, postoje načini kako se mogu ublažiti simptomi, dok će u nekim slučajevima biti potrebna operacija.
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