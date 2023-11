Maska za lice od bundeve: Vraća sjaj i umanjuje bore, evo kako je napraviti kod kuće

Podijeli :

Pexels

Bundeva ima mnogo zdravstvenih prednosti, a njih možemo iskoristiti ne samo konzumacijom ove namirnice, već i u njezi kože.

Što vam prvo padne na pamet kad vam netko spomene jesen? Je li to kiša, lišće u primamljivim zagasitim bojama, miris cimeta ili pak ukusni specijaliteti od bundeve?

Ovu vrstu zimske tikve mnogi nazivaju kraljicom jeseni i to ne bez razloga. Osim što je krasi zamjetna boja, zbog specifične arome, strukture i slatkoće idealna je za pripremu juha, pita, umaka, variva, muffina, torti i mnogih drugih deserata, ali i slanih jela.

Bundeva: Vrste, priprema i zašto je tako dobra za naše zdravlje? Joga za lice: 5 učinkovitih vježbi koje smanjuju bore i poboljšavaju cirkulaciju

Od nje se pripremaju i razni napitci, sirupi i začini poput pumpkin spice latte začina bez kojeg jesenski kaveni napitci nisu potpuni.

Bundeva ima impresivan profil hranjivih tvari. Naime, 250 grama bundeve ima samo 49 kalorija, što je čini odličnim izborom za balansiranu prehranu.

Bogata je mnogim vitaminima poput vitamina A, C i E, kao i željezom, manganom, kalijem i, naravno, mnoštvom vlakana. Također ima visok sadržaj beta-karotena, karotenoida koji vaše tijelo pretvara u vitamin A.

Osim toga, bundeva ima i mnoge zdravstvene prednosti zbog čega je prava sezonska superhrana:

– poboljšava imunitet

– sadrži antioksidanse koji se bore protiv slobodnih radikala

– poboljšava oštrinu vida

– regulira šećer u krvi

– pomaže u mršavljenju

– jača srce

– regulira probavu

Bundeva u njezi kože

S obzirom na to da je bogata hranjivim tvarima, bundeva pozitivno djeluje i na kožu pa se može pronaći u mnogim kozmetičkim proizvodima.

Kao što smo već spomenuli, ima visok sadržaj karotenoida, a neka istraživanja pokazala su da oni mogu djelovati kao prirodna krema za sunčanje.

Micelarna voda: Kako ju pravilno koristiti za svakodnevnu njegu lica? Ricinusovo ulje za lice: Zašto je blagotvorno i za što se sve koristi?

Nakon što se progutaju, karotenoidi se prenose u razne organe, uključujući vašu kožu. Ovdje pomažu u zaštiti stanica kože od oštećenja štetnim UV zrakama.

Zbog velike koncentracije vitamina C, koji je neophodan za zdravlje i lijep izgled kože, bundeva održava naš najveći organ blistavim, jakim i otpornim na vanjske utjecaje.

Osim toga, ovo voće po definiciji sadrži i enzime te alfa hidroksi kiseline koje razgrađuju mrtve stanice kože.

Redovitim uklanjanjem mrtvih stanica, primjerice pilingom, potiče se regeneracija postojećih, a rezultat je svijetla, zaglađena i jedra koža.

Ako vam koži nedostaje vlage, rješenje tog problema je upravo u bundevi. Koži pruža bogatu hidrataciju te joj daje “plump” efekt.

S obzirom na to da hranjive tvari u bundevi imaju malu molekularnu strukturu, one mogu prodrijeti duboko u kožu i pomoći u rješavanju određenih problema.

To je osobito važno za one koji imaju problema s aknama ili žele ublažiti vidljivost bora. Cink koji se nalazi u bundevi regulira sebum i ublažava upale, a vitamini A i C djeluju na bore.

Maska za lice od bundeve

Ekstrakt bundeve ili pire od ove namirnice možemo pronaći u mnogim kozmetičkim preparatima, bilo da je riječ o kremama, serumima ili maskama.

Bundeva je najčešće sastojak upravo u maskama kojih ima sve više na tržištu, no ovaj pripravak možete napraviti i kod kuće. I to vrlo jednostavno!

Sve što vam treba je nekoliko sastojaka, a to su:

– pola šalice bundeve

– pola žlice meda

– 1 sirovo jaje

– pola žličice jabučnog octa

Narežite bundevu na kockice i usitnite je u blenderu. Dodajte joj preostale sastojke i blendajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Masku nanesite na čisto lice i pustite da djeluje barem pola sata. Potom lice isperite mlakom vodom i nastavite s uobičajenom njegom.

Ako vam smeta miris octa, možete isprobati i nešto jednostavniji recept.

Sastojci koji vam trebaju su sljedeći:

– 1 žlica pirea od bundeve

– 1 žlica jogurta

– pola žlice meda

Pomiješajte sve sastojke i nanesite masku na čisto lice. Držite je pola sata, zatim isperite lice mlakom vodom. Lice osvježite bezalkoholnim tonikom i nanesite hidratantnu kremu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kadulja za lice: Rješava sve kožne probleme, a nanosi se vrlo jednostavno Uljni čistač za lice: Prednosti, korištenje i kako ga napraviti – kod kuće Tonici za lice: Vrste, prednosti i oko čega morate paziti kad ih nanosite?