USUSRET MARTINJU
Po čemu se mlado vino razlikuje od odležanog i koliko dugo ga treba piti?
Mlado vino cijeni se zbog svježine, a vina za odležavanje razvijaju složenije arome. Vrijeme otvaranja ovisi o stilu, berbi i uvjetima čuvanja.
U vinoteci boce stoje jedna do druge, a etiketa rijetko otkriva ono najvažnije: je li vino spremno danas ili tek za nekoliko godina. Zato se često događaju dvije pogreške. Netko otvori ozbiljan plavac mali prerano, dok je još tvrd i zatvoren. Netko drugi godinama čuva običnu graševinu za posebnu priliku i natoči je kad je već umorna i bez svježine. Obje se pogreške mogu izbjeći ako se zna kako vrijeme djeluje na vino.
Univerzalni trenutak za otvaranje ne postoji. Svako vino ima svoj, a on ovisi o sorti, strukturi, kiselosti i načinu proizvodnje.
Što je zapravo mlado vino
Mlado vino napravljeno je da se pije ubrzo nakon berbe i punjenja u boce, bez dugog boravka u podrumu. Njegova je snaga u svježini, izraženijoj kiselosti, voćnim mirisima i laganijem tijelu. Bijela vina imaju zelenkaste odsjaje, a crna ljubičast rub koji se jasno vidi kad se čaša nagne.
Najpoznatiji primjer u Hrvatskoj je portugizac s Plešivice, koji na tržište stiže oko Martinja. Francuzi slično slave Beaujolais Nouveau, čija se nova berba tradicionalno otvara trećeg četvrtka u studenome. Takva su vina najbolja u prvih nekoliko mjeseci. Ista logika vrijedi za većinu bijelih vina, rosea i laganih crnih vina iz trgovine, namijenjenih piću u roku od godinu ili dvije od berbe.
Mlado vino ponaša se poput tek ubrane breskve: najbolje je dok je sočno i mirisno, a nakon tjedan dana u zdjeli samo gubi. Lagana bijela malvazija ili rosé ne dobivaju ništa ako ih se sprema za kasnije.
Što se događa dok vino odležava
Odležano vino s vremenom se razvija. Tijekom godina mijenjaju se mirisi, struktura postaje mekša, a pojavljuju se složenije note. Primarni voćni mirisi polako se povlače, a na njihovo mjesto dolaze začini, koža, duhan i druge tercijarne arome. Kod starijih bijelih vina često se osjete med, suho voće i orašasti plodovi.
Mijenja se i izgled. Bijela vina s godinama tamne prema zlatnoj i jantarnoj boji, a crna gube ljubičasti ton i na rubu čaše poprimaju ciglastu ili narančastu nijansu. Tanini, koji mladom crnom vinu daju opor osjećaj u ustima, postupno se zaobljuju.
Dobar je primjer plavac mali s Dingača ili Postupa. U prvoj godini zna biti težak, alkoholan i opor. Nakon pet ili šest godina u boci isto vino djeluje mirnije, a voće, začini i tanini napokon su u ravnoteži. Na vođenim degustacijama, gdje se usporedno kušaju mlađa i starija berba istog vina, tu razliku odmah primijete i oni koji vino piju samo povremeno. Isti vinograd i ista sorta u čaši daju dva vrlo različita doživljaja.
Zašto vrijeme ne popravlja svako vino
Mnogi vjeruju da je vino to bolje što je starije, pa boce drže godinama. Većina vina ipak nije građena za dugo čuvanje. Ako predugo stoje, gube svježinu, postaju prazna u ustima i gube ono po čemu su bila prepoznatljiva.
Lagana malvazija koja nikad nije vidjela hrastovu bačvu, a pet je godina stajala u kuhinjskom ormariću iznad štednjaka, nakon otvaranja obično razočara. Voće je nestalo, kiselina je izblijedjela, a miris podsjeća na staru jabuku. Vrijeme je vino promijenilo, ali ga nije učinilo boljim. Hoće li promjena biti dobra, ovisi o tome kakvo je vino bilo na početku.
Što vinu daje potencijal za starenje
Kiselost vino održava živim i svježim tijekom godina, zbog čega bijela vina iz hladnijih krajeva često stare bolje nego što bi se očekivalo. Tanini dolaze iz kožice, sjemenki i drvenih bačava. Oni vinu daju strukturu i omogućuju mu razvoj, pa su ključni za dugovječnost crnih vina. Alkohol pridonosi stabilnosti, a veliku ulogu ima i način proizvodnje. Duža maceracija te odležavanje u bačvi ili na finom talogu produljuju vijek vina.
Kiselost i tanine korisno je zamisliti kao kostur vina, a voće kao meso. Dok je vino mlado, voće prekriva sve ostalo. Kad s godinama izblijedi, kostur mora sam nositi vino.
Kakvu ulogu ima godina berbe
Svaka je berba drukčija jer ovisi o klimi, količini oborina i temperaturama tijekom sezone. Neke godine daju vina spremna odmah, a druge traže strpljenje. Topla i suha godina obično donosi zrelije i mekše vino, a hladnija napetije vino s više kiseline, koje češće bolje podnosi vrijeme.
Neki proizvođači to shvaćaju vrlo ozbiljno. Talijanska vinarija Tenute Beltrami, primjerice, određeno vino u nekoj godini uopće ne proizvodi ako berba ne zadovolji njihov standard. Za kupca to znači da godina na etiketi zaslužuje pozornost pri kupnji.
Kako prepoznati je li vino spremno
Za to ne treba biti stručnjak, dovoljno je pozorno promatrati. Mlado vino ima svjetliju i življu boju, svježe mirise i izravan okus. Razvijeno vino ima intenzivniju ili zreliju boju, složenije mirise i mekši okus. Promjena boje najbolje se vidi na rubu vina kad se čaša nagne iznad bijelog papira.
Korisne tragove daje i etiketa. Oznaka barrique, puniji stil i viša cijena često upućuju na vino koje može čekati. Lagano vino s niskim udjelom alkohola i vijčanim zatvaračem uglavnom je stvoreno za skoru potrošnju. Ipak, vrsta zatvarača sama po sebi ne određuje može li vino odležavati, pa je bolje provjeriti stil vina i preporuku proizvođača. U slučaju nedoumice pomaže jednostavna strategija: kupiti dvije boce istog vina, jednu otvoriti odmah, a drugu nakon dvije ili tri godine, pa usporediti kako se promijenila.
Koliko dugo treba piti koje vino
Okvirni rokovi ovise o proizvođaču i berbi. Rosé i lagana bijela vina najbolje je popiti unutar godine dana. Svježa bijela vina bez bačve, poput većine graševina i pošipa, najbolja su od jedne do tri godine nakon berbe. Lagana crna vina, kao što je portugizac, ne treba čuvati dulje od godinu ili dvije. Punija bijela vina iz bačve mogu se razvijati tri do šest godina. Ozbiljna crna vina, primjerice plavac mali s dobrih položaja ili teran iz boljih berbi, često tek nakon pet godina pokazuju svoje pravo lice, a mnoga lijepo traju i deset godina.
Sve to vrijedi samo uz dobre uvjete čuvanja. Vinu odgovaraju tama, mir i stalna temperatura od oko 12 do 14 °C, a boce sa zatvaračem od pluta treba držati položene. Mlada bijela vina najbolje se piju na 8 do 10 °C, dok odležana crna vina traže 16 do 18 °C i često nekoliko minuta u dekanteru. Otvorena boca, dobro začepljena i spremljena u hladnjak, može zadržati kvalitetu nekoliko dana, a koliko točno, ovisi o vinu i uvjetima čuvanja.
Rujan i početak novog ciklusa
Berba crnih sorti najčešće se odvija u rujnu, kada se u vinogradima skuplja plod cijele godine rada i počinje nastajati vino koje će se piti sljedećih godina.
Put od grožđa do čaše nije jednako dug za svako vino. Portugizac iz nove berbe na stolovima se nađe već oko Martinja, dok ozbiljnija crna vina iz istih vinograda na police stižu tek nakon dvije ili tri godine, a u bocama se nastavljaju mijenjati još dugo nakon toga.
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