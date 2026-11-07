Po čemu se mlado vino razlikuje od odležanog i koliko dugo ga treba piti?

U vinoteci boce stoje jedna do druge, a etiketa rijetko otkriva ono najvažnije: je li vino spremno danas ili tek za nekoliko godina. Zato se često događaju dvije pogreške. Netko otvori ozbiljan plavac mali prerano, dok je još tvrd i zatvoren. Netko drugi godinama čuva običnu graševinu za posebnu priliku i natoči je kad je već umorna i bez svježine. Obje se pogreške mogu izbjeći ako se zna kako vrijeme djeluje na vino.