Alarmantni podaci: Većina adolescenata premalo se kreće, traže se rješenja

Prema istraživanju koje su proveli znanstvenici s britanskih sveučilišta i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), samo je 14 posto mladih u dobi od 11 do 17 godina diljem svijeta reklo da su "bili tjelesno aktivni” svakoga dana tijekom prethodnog tjedna. Istraživanje se temelji na analizi anketnih podataka prikupljenih od 3,2 milijuna djece i adolescenata u 140 zemalja.