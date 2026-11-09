WHO UPOZORAVA
Alarmantni podaci: Većina adolescenata premalo se kreće, traže se rješenja
Bilo da je riječ o privlačnosti videoigara i aplikacija za streaming ili pritisku školskih obveza, adolescenti diljem svijeta sve više zanemaruju tjelesnu aktivnost i igru na otvorenom, pri čemu svaki četvrti priznaje da tijekom prethodnog tjedna nije imao "barem 60 minuta tjelesne aktivnosti ni u jednom danu”.
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Prema istraživanju koje su proveli znanstvenici s britanskih sveučilišta i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), samo je 14 posto mladih u dobi od 11 do 17 godina diljem svijeta reklo da su "bili tjelesno aktivni” svakoga dana tijekom prethodnog tjedna. Istraživanje se temelji na analizi anketnih podataka prikupljenih od 3,2 milijuna djece i adolescenata u 140 zemalja.
Velike razlike među zemljama
Tinejdžeri iz Finske i Kanade bili su među najaktivnijima, pri čemu je oko 30 posto mladih u obje zemlje izjavilo da se svakodnevno bavilo tjelesnom aktivnošću tijekom prethodnog tjedna.
Britanski i skandinavski adolescenti bili su nešto iznad svjetskog prosjeka, sa 17 posto, dok su se Nijemci, Francuzi i Talijani našli pri dnu ljestvice, s udjelima od 13 posto, 11 posto odnosno 9 posto.
Upozoravajući na "velike razlike među zemljama”, Svjetska zdravstvena organizacija istaknula je kako je u nekim zemljama samo 3 do 4 posto adolescenata izjavilo da tijekom prethodnog tjedna nije imalo nijedan dan tjelesne aktivnosti, dok je u pojedinim zemljama taj udio premašio 40 posto.
Dječaci su aktivniji od djevojčica
"Tjelesna aktivnost tijekom adolescencije poboljšava trenutačno i buduće tjelesno i mentalno zdravlje te pridonosi prevenciji nezaraznih bolesti”, napisali su istraživači u znanstvenom radu objavljenom u britanskom medicinskom časopisu The Lancet.
"Tjelesna neaktivnost jedan je od glavnih čimbenika rizika za bolesti srca, dijabetes tipa 2 i neke vrste raka”, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.
Podaci pokazuju i dodatne razlike s obzirom na spol i dob.
Prema podacima Sveučilišta u Oxfordu, 21 posto dječaka u Ujedinjenom Kraljevstvu svakodnevno je tjelesno aktivno najmanje 60 minuta, dok taj udio među djevojčicama iznosi samo 13 posto.
Također, jedanaestogodišnjaci su češće izjavili da su tjelesno aktivniji od sedamnaestogodišnjaka.
Adolescenti trebaju više prilika za tjelesnu aktivnost
"Moramo učiniti tjelesnu aktivnost jednostavnim i ugodnim izborom”, izjavila je Tessa Strain sa Sveučilišta u Edinburghu, pozivajući na osiguravanje sigurnih ruta kojima bi adolescenti mogli pješice ili biciklom dolaziti u školu.
"Potreban im je zeleni okoliš koji mogu istraživati. Potrebne su im prilike za tjelesnu aktivnost tijekom cijeloga školskog dana, a ne samo na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture”, dodala je Strain.
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