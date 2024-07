Prirodni lijek za refluks želuca: Kako domaćim pripravcima ublažiti vrlo neugodne simptome?

Podijeli :

Unsplash

Vraćanje kiseline iz želuca u jednjak može se dogoditi svakome, no neke loše navike mogu potaknuti ovu pojavu.

Sigurno ste barem jednom u životu iskusili žgaravicu i njezine neugodne simptome žarenja, peckanja i neugodnog okusa u ustima.

Žgaravica je normalna pojava kod većine ljudi te ne predstavlja prevelik problem jer obično prestane sama od sebe i to u kratkom vremenu. No, žgaravica je tek popratni simptom refluksa želuca, stanja kod kojeg se kiselina (nekada uz neprobavljen sadržaj želuca) vraća u jednjak.

Naime, jednjak se sastoji od mišićnog tkiva koje se steže kako bi pogurao hranu prema želucu. Na donjem kraju jednjaka nalazi se okrugli mišićni prsten, odnosno donji egzofagealni sfinkter. Kad on normalno funkcionira, otvara se kada hrana prolazi u želudac i odmah nakon toga zatvara.

Međutim, spomenuti sfinkter nekada može imati problema sa zatvaranjem, pri čemu dolazi do povrata hrane u jednjak. Refluks se, baš poput žgaravice, može dogoditi svakome, no kod njegove učestale pojave dolazi do povrede sluznice jednjaka i GERB-a – gastroenzofagealne refluksne bolesti.

Uzroci refluksa želuca

Jedan od čestih uzroka refluksa želuca je abnormalnost koja se naziva hijatalna hernija. Kod nje se gornji dio želuca i donji egzofagealni sfinkter pomaknu iznad dijafragme, mišića koji odvaja trbuh od prsnog koša i također pomaže zadržati želučanu kiselinu dalje od jednjaka.

No, refluks želuca može nastupiti i zbog niza ostalih uzroka poput:

– pretilosti

– ležanja nakon obilnog obroka

– “grickanja” neposredno prije spavanja

– određene hrane – citrusa, čokolade, rajčice, češnjaka, luka i začinjene hrane

– konzumiranja alkohola, kave, čaja ili gaziranih pića

– pušenja

– određenih lijekova – aspirina, ibuprofena, lijekova za tlak

– trudnoće

Refluks i žgaravica su posebno česti kod trudnica i to između 17 i 45 posto slučajeva. Ipak, nema pravila u kojoj se fazi trudnoće pojavljuje žgaravica. Neke trudnice je mogu imati u ranoj trudnoći, dok će je druge iskusiti u drugom ili trećem tromjesečju.

Uzrok refluksa i žgaravice u trudnoći su povećane razine hormona progesterona koji opušta mišiće, ujedno i donji egzofagealni sfinkter. No, uzrok može biti i pritisak rastuće bebe na želudac i dio probavnog sustava.

Simptomi refluksa

Uz osjećaj žarenja, peckanja i okusa kiseline u ustima, refluks želuca može imati i druge vrlo neugodne popratne pojave:

– podrigivanje

– napuhnutost

– disfagiju – kad imate osjećaj da vam je hrana zapela u grlu

– mučninu

– gubitak težine iz neznanih razloga

– štucavicu koja ne prestaje

– bol u prsima

– zadah

– kašalj koji ne prestaje

Kašalj je čest simptom refluksa želuca i GERB-a zbog nakupljanja želučane kiseline u grlu koja izaziva iritaciju i upalu.

Uz kašalj se mogu javiti i promuklost, “zviždanje” kod kašljanja i nakupljanje sluzi u plućima.

Kako se liječi refluks želuca?

Kako bi ustvrdio je li zaista riječ o refluksu, liječnik može napraviti nekoliko pretraga.

Neke od njih su pregled jednjaka, odnosno ezofagoskopija, mjerenje tlaka donjeg sfinktera te Bernsteinov test kog kojeg se pregledava jednjak infuzijom kiseline.

Za liječenje refluksa želuca obično se koriste lijekovi za neutraliziranje kiseline, no možete si pomoći i mijenjanjem životnih navika, kao i prirodnim pripravcima.

1. Kruh i mlijeko

Za brzo smirivanje želučane kiseline idealni su prepečeni kruh i mlijeko. Preporuka naših majki i baka zaosta djeluje jer kalcij u mlijeku neutralizira kiselinu, a škrob u kruhu upija višak.

2. Đumbir

Đumbir se od davnina koristi u kineskoj medicini zbog mnogo zdravstvenih svojstava.

Umirujuće djeluje na probavni sustav, ublažava mučninu, ali i djeluje na žgaravicu i refluks želuca. Naime, đumbir sadrži spoj fenol koji blagotvorno djeluje na želudac i probavni sustav te sprječava vraćanje hrane i kiseline u jednjak.

Kako biste ublažili simptome refluksa, pijte čaj od đumbira, ali pripazite da ne pretjerate ako pijete lijekove za tlak jer ga đumbir snižava pa može doći do disbalansa. Osim đumbira, refluks rješava i čaj od kamilice, stolisnika, sladića i komorača.

3. Banana

Banana je također dobar neutralizator želučane kiseline jer je bogata kalijem t spada pod alkalnu hranu te tako ne pogoršava stvaranje želučane kiseline. Ako imate refluks, izbjegavajte konzumiranje citrusnog voća i radije odaberite banane, najbolje zrele jer nezrele mogu napraviti suprotan učinak.

4. Sok aloe vere

Osim što omekšava kožu i kosu, aloe vera blagotvorno djeluje i na želudac. Neka istraživanja pokazuju da sok aloe vere ublažava žgaravicu i druge simptome refluksa. Sok aloe vere je najbolje konzumirati samog i to samo jednu jušnu žlicu u početku jer veće količine mogu izazvati proljev.

5. Soda bikarbona

Još jedan prirodan lijek protiv refluksa želuca je soda bikarbona. Njezin pH je alkalni, što znači da neutralizira kiselinu i tako sprječava nastanak refluksa, žgaravice i drugih simptoma karakterističnih za GERB. Pomiješajte jednu čajnu žličicu sode bikarbone s dva dcl vode i popijte kada osjetite simptome refluksa.

6. Zobena kaša

Alkalni pH ima i zob pa je zbog toga odličan izbor za doručak ili večeru ako vas muči refluks želuca. Kako biste maksimalno iskoristili njezinu dobrobit, obavezno je jedite skuhanu u malo mlijeka, a možete joj dodati banane. Izbjegavajte je zaslađivači šećerom jer može imati suprotan učinak.

