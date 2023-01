Što izgled noktiju može reći o vašem zdravlju?

Podijeli :

Kada nešto nije u redu s vašim zdravljem, to se često vidi na vašim noktima. Hipokrat je to shvatio u petom stoljeću, a liječnici još uvijek gledaju na abnormalnosti noktiju kao na tragove većih sistemskih problema u ljudskom tijelu. Evo što vam vaši nokti mogu reći o vašem zdravlju.

1. Deformirani nokti na nogama mogu biti znak gljivica

Promjene na noktima na nogama često je znak samo pojave gljivica. Te deformacije mogu uključivati ​​mrvljenje, zadebljanje i promjenu boje. To je stanje vrlo lako rješivo te se ne morate bojati za daljnje narušavanje vašeg zdravlja.

2. Bijeli nokti mogu ukazivati na problem s jetrom

Bijele mrlje na noktima, također poznati kao Terryjevi nokti, pojavljuju se kada postoji prekomjerni rast vezivnog tkiva u noktu. Karakterizirani pojavom blijedog “brušenog stakla” na većem dijelu ležišta nokta, Terryjevi nokti mogu se pojaviti kao dio procesa starenja, ali mogu biti i znak problema s jetrom, uključujući cirozu, piše Msn.

3. Žuti nokti isto mogu biti znak gljivične infekcije

Gljivične infekcije na noktima na rukama rijetko su tako loše kao gljivice na noktima nogu, ali se ipak događaju. Ako su vam nokti poprimili žutu boju, to bi mogao biti znak gljivične infekcije koju ste možda pokupili s nedovoljno očišćenim instrumentima u salonu za nokte ili dijeljenjem škarica s drugima.

4. Plava boja na noktima ukazuje na probleme s plućima

Ako su vam nokti poprimili plavkastu nijansu, to ponekad znači da vaše tijelo ne dostavlja dovoljno kisika svojim ekstremitetima. To može biti posljedica problema s plućima, poput astme, emfizema ili upale pluća. Provjerite sa svojim liječnikom je li koža ispod vašeg nokta poprimila ljubičasto-plavu boju.

5. Udubljenje na noktima može biti znak psorijaze

“Udubljenje” noktiju, u kojem nokti razvijaju neravnu, namreškanu teksturu, čest je simptom psorijaze, upalne kožne bolesti koja pogađa mnoge ljude. Abnormalnosti noktiju uzrokovane psorijazom mogu dovesti do poremećaja svakodnevnih aktivnosti ako se dopusti da potraju. Provjerite kod dermatologa ako vam se čini da su vam nokti puni brazdi.

6. Ispucali nokti mogu biti uzrokovani bolešću štitnjače

Kada se rad vaše štitnjače usporava, tad se usporava i vaše tijelo. To znači da će vam nokti rasti sporije, a to bi moglo dovesti do njihove lomljivosti. Nedovoljno aktivna štitnjača također će smanjiti količinu znoja koju tijelo proizvodi, pogoršavajući problem suhih noktiju kod osoba s bolestima štitnjače.

7. Natečenost oko noktiju je simptom lupusa

Lupus je bolest u kojoj vaš imunološki sustav napada vaše tijelo. Većina ljudi sa sistemskim eritemskim lupusom ima kožne simptome, koji se često manifestiraju kao poseban osip u obliku “leptira” na licu, ali se također često pojavljuju u obliku crvene, upaljene kože oko noktiju.

8. Tamne linije ispod nokta znak su melanoma

Melanom je opasan oblik raka kože koji se često otkriva mrljama na koži poput madeža, no postoji još jedan znak koji ljudima ponekad promakne. Melanom se može pojaviti u obliku crnih pruga ili linija ispod nokta. Ako to primijetite na svom noktu, što prije odite na pregled kod liječnika.

9. Griženje noktiju može biti znak anksioznih poremećaja

Ako su vam nokti izgriženi, vjerojatno znate kako se to dogodilo, ali možda previđate skriveni anksiozni poremećaj. Grickanje noktiju (ili onihofagija) uobičajena je navika za osobe s anksioznošću i stresom, a posebno za osobe s opsesivno kompulzivnim poremećajem (OKP).

10. Nokti u obliku žlice znak su anemije

Obrnuti nokti u obliku žlice, poznati i kao koilonihija, obično su uzrokovani nedostatkom željeza u krvi. Ovo se stanje često pojavljuje zajedno s umorom i drugim simptomima anemije uzrokovane nedostatkom željeza, ali žličasti nokti mogu biti i simptom hemokromatoze, kod koje tijelo apsorbira previše željeza.

11. Odvojeni nokti ukazuju na hipertireozu

Nokti koji se odvajaju od kože (službeno poznati kao oniholiza) često su znak hiperaktivne štitnjače. Ipak, odvojeni nokti imaju niz mogućih uzroka, uključujući pretjeranu izloženost vlazi, stanje poznato kao “Plummerov nokat”.

12. Beauove crte upućuju na Raynaudovu bolest

Beauove linije su vodoravne izbočine koje se protežu od jedne do druge strane nokta. Javljaju se kada je rast nokta poremećen i često su povezani s Raynaudovom bolešću (ili fenomenom), osobito pri niskim temperaturama, što smanjuje dotok krvi u različite dijelove tijela.

13. Muehrckeove bore su znak niske razine albumina

Muehrckeove linije su bijele linije koje prolaze vodoravno preko nokta, a uzrokovane su nedostatkom albumina u tijelu. Poznat kao hipoalbuminemija, ovaj nedostatak može biti uzrokovan bolešću jetre ili bubrega, a javlja se i kod pothranjenih ljudi.

14. Maleno krvarenje ispod nokta može biti znak endokarditisa

Ovdje se misli na tanku crveno-smeđu liniju krvarenja ispod nokta koja može podsjećati na iverje drveta. Dok relativno bezopasna krvarenja mogu biti uzrokovana fizičkom traumom, ona također mogu biti simptom infektivnog endokarditisa, upale srca.

15. Vidljive crvene linije (telangiektazije) upućuju na poremećaj vezivnog tkiva

Teleangiektazija nastaje kada se na koži pojave male crvene linije. Može se pojaviti bilo gdje na tijelu, ali se često manifestira oko nabora nokta. Iako se može pojaviti kod zdravih ljudi, teleangiektazija također može biti simptom autoimunih poremećaja i bolesti vezivnog tkiva kao što je lupus.

16. Leukonihija može biti uzrokovana trovanjem arsenom

Leukonihija, poznata i kao Meesove bore, odnosi se na bijele mrlje i bore koje se javljaju na noktima, obično kao rezultat fizičke traume. Djeca često dobiju “pravu” leukonihiju (kako bi je razlikovali od Muehrckeovih linija, ponekad zvanu “prividna” leukonihija) od grickanja noktiju, ali također može biti uzrokovana trovanjem arsenom.

17. Nokti pola-pola simptomi su kroničnog zatajenja bubrega

Nokti pola-pola, poznati i kao Lindsayevi nokti, nastaju kada je 60% do 70% nokta najbliže pregibu nokta blijedo bijele boje, dok je ostatak nokta ružičast. Može se javiti i kod zdravih ljudi, no često je znak kroničnog zatajenja bubrega, a često pogađa i osobe s bubrežnim bolestima.

18. Diskromija noktiju povezana s HIV-om

Diskromija nokta, ili promjena boje nokta, povezuje se s pacijentima zaraženim virusom humane imunodeficijencije (HIV) i onima koji razviju sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS). Često se javlja kod pacijenata koji su uzimali azidotimidin (poznat i kao zidovudin), lijek koji se koristi za HIV, ali se može pojaviti i kod pacijenata koji nisu.

