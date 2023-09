Kruljenje u crijevima nakon obroka: Kada može biti opasno, a kada je samo – naporno?

Podijeli :

Kad se fino najedemo, osjećamo sitost, nerijetko se mogu pojaviti zvukovi iz trbuha. Kruljenje u crijevima nakon obroka nije neobična pojava iako može biti jako neugodna za osobu koja to doživljava.

Obično ukazuje na to da crijeva ubrzano rade, odnosno, da rade svoj posao probavljanja, no u nekim slučajevima mogu ukazivati na određene poteškoće s probavom.

Peristaltika crijeva, odnosno, grčenje mišića koji time potiču kretanje hrane, može izazvati zvukove i to je normalna stvar, posebice kada se pojavi kruljenje u crijevima nakon obroka.

Zašto nastaje kruljenje u crijevima nakon obroka?

Karakteristični zvukovi kruljenja i tutnjanja koje želudac i crijeva stvaraju dok hrana, tekućine i plinovi prolaze kroz njih nisu nešto oko čega biste se trebali brinuti.

Općenito, kada se hrana ili tekućine unesu, putuju kroz jednjak do želuca, gdje potom ulaze u tanko i debelo crijevo. Tijekom kretanja tih sadržaja, mogu se primijetiti zvukovi kruljenja u crijevima nakon obroka. Obično se radi o posljedici prirodnih procesa u probavnom sustavu.

Neki od razloga zašto može doći do pojačanog kruljenja u crijevima nakon obroka su:

1. Pojačana peristaltika crijeva nakon obroka

Peristaltika ili ritmično grčenje crijeva pomaže da se hrana progura kroz probavni trakt; nakon obroka se grčenje pojačava što može izazvati glasne zvukove i kruljenje u crijevima.

2. Proljev

Kada dođe do ubrzanih kontrakcija mišića koje uzrokuju proljev, može doći do glasnog kruljenja u crijevima.

3. Gutanje zraka prilikom hranjenja

Tijekom obroka ili kod uzimanja tekućine ljudi mogu progutati mnogo zraka. To uzrokuje nakupljanje plinova u želucu i crijevima. Upravo ti plinovi i zrak mogu proizvoditi zvukove dok prolaze kroz crijeva. Zrak se može kretati i uz hranu koja prolazi probavnim traktom pa također proizvoditi zvukove. Osobe koje gutaju puno zraka dok jedu bi mogle imati pojačane vjetrove i kruljenje u crijevima nakon obroka.

4. Probava hrane je glasna

Nije neobično da proizvodi zvukove, posebice ako konzumirate gazirane sokove i puno vlakana jer to potiče pojačan rad crijeva.

5. Intolerancija na određene namirnice

Kod osoba koje su osjetljive ili nisu tolerantne na neke namirnice poput mliječnih proizvoda ili glutena, može doći do pojačanog stvaranja plinova kako bi se to pokušalo probaviti; zbog veće količine plinova može doći do pojačanog kruljenja u želucu

6. Stres, strah i anksioznost

Stres može povećati aktivnost crijeva i pojačati ili povećati učestalost pojave kruljenja u trbuhu nakon jela.

7. Prebrza konzumacija hrane

Ako hranu unosite brzo, veća je šansa da ćete progutati više zraka, ali i da ćete manje prožvakati hranu. Takva hrana i više zraka mogu izazvati pojačano kruljenje.

8. Nepravilni obroci

Ako preskačete obroke možete poremetiti ritam probave i tako izazvati nepravilno grčenje mišića crijeva što izaziva kruljenje u želucu.

Svi navedeni razlozi nisu povod za zabrinutost.

Kruljenje u crijevima nakon obroka koje se pojavljuje bez bolova i drugih poteškoća, obično ne ukazuje na nikakav problem. Međutim, ako se ponavlja svakoga dana i uz to se pojavljuju i drugi simptomi, možda ne bi bilo loše provjeriti o čemu se radi.

Je li kruljenje u crijevima opasno?

Obično su zvukovi u crijevima potpuno normalni i ne predstavljaju razlog za zabrinutost. Međutim, ako kruljenje u crijevima prati bol, nadutost, proljev, zatvor ili drugi simptomi koji se čine neobičnim ili zabrinjavajućim, tada se preporučuje konzultacija s liječnikom.

Ovo su glavni problemi na koje trebate obratiti pažnju.

1. Bol u želucu i crijevima

Ako se uz kruljenje u crijevima nakon jela pojavljuje bol u području želuca, crijeva ili u abdominalnom dijelu tijela, moglo bi se raditi o nekom problemu. Problemi koji imaju slične simptome navedenima su upala crijeva, sindrom iritabilnog crijeva i druge probavne bolesti.

2. Promjene u stolici

Ako vam se u zadnje vrijeme češće događa kruljenje u crijevima nakon obroka, razmislite o tome imate li promjene u stolici. Ovo se odnosi na to kako obavljate veliku nuždu, kakva je učestalost i osjećate li možda bol ili neugodu prilikom obavljanja velike nužde.

Obratite pozornost i na boju stolice kao i konzistenciju. Osobito reagirajte ako primijetite krv u stolici.

3. Nadutost i plinovi

Kada uz učestalo kruljenje u crijevima nakon jela osjećate jaku nadutost ili imate problema s plinovima, moguće je da se radi o intoleranciji na neku hranu. Uz jaku nadutost se s vremenom može pojaviti mučnina, bolovi u trbuhu, povratak želučane kiseline u jednjak, konstipacija i krv u stolici.

4. Pogoršanje simptoma tijekom vremena

Kruljenje u crijevima nakon obroka s vremenom se može pogoršati te se uz to pojavljivati i drugi probavni problemi. Ako se to dogodi, odmah se obratite liječniku.

Kako smanjiti kruljenje u crijevima nakon obroka?

Za početak bi bilo dobro da primijetite kada nastaje kruljenje u crijevima – događa li se kada ste gladni, kada hodate ili sjedite.

Razmislite i dobro o tome što ste jeli i ima li hrana utjecaj na pojačano ili smanjeno kruljenje. Ne bi bilo loše niti voditi dnevnik prehrane barem dva tjedna i opažati koliko se kruljenja u crijevima pojavljuje.

Možda će vam to pomoći da zamijetite radi li se o nekom problemu.

Ako ne mislite da se radi o nekom problemu koji bi zahtijevao intervenciju liječnika, možete pokušati s nekoliko trikova kako smanjiti kruljenje u crijevima:

– jedite polako i dobro žvačite hranu

– izbjegavajte zaslađene i gazirane napitke kao i brzu hranu

– ne preskačite obroke

– izbjegavajte unos previše vlakana odjednom jer to potiče pojačani rad crijeva i glasno kruljenje

– smanjite unos hrane koja nadima poput slanutka (hummusa), leće, kikirikija, bijeli kruh, kupus, prokulice, kelj,…

– prestanite žvakati žvakaće gume jer se tijekom žvakanja guta puno zraka koji može uz plinove u crijevima izazvati kruljenje

– pijte dovoljno tekućine kako biste olakšali proces probave

– održavajte režim barem umjerene tjelesne aktivnosti, hodajte, vježbajte, rastežite se

– smanjite stres tako da dovoljno spavate i po potrebi razgovarate sa stručnjakom o svojim problemima

– izbjegavajte pušenje i alkohol

Ako nakon praćenja svih ovih trikova i dalje osjećate pojačano kruljenje u crijevima nakon obroka, obratite se liječniku koji će izvršiti pregled.

