KUHARSKI TRIK
Zaboravite kruh i jaja: Jedan sastojak iz kuhinje može učiniti ćufte puno sočnijima
Ćufte ne moraju sadržavati kruh ni jaja da bi bile mekane i sočne, a tajna se, prema savjetu koji donosi Krstarica, krije u običnoj gaziranoj mineralnoj vodi.
Suho i tvrdo mljeveno meso jedan je od najčešćih problema pri pripremi ćufti. Do njega može doći kada se u smjesu stavi previše sastojaka koji služe kao vezivo. Stari kruh upija sokove iz mesa i može učiniti smjesu teškom i zbijenom.
Slično se događa i s prezlama jer brzo upijaju vlagu, zbog čega sredina ćufti može ostati suha. Prevelika količina jaja tijekom prženja dodatno steže proteine pa meso može poprimiti gumastu teksturu, piše Krstarica.
Što staviti umjesto kruha?
Kao zamjena za stari kruh može poslužiti obična gazirana mineralna voda. Mjehurići iz mineralne vode pomažu da mljeveno meso tijekom pečenja ostane mekano i sprječavaju njegovo isušivanje.
Važno je paziti i na način miješanja smjese. Meso ne treba snažno mijesiti, nego sastojke treba lagano sjediniti prstima. Kao dobra kombinacija navodi se mješavina junetine i svinjetine u omjeru 70 prema 30. Junetina daje okus, dok svinjetina pridonosi mekoći.
Prejako pritiskanje smjese može istisnuti prirodne sokove iz mesa. Zato je, kako se navodi, važno ne gnječiti je pretjerano.
Problem može predstavljati i sirovi luk narezan na veće komade. Takav luk se ne ispeče ravnomjerno, ostaje hrskav i ispušta višak vode, što može narušiti strukturu smjese.
Kako bi se to izbjeglo, luk treba naribati na najsitnije ribež, kratko popržiti na malo ulja, dobro ocijediti i ostaviti da se potpuno ohladi prije dodavanja mesu.
Mineralna voda ključna je za sočnost
Prema ovom receptu, mineralna voda može preuzeti ulogu koju inače imaju kruh i mlijeko. Ugljični dioksid stvara sitne džepiće zraka u mesu, što pomaže zadržavanju prirodnih sokova. Tijekom pečenja ti se džepići šire kako raste temperatura.
Na pola kilograma sirovog mesa treba dodati oko 50 mililitara mineralne vode. Smjesu treba lagano promiješati kuhačom ili vrhovima prstiju, a potom je ostaviti najmanje pola sata u hladnjaku.
Hlađenje učvršćuje prirodnu masnoću u mesu, što pomaže da ćufte tijekom pečenja zadrže oblik i ne raspadnu se prilikom okretanja.
Za pripremu su, osim kvalitetnog mesa, dovoljni morska sol, svježe mljeveni crni papar, malo češnjaka u prahu i mineralna voda. Po želji se može dodati i mali prstohvat sode bikarbone kako bi se dobila rastresitija tekstura.
Ćufte je najbolje oblikovati mokrim rukama jer voda sprječava lijepljenje smjese za prste. Treba ih peći na umjerenoj vatri oko 15 minuta i povremeno okretati.
Prejaka vatra može brzo stvoriti tvrdu i tamnu koricu dok unutrašnjost još ostaje sirova. Umjerena temperatura omogućuje postupno topljenje masnoće i ravnomjerno pečenje mesa, sve dok sredina više nije ružičasta, a izvana ne dobije zlatnosmeđu boju.
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