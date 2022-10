Podijeli:







Izvor: Pexels / Photo by Andres Ayrton

Ako želite malo ravniji trbuh i imate problema s postizanjem tog cilja, dva su moguća krivca koja vas ometaju u toj odluci: loša prehrana i nadutost.

“Znamo da višak kalorija iz prevelikih porcija hrane i pića zaslađenih šećerom može dovesti do povećanja trbušne masnoće, zbog čega je postizanje ravnijeg trbuha izazovno”, kaže Amber Pankonin, registrirana dijetetičarka i vlasnica Stirlista. “Nadutost ili oticanje želuca mogu biti uzrokovani problemima s probavom, intolerancijom na hranu ili nedovoljnim unosom određene hranjive tvari”, rekla je.

Bonnie Taub-Dix, registrirani dijetetičar i kreator web stranice Better Than Dieting dodaje da “zatvor također može učiniti da se osjećate nadutima i može uzrokovati da zamijenite nadutost s masnoćom u trbuhu”, piše Eat This, Not That.

Bez obzira na to pokušavate li smršaviti oko središnjeg dijela trbuha ili se jednostavno osjećate kao da ne možete postići ravan trbuh zbog nadutosti, ovih šest prehrambenih navika možda vas sprječava u postizanju vaših ciljeva, tvrde dijetetičari.

1. Ne jedete dovoljno vlakana

Ako ne jedete dovoljno vlakana svaki dan, to može uzrokovati nadutost želuca. “Nedostatak vlakana u prehrani može dovesti do zatvora ili drugih probavnih problema”, kaže Pankonin. “Vlakna mogu poboljšati pokretljivost crijeva, olakšavajući odlazak na zahod i stoga smanjujući nadutost.”

Ako niste sigurni da jedete dovoljno vlakana dnevno, Klinika Mayo sugerira da bi žene trebale jesti 21-25 grama vlakana dnevno, a muškarci bi trebali ciljati na 30-38 grama.

2. Ne jedete dovoljno proteina

Ako škrtarite na proteinima, to bi moglo uzrokovati nadutost i biti štetno za postizanje ravnijeg trbuha.

“Proteini pomažu u održavanju ravnoteže tekućine u tijelu”, kaže Pankonin. “Ako konzumirate previše jednostavnih ugljikohidrata, a premalo proteina, to može uzrokovati zadržavanje tekućine i nadutost.”

Klinika Mayo napominje da je preporučeni unos u prehrani za sprječavanje nedostatka proteina za prosječnu odraslu osobu koja sjedi 0,8 grama po kilogramu tjelesne težine.

Međutim, to se može promijeniti ovisno o vašoj dobi i razini aktivnosti. Kako starite, vaše tijelo zahtijeva više proteina kako bi spriječilo gubitak mišićne mase, što klinika Mayo navodi da počinje između 40. i 50. godine života. Ako se pronalazite u tome, vaše potrebe za proteinima povećavaju se na oko 1-1,2 grama po kilogramu.

Također napominju da ako redovito vježbate, potrebno vam je oko 1,1-1,5 grama po kilogramu. Za ljude koji se bave zahtjevnim vježbanjem poput dizanja utega, trčanja ili vožnje bicikla, možda će vam trebati 1,2-1,7 grama po kilogramu.

3. Žvačete žvakače bez šećera

Iako možete žvakati žvakaću gumu kako biste odagnali žudnju za hranom ili se spriječili od pretjeranog grickanja, to također može povećati nadutost želuca.

“Zrak se nakuplja u želucu kada žvačete žvakaću gumu, što može dovesti do nadutosti i nelagode”, objašnjava Taub-Dix. “Žvakaće gume bez šećera često se proizvode sa šećernim alkoholima koji zapravo mogu izazvati nadutost, gastrointestinalnu nelagodu, a u nekim slučajevima i proljev.”

4. Pijenje na slamku

Pijenje na slamku može dovesti do ozbiljne nadutosti. Dakle, ako želite ravan trbuh, razmislite o odbacivanju slamke sljedeći put kada budete pijuckali piće.

“Svaki put kad usisate piće kroz slamku, kao da pušete zrak u balon, pumpate zrak u svoja crijeva”, kaže Taub-Dix. “Ovaj proces postaje još gori kada pijete gazirana pića. Bilo bi bolje da čašu ili bocu prinesete usnama i polako pijuckate.”

5. Pijenje previše gaziranih pića

Nažalost, zbog vaše navike na gazirana pića možda ćete biti i super napuhnuti.

“Gazirana pića doslovno dodaju mjehuriće u vaša crijeva, što može uzrokovati osjećaj da vam se područje trbuha širi”, kaže Taub-Dix. “Iako bi određena gazirana pića mogla biti zdrava, poput gazirane vode, ako ste osjetljivi i redovito osjećate nadutost, možda je za vas najbolja opcija negazirana voda”, rekla je stručnjakinja.

6. Konzumirate previše alkohola

Konzumiranje previše alkohola može pridonijeti višku trbušne masnoće, što bi vas moglo spriječiti u postizanju ravnog trbuhu kakav stvarno želite.

Pretjerani unos alkohola povezan je s debljanjem i većim strukom jer alkohol sadrži prazne kalorije, kaže Pankonin. “Također je važno uzeti u obzir hranu koja se često spaja s alkoholom poput pržene ili slane hrane, što često može dovesti do nadutosti”, rekla je.

Jedna je studija također primijetila da alkohol može pridonijeti prejedanju stimulirajući živčane stanice u mozgu povezane s povećanim apetitom.

