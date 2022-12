Podijeli :

Izvor: Petr Bonek / Alamy / Profimedia

Žutica je termin koji opisuje nuspojavu povišenja razine bilirubina u krvi. Reakcija na tu pojavu je žućkasto obojenje kože, dubokih tkiva, sluznice i bjeloočnica. Bilirubin je glavni produkt raspada eritrocita ili crvenih krvnih stanica u krvi. Kada dođe do hiperbilirubinemije ili povećane količine bilirubina žutica postaje očita.

Normalna koncentracija bilirubina u plazmi je oko 9 mikromola po litri, no u slučaju žutice može se popeti na 700 μmol/l.

Što je žutica?

Utjecaj na nastanak žutice ima bilirubin, kemijski spoj koji nastaje razgradnjom hema. Hem je pigment te sastavni dio molekule hemoglobina koji je jedan od najvažnijih spojeva u crvenim krvnim stanicama. Hemoglobin je odgovoran za prijenos kisika iz pluća u druga tkiva. Bilirubin normalno u jetru stiže putem krvi te tamo postaje topljiv u vodi nakon čega se izlučuje putem žuči u dvanaesnik.

Ako dođe do previsoke razine bilirubina u krvi, on se taloži u tkiva te tako izazva žuticu ili žutilo kože, bjeloočnica i sluznice. Stoga uzrok žutice, osim pojačanog razaranja eritrocita i naglog otpuštanja bilirubina u krv može biti opstrukcija žučnih vodova ili oštećenje jetre, odnosno, jetrenih stanica. U ovom stanju se normalne količine bilirubina ne mogu izlučivati u probavni trakt.

Ako je ovo uzrok, riječ je o hemolitičkoj žutici. To predstavlja stanje kada jetrene stanice ne mogu izlučivati bilirubin onom brzinom kojom se on stvara. Žutica može biti i opstrukcijska koja nastaje uslijed začepljenja žučnih vodova ili zbog bolesti jetre. Treća vrsta je hepatocelularna žutica koja je slična opstrukcijskoj, no označava patološka stanja tkiva jetre koja onemogućuju normalan metabolizam bilirubina.

Jedan od pojmova koji se može čuti povezan sa žuticom je zarazna žutica. U tom slučaju se radi o žutici koja nastaje kao posljedica hepatitisa A. Hepatitis ima žuticu kao jedan od karakterističnih znakova bolesti koji se pojavljuje kod više od 70 posto oboljelih osoba uslijed hiperbilirubinemije.

Žutica kod novorođenčadi

Žutica kod malih beba nije rijetka pojava te se događa kod oko 50 posto djece. Simptomi žutice kod beba su isti kao i kod odraslih – žutilo kože, sluznice i bjeloočnice. Pojaviti se može i taman urin, blijeda boja stolice te nervozno i plačljivo ponašanje djeteta.

Uzrok je također porast razine bilirubina u krvi. Kod novorođene djece se ubrzano razgrađuju crvene krvne stanice te se bilirubin stvara oko tri puta više nego kod odrasle osobe. Jetra ga sporije razgrađuje te nastaje žutica.

Žutica kod beba se obično pojavljuje par dana nakon rođenja, a traje oko 14 dana. Obično prolazi sama od sebe bez liječenja i bez posljedica za dijete. Nekoliko je čimbenika koji mogu utjecati na razvijanje jedne vrste žutice kod beba – patološke žutice. To su prijevremeni porođaj, niska porođajna masa, kompliciran porod te šećerna bolest kod majke.

Ovo su druge vrste žutica kod beba koje se mogu pojaviti:

– hemolitička žutica kod beba: nastaje zbog nepodudaranja krvne grupe majke i djeteta

– kolestatska žutica kod bebe: nastaje zbog ozbiljnijih stanja, a može biti uzrokovana začepljenjem žučnih vodova ili oštećenjem jetrenih stanica

– laktacijska žutica: uzrok je nedovoljan unos mlijeka neposredno nakon poroda ili tvar u majčinom mlijeku; postoje rana i kasna laktacijska žutica, a obje su vrste povezane s majčinim mlijekom

Liječenje žutice kod beba se provodi isključivo kod težih slučajeva kada je razina bilirubina previsoka ili kada se brzo mijenja. Tada se koristi terapija, no kod blagih oblika ona sama prolazi. Terapija može uključivati osvjetljavanje kože djeteta i transfuziju krvi. Savjetuje se češće hranjenje djeteta za vrijeme blage žutice.

Simptomi žutice kod odraslih

Žutica se može pojaviti u svim godinama te uvijek predstavlja simptom neke bolesti ili poremećaja. Najčešće se pojavljuje kao simptom ovih bolesti kod odraslih:

– modrice nakon udaraca

– hemolitička anemija

– bolesti i upale jetre

– oštećenje alkoholom

– razni autoimuni poremećaji

– upala žučnog mjehura, kamenci i bolesti žučnog mjehura

– rak gušterače, žučnog mjehura, jetre

Sva ova stanja dovode do poviše razine bilirubina koji se ne uspijeva razgraditi te tako stvaraju žutu boju kože, bjeloočnica i sluznice. Međutim, osim žute boje kože, postoje i drugi simptomi žutice koji mogu ukazati na određene probleme.

Osim žutila kože, ovo su mogući simptomi:

– blijeda boja stolice

– tamna boja urina

– povećanje slezene i jetre

– pojava venske mreže na području trbuha

Rijetko, te ovisno o stanju koje je prouzrokovalo žuticu mogu se pojaviti povišena tjelesna temperatura, tresavica i osjećaj hladnoće, bolovi u mišićima i zglobovima, svrbež na koži i smanjen apetit. Kod nekih slučajeva se mogu pojaviti i mučnina te povraćanje.

